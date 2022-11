Postal častni državljan Brazilije in se poklonil Senni

Sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 Lewis Hamilton bo imel odslej poleg britanskega še častno brazilsko državljanstvo. Potem ko je tamkajšnji kongres že junija sprejel odločitev o dodelitvi častnega državljanstva, so zdaj na posebni slovesnosti na zasedanju spodnjega doma kongresa izpeljali še uradni protokol. V Braziliji so bili navdušeni nad tem, da je to državo opisal kot "enega od svojih najljubših krajev na svetu", njegov vzornik v otroštvu pa je bil brazilski dirkaški junak Ayrton Senna.

"To čast bi rad posvetil Ayrtonu Senni, Ayrtonovi družini, prijateljem in navijačem. Ko sem imel pet let, sem ga prvič videl dirkati. In takrat sem vedel, da želim postati svetovni prvak kot on," je v brazilskem kongresu ob navdušenju zbranih dejal 37-letni dirkač formule 1, ki je s 103. zmagami najuspešnejši v zgodovini. Govoril je še, da moramo skupaj delati za dobro v svetu: "Skupaj lahko veliko naredimo, a moramo biti povezani, pozitivni in osredotočeni na svoje cilje. Odgovora ne ne sprejmimo, nikoli ne obupajmo."

Lewis Hamilton in Arthur Lira Foto: Reuters Postopek sprejemanja posebnega zakona za podelitev častnega državljanstva Brazilije Hamiltonu je sprožil kongresnik Andre Figueiredo v znak priznanja njegove predanosti državi po lanski zmagi na dirki v Interlagosu, ko je na zmagovalni oder prišel odet tudi v brazilsko zastavo. "Zdaj lahko končno rečem, da sem eden od vas," je še dejal Hamilton. "Vse življenje je bila Brazilija v mojem srcu, je kot drugi dom," je dejal dirkač, ki mu je odlikovanje podelil predsednik spodnjega doma parlamenta Artur Lira, ta je Hamiltona označil za "Brazilca po srcu".