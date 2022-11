Želi si še več zmag, a tudi spremeniti svet na boljše

Svojo za zdaj zadnjo, rekordno 103. zmago je 37-letni Britanec dosegel pred letom dni na VN Savdske Arabije. Foto: Reuters Za Lewisom Hamiltonom je najtežjih 12 mesecev v svoji 16-letni karieri v formuli 1. Novembra lani je na zadnji dirki izgubil boj za naslov prvaka z Maxom Verstappnom, letos pa novi Mercedes sprva ni bil konkurenčen ne Red Bullu ne Ferrariju. Sedemkratni svetovni prvak in zmagovalec 103 dirk bo očitno tako prvič sezono sklenil brez ene same zmage. Še najbližje ji je bil na zadnjih dveh dirkah v ZDA in Mehiki. Mercedes ni bil kar tako osemkrat zapored konstruktorski prvak in med letom so dirkalnik med vsemi ekipami najbolj izboljšali. To daje 37-letniku dodatnega zaleta za naslednje leto. Po razočaranju v finalu lanske sezone so številni govorili, da razmišlja o koncu kariere, zdaj je resnica daleč od tega. Sam zdaj pravi, da se vidi v formuli 1 še vsaj tri leta. Pogodbo z Mercedesom ima še za eno sezono, o podaljšanju se bodo pogovarjali pozimi. "Ne postavljam si nobenih meja. Načrtujem novo večletno pogodbo."

"Z vidika moje fizične pripravljenosti imam občutek, da sem kondicijsko pripravljen kot še nikoli. Ko si starejši, se temu samo še bolj posvečaš," je v daljšem pogovoru za uradno spletno stran tekmovanja poudaril Hamilton. "Rad dirkam, pripravljam pa tudi nekaj novega. Ne morem še povedati, za kaj gre, a ni meje za to, kar lahko počnem." Ne le dirkanje v formuli 1, pečat si želi pustiti tudi širše. "Ne gre samo za zmagovanje, radi bi bili del ljudi, ki želijo spremeniti svet na boljše. To lahko z Mercedesom storimo skupaj, saj gre za veliko blagovno znamko, ki ima lahko velik vpliv na svet."

Hamilton iskreno o odnosu z Wolffom in Russllom

Lewis Hamilton in George Russell na nedeljskem promocijskem dogodku v Las Vegasu Foto: Reuters Prav to, da mu Mercedes pušča veliko svobode in lahko počne, kar želi, je še dodaten razlog, da bo v formuli 1 ostal prav z njimi. To je njegova deseta sezona s to ekipo, je pa že prej, ko je dirkal za McLaren, tesno sodeloval z nemškim koncernom. Odlično se razume tudi z vodjo ekipe Totom Wolffom: "Toto je eden od mojih najboljših prijateljev. Imela sva tudi že težke trenutke, naporna pogajanja, čustvene izbruhe, vrtiljak čustev, a sva kot družina. Jaz si želim, kar je najbolje zanj, in on si želi najbolje zame." Pogosto se pogovarjata tudi po telefonu, ne samo o dirkanju, dodaja britanski dirkač.

Dobro se 37-letni Hamilton razume tudi z novim ekipnim kolegom. George Russell je 13 let mlajši in bo očitno njegov šele tretji sotekmovalec, ki ga bo premagal v končnem seštevku sezone. Pred zadnjima dvema dirkama ima 15 točk prednosti. "Poskušal sem ga čim bolje sprejeti in vključiti v naše delo. Veliko se pogovarjava o dirkalniku. Kaj lahko jaz testiram, kaj on, da skupaj pridemo do točke A. Z njim poskušam delati, kot sem z Valtterijem. Ko pridejo novi ljudje, je potreben čas, da ujamejo ritem, a mislim, da je opravil odlično delo. Hitro sva ujela dober ritem."

Lewis Hamilton je bil na zadnjih dveh dirkah drugi. Letos ima štiri druga in štiri tretja mesta. Foto: Guliver Image

Letošnje svetovno prvenstvo formule 1 se bo sklenilo z dirkama v Braziliji in Abu Dabiju, ki bosta ta in naslednji konec tedna. Obe lovoriki sta sicer že oddani, dirkaška Verstappnu in konstruktorska Red Bullu.