Kot bi bilo leto 2021! "Mercedes se zdi nepremagljiv."

VN Brazilije je za zdaj vrhunec letošnje sezone formule 1. Nismo je brez razloga tako težko čakali. Najprej v petek kvalifikacijska zmaga za Kevina Magnussena (Haas), nato v soboto zmaga za Georga Russlla (Mercedes) na šprinterski dirki. V petek je dogajanje začinil dež, v soboto je bilo dvobojev na stezi in prehitevanj morda toliko kot v celotni sezoni skupaj. In to v vsega 24 krogih! Dirkališče Jose Carlos Pace je res tisto pravo dirkališče. V zadnjih petih letih je bilo v povprečju prav tu največ prehitevanj.

George Russell 🆚 Max Verstappen 🤤



What a show these two put on for us! 👏👏👏#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/N4whrZXxqq — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

Prva dva šprinta letos je dobil Max Verstappen, Red Bull je dobil zadnjih devet dirk. Prvaki so bili tako premagani prvič po julijski VN Avstrije. Voznika Mercedesa bosta prvič letos oba v prvi štartni vrsti, Russell drugič v karieri, Hamilton sploh prvič v tej sezoni. Niso pričakovali, da bodo v Interlagosu tako konkurenčni, a so. Morda se jim le ne zgodi sezona brez ene same zmage, za Russlla bi bila to sploh prva v karieri, Hamilton morda število sezon z vsaj eno zmago podaljša na 16. Na prejšnjih dveh dirkah je bil drugi.

STARTING GRID 🇧🇷



A front-row lockout for @MercedesAMGF1 👊



Fernando Alonso drops down the order following a penalty, and now starts P18 #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/TG7BWw7KKj — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

Mehke pnevmatike najhitrejše, a tudi dovolj vzdržljive

Prehitevati se v Interlagosu torej da. Stvari lahko na glavo postavi še dež. Pomembno vlogo bo imela tudi izbira pnevmatik. Če ga je na prejšnji dirki v Mehiki s preveč konzervativno izbiro (srednja trdota pnevmatik) polomil Mercedes, ga je na tokratnem šprintu Verstappen. Najmehkejše pnevmatike tako drugič zapored niso bile samo najhitrejše, ampak tudi dovolj vzdržljive. V nedeljo je seveda zgodba malo drugačna, saj je krogov trikrat več, dirko pa je treba odpeljati na dveh zmeseh pnevmatik. Mercedes je v Mehiki pri obeh dirkačih izbral enako strategijo. Russell je v soboto dejal, da bodo tokrat poizkusili tako, da vsaj eden premaga Verstappna.

Hamilton proti Verstappnu. Kot bi bilo leto 2021. Lani je Lewis v Braziliji zmagal. Foto: Guliver Image "Nismo pričakovali, da bomo imeli tolikšno obrambo pnevmatik. Tudi na mehkih gumah ne bi bilo dovolj hitri. Zelo težko ohranjamo pnevmatike pri življenju," je po šprinterski dirki tožil Verstappen. Red Bullu se to letos ni dogajalo. So pa običajno v noči s sobote na nedeljo rešili težave in bili nato na dirki boljši kot na kvalifikacijah in treningih. "Do dirke moramo nekaj popraviti. Ne moremo sicer veliko spremeniti, a slabše ne more biti. Trenutno se Mercedes zdi nepremagljiv," je še dejal novi/stari svetovni prvak.

Verstappen bo skupaj z ekipnim kolegom Sergiom Perezom v drugi štartni vrsti. "Zelo sem presenečen nad Mercedesovo hitrostjo. Bili so super hitri," je poudaril tudi Mehičan. Spomnimo se, da je bil Mercedes v prvi polovici sezone tudi po več kot sekundo na krog počasnejši od Red Bulla in Ferrarija ter je imel s poskakovanjem dirkalnika tolikšne težave, da je po VN Azerbajdžana Hamilton komaj zlezel iz dirkalnika, saj ga je tako zelo bolel hrbet. "Na šprint dirki v Imoli sem bil osmi, Lewis pa 10. ali 11., zdaj bova v prvi štartni vrsti. To je dokaz, kako trdo je ekipa letos delala. Napredek je ogromen. To je lepa spodbuda za dirko, a Max je danes izgubil s srednjetrdimi gumami, bo pa zato imel na dirki en komplet mehkih gum več," je po šprintu dejal Russell.