Na zadnji, 22. dirki sezone formule 1 bomo še zadnjič v tem tekmovanju spremljali štirikratnega prvaka Sebastiana Vettla (Aston Martin), ki je že pred meseci oznanil konec kariere. To bo tudi zadnja dirka Nicholasa Latifija (Williams), ki je v treh letih osvojil devet točk in je po mnenju mnogih eden najslabših voznikov, ki je kdajkoli dirkal v formuli 1. Vsaj za eno leto se od rednega dirkaškega sedeža poslavljata Daniel Ricciardo (McLaren), ki naj bi sicer dobil tretji oziroma rezervni sedež pri Red Bullu, in Mick Schumacher (Haas), ki je prvi kandidat za rezervnega dirkača Mercedesa.

Danes petintridesetletni Vettel je v formuli 1 dirkal od leta 2007, od štirih naslovih z Red Bullom je zmagal na 53 dirkah in je tako eden od najuspešnejših dirkačev vseh časov. Tekmece je na predvečer prostih treningov počastil z večerjo, ki naj bi stala več 10.000 evrov. Ob tem so se mu poklonili z objavami spoštovanja na družabnih omrežjih. "Skupaj smo se zbrali in proslavili izjemno Sebastianovo kariero. To je večer, ki ga ne bom nikoli pozabil," je na Instagramu zapisal Lewis Hamilton, ki je bil Vettlov dolgoletni tekmec. Je pa sedemkratni svetovni prvak na novinarski konferenci dejal, da ne verjame, da je to res Vettlova zadnja dirka, da se utegne vrniti. Tako kot je to storil Fernando Alonso. Španec je šest let starejši od Vettla in ga bo naslednje leto zamenjal v Aston Martinu.

Skupni seštevek pred zadnjo dirko sezone:



1. Max Verstappen* (Red Bull) 429 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 290

3. Sergio Perez (Red Bull) 290

4. George Russell (Mercedes) 265

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 240

6. Carlos Sainz (Ferrari) 234

7. Lando Norrus (McLaren) 113

8. Esteban Ocon (Alpine) 86

9. Fernando Alonso (Alpine) 81

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 49



1. Red Bull* 719 točk

2. Ferrari 524

3. Mercedes 505

4. Alpine 167

5. McLaren 148

6. Alfa Romeo 55



* svetovni prvak

Mercedesa najhitrejša na prvem treningu

Lewis Hamilton Foto: Guliver Image Zadnji dirkaški konec tedna bo minil predvsem v znamenju dvoboja za končno drugo mesto v skupnem seštevku. Sergio Perez (Red Bull) in Charles Leclerc (Ferrari) imata enako število točk. Po dvojni zmagi na minuli VN Brazilije pa ob Red Bullu in Ferrariju med favorite zdaj štejemo tudi Mercedesa. In na prvem prostem treningu sta bila Hamilton in zmagovalec nedeljske VN Brazilije George Russell res prvi in drugi. Morda torej Hamilton le pride do prve zmage in tako niz sezon z vsaj eno zmago podaljša na rekordnih 16. Na prvem treningu je sicer kar osem ekip dalo priložnost svojemu rezervnemu dirkaču ali dirkaču iz akademije. Novozelandec Liam Lawson je bil denimo z Red Bullom peti, tik pred Vettlom. Svetovni prvak v formuli 2 Brazilec Felipe Drugovich pa je z Aston Martinom dosegel zadnji čas.

VN Abu Dabija, 1. trening:



1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:26,633

2. George Russell (Mercedes) +0,220

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,255

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,334

5. Liam Lawson (Red Bull) +0,568

6. Sebastian Vettel (Aston Martin) +0,635

7. Robert Shwartzman (Ferrari) +0,796

8. Daniel Ricciardo (McLaren) +0,986

9. Valtteri Bottas (Afla Romeo) +1,002

10. Alex Albon (WIlliams) +1,207

11. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1,212

12. Esteban Ocon (Alpine) +1,258

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,358

14. Robert Kubica (Alfa Romeo) +1,431

15. Logan Sargeant (Williams) +1,465

16. Kevin Magnussen (Haas) +1,509

17. Kietro Fittipaldi (Haas) +1,571

18. Patricio O`Ward (McLaren) +1,717

19. Jack Doohan (Alpine) +1,851

20. Felipe Drugovich (Aston Martin) +2,039

Kvalifikacije bodo v Abu Dabiju v soboto ob 15.00 po srednjeevropskem času, dirka pa v nedeljo ob 14.00.