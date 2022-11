V Abu Dabiju Sebastian Vettel na svoji zadnji, 300. dirki v formuli 1. Foto: Guliver Image Sebastian Vettel nastopa na svoji zadnji dirki formule 1 in ta je ravno 300. Danes 35-letni Nemec je dobil 53 dirk (zadnjo leta 2019 s Ferrarijem) in med letoma 2010 in 2013 z Red Bullom štirikrat postal svetovni prvak. V četrtek so se s tekmeci dobili na poslovilni večerji, v soboto zvečer pa je odtekel zadnji krog po dirkališču v Abu Dabiju. To je bila vsa ta leta dirkanja v kraljici avtomotošporta njegova rutina. Tokrat so se mu pridružili prav vsi, ki so del karavane formule 1: tekmeci, mehaniki, novinarji ... Vettel je imel oblečeno majico z napisom: "Hvala, F1." Preostali pa: "Hvala, Seb."

"Dobro se počutim. Navdušen sem, da bom še enkrat dirkal. Ta konec tedna je bil neverjeten. Veliko ljubezni, spoštovanja. Kar sem dajal zadnja leta, se mi zdaj vrača. Res zelo čustven konec tedna," je na dirkaški paradi pred štartom VN Abu Dabija dejal Vettel. "Čeprav se veselim nove zgodbe, pa bom pogrešal prijateljstvo, dirkanje, izziv, da te dirkalnike ženeš do meje, delo z ekipo ... Po drugi strani pa se veselim, da bom imel več časa za ljubljene, za otroke."

Alonso: Brez njega bo čudno

V zadnjih dneh so se mu tekmeci poklonili z izbranimi besedami. "Brez njega bo naslednje leto na prvi dirki prav čudno. V zadnjih 15 letih sva skupaj marsikaj doživela. Borila sva se za naslove prvaka, včasih za sedma mesta, še letos na Japonskem vse do ciljne črte," je tako dejal Fernando Alonso, ki pa pri 42 letih še naprej vztraja v formuli 1. Prav Španec bo naslednje leto sedel v zdajšnji Vettlov dirkalnik ekipe Aston Martin. "Uživala sva v najinih bitkah in pri tem ostala, kolikor se je le dalo, spoštljiva drug do drugega. Moja kariera je povezana s Sebastianovo, saj sva imela najboljše bitke prav na vrhuncu svojih karier."

Sebastian Vettel s Stefanom Domenicalijem, Mickom Schumacherjem ... na poslovilni fotografiji. Foto: Guliver Image

Hamilton: V najinih bitkah sva se vedno zabavala

"Čeprav mi je bil marsikdaj trn v peti, pa sva se v najinih bitkah za prvaka vedno zabavala," je z nasmeškom govoril Lewis Hamilton, ki pa je mnenja, da se utegne Vettel vrniti v formulo 1, kot je to po dveh letih storil Alonso: "Marsikdo se vrne, tudi on se bo vrnil. Najverjetneje se boš vrnil!" mu je dejal britanski tekmec. Če ne v dirkaški vlogi, pa v kakšni drugi. Številni denimo pridejo nazaj v vlogi televizijskih strokovnih analitikov (na primer Nico Rosberg). Je bil pa sedemkratni svetovni prvak Hamilton tisti, ki je v četrtek plačal račun na večerji vseh 20 dirkačev, ki naj bi znašal več tisoč evrov.

Zmaga v Braziliji 2013 je bila njegova deveta zaporedna. Tisto sezono je zmagal trinajstič. Foto: Guliver Image

Ricciardo: Ni dirkal, da bi zmagal, dirkal je, da bi nas uničil

Daniel Ricciardo se bo Vettla spominjal ne le kot izvrstnega dirkača, ampak predvsem kot dobrega človeka. "Z osebne plati lahko o njem govorim samo najlepše. Cenim, kaj vse je storil zame. Je zelo ljubeč človek. Mar mu je za naš šport in mar mu je za nas, dirkače. Čeprav smo tekmeci, pa je znal zastaviti besedo tudi za druge. Kot dirkač pa ni bil nikoli zadovoljen. Leta 2013 je zmagal skoraj vse dirke v drugi polovici leta, a ni niti malo popuščal. Želel si je uničiti konkurenco. Bil je surov nasprotnik. Ni dirkal, da bi zmagal, dirkal je, da bi nas uničil. In to moraš spoštovati in občudovati."