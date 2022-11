Leto dni so čakali zmago. "Še vedno smo najboljša ekipa."

George Russell je postal 113. zmagovalec v zgodovini formule 1. "To je šele začetek," pravi 24-letnik. V Braziliji je premagal tudi sedemkratnega prvaka in ekipnega kolega Lewisa Hamiltona. Čeprav ima ta pred zadnjo dirko 23 točk manj, je bil uspeha 13 let mlajšega rojaka iskreno vesel. Predvsem zato, ker je Mercedes dokazal, da se lahko pobere po slabem začetku sezone. "V zimo gremo z vedenjem, da smo na pravi poti. In da smo še vedno najboljša ekipa."

Prva dvojna zmaga Mercedesa po več kot dveh letih (od Imole 2020). Foto: Guliver Image "Vedel sem, da zmoremo. Potreboval bom robčke. Jočem," je po prečkanju cilja in mahanju kariraste zastave na VN Brazilije prek radijske zveze svoji ekipi sporočal George Russell (Mercedes), ki je postal 113. zmagovalec v zgodovini formule 1 (20. Britanec). "To je šele začetek." Najhitrejši je bil že na sobotni šprinterski dirki. "Zasluži si. To je izjemen rezultat," je dodal njegov ekipni kolega, sedemkratni prvak Lewis Hamilton, ki je uspeh ekipe dopolnil z drugim mestom. To je prva dvojna zmaga za Mercedes po več kot dveh letih. Nazadnje je to v Imoli 2020 uspelo Hamiltonu in Valtteriju Bottasu. Hkrati je to prva dvojna britanska zmaga po Kanadi 2010, ko je Hamilton zmagal pred takratnim McLarnovim ekipnim kolegom Jensonom Buttnom.

Mercedes je prvič po osmih šampionskih letih zgrešil pri oblikovanju dirkalnika ter bil v prvi polovici sezone sekundo na krog počasnejši od Red Bulla in Ferrarija. Brez zmage so bili od predzadnje dirke lanske sezone (Savdska Arabija). Ko bi večina obupala, so sami iskali napake in dirkalnik toliko izboljšali, da so na zadnjih treh dirkah znova konkurenčni za sam vrh. Je pa res, da sta tako Red Bull kot Ferrari ob že odločeni bitki za obe lovoriki razvoj vsak svojega dirkalnika ustavila že pred časom in delo usmerila v sezono 2023. Da se le ne bo Mercedesu delo na letošnjem dirkalniku vse do VN ZDA maščevalo za prihodnje leto. Res sicer je, da bodo dirkalniki za 2023 le evolucija letošnjih.

Russell: Čustveni vrtiljak

Russell je ob koncu četrte sezone v formuli 1 zmagal na svoji 81. dirki. Foto: Guliver Image "Čustveni vrtiljak. Ko sem prečkal ciljno črto, so čustva privrela na plan. Potovanje od začetkov v kartingu z družino. Potovanje v letošnji sezoni, ko smo bili na začetku tako daleč zadaj, nato izboljšali dirkalnik, a sem imel sam ob koncu nekaj težkih dirk," je po dirki razlagal 24-letni Russell, ki je vodil od štarta do cilja. Trinajst let starejši Hamilton je po trčenju z Maxom Verstappnom (Red Bull) sprva nazadoval na osmo mesto, a se prebil do drugega. "To je izjemen rezultat za ekipo. Vsi so tako trdo garali, da smo spet tukaj, da smo spet na vrhu." Mercedes lahko celo osvoji končno drugo mesto v prvenstvu, saj za Ferrarijem zaostaja samo še 19 točk. Spomnimo: Ferrarijev Charles Leclerc je dobil dve od uvodnih treh dirk.

Skupni seštevek po VN Brazilije:



1. Max Verstappen* (Red Bull) 429 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 290

3. Sergio Perez (Red Bull) 290

4. George Russell (Mercedes) 265

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 240

6. Carlos Sainz (Ferrari) 234



1. Red Bull* 719 točk

2. Ferrari 524

3. Mercedes 505

4. Alpine 167

*svetovni prvak

Hamilton: V zimo gremo z vedenjem, da smo na pravi poti

Zmagovalec 103 dirk Hamilton se je iskreno veselil prve zmage ekipnega kolega. Foto: Guliver Image "Bil je izjemen dan, izjemen konec tedna, pravzaprav izjemna izkušnja od ponedeljka," je z velikim nasmehom razlagal Hamilton, ki je v ponedeljek postal častni državljan Brazilije. "Najpomembneje je, da smo dosegli ta rezultat. Je velika spodbuda za celotno ekipo. V zimo gremo z vedenjem, da smo na pravi poti. Da smo še vedno najboljša ekipa in da bomo take dosežke prihodnje leto dosegali pogosteje. Tega se že veselim. Veselim se že te bitke."

Dirkalnik je bil enak kot na prejšnjih dveh dirkah v ZDA in Mehiki, kjer je Hamilton prav tako osvojil drugo mesto, za zmago pa niso imeli najboljše taktike postankov oziroma izbire pnevmatik. "To je bila dolga pot razvoja in razumevanja težav. Sezono smo že zgodaj odpisali, ko smo dojeli, kako zadaj smo in da je prvenstvo izgubljeno. Osredotočili smo se na to, da ugotovimo, kje so naše težave. Ta rezultat je posledica trdega dela," je po VN Brazilije razlagal direktor inženirjev v Mercedesovi ekipi Andrew Shovlin. Šefa ekipe Tota Wolffa izjemoma ni bilo na dirki. Naslednje zmage ne bo zamudil, je dodal Shovlin.