"Ta dirka bo najboljša dirka vseh časov" #video

Foto: Reuters Osemnajstega novembra naslednje leto se formula 1 vrača v Las Vegas, kjer je v letih 1981 in 1982 že gostovala, a takrat le na parkirišču hotela Caesars Palace. Zdaj bodo dobrih šest kilometrov dolg dirkaški krog speljali po glavni ulici Las Vegasa − Stripu − in nekaj okoliških ulicah ter parkiriščih. Najdaljša ravnina bo dolga kar 1,9 kilometra. Kulisa bo res neverjetna, kako zanimivo pa bo samo dirkanje, je druga zgodba. Ulične proge niso vedno najboljše.

To nedeljo je promotor tekmovanja pripravil uradno predstavitev vrnitve formule 1 v mestu luči in igralnic. Udeležili so se ga Lewis Hamilton, George Russell (oba Mercedes) in Sergio Perez (Red Bull), ki so s svojimi starejšimi dirkalniki odpeljali tudi nekaj kilometrov po lasvegaških ulicah in ob navdušenju obiskovalcev kurili gume. Organizator dirke naslednje leto v času dirkaškega konca tedna pričakuje, da bo v mesto prišlo 170 tisoč ljudi.

"Navdušen sem, da sem v Las Vegasu. Vozil sem po Stripu. Tudi sam sem Las Vegas gledal le v filmih tako kot vi. Ta dirka bo zagotovo najboljša dirka vseh časov," je na promocijskem dogodku obiskovalce skušal podžgati sedemkratni svetovni prvak Hamilton, ki ne skriva svojega navdušenja nad Ameriko. "To bo nora dirka. Naslednje leto ta čas bo res noro. Komaj čakam," je dodal Russell. Navdušenje je delil tudi mehiški dirkač Red Bulla: "Rad imam Las Vegas. Sem pogosto prihajam. To bo največji dogodek naslednjega leta."