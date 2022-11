Še zadnja dirka z dušo letos, začinil jo bo še dež

Čas za zadnjo dirkaško poslastico v 2022 – dirko formule 1 na dirkališču Jose Carlos Pace. Prava dirkaška steza in strastni navijači. Brazilci svojega dirkača sicer nimajo, bo pa kot častni državljan v Interlagosu dirkal Lewis Hamilton. Vzeli so ga za svojega, pa čeprav je leta 2008 tukaj naslov prvaka speljal Felipeju Massi. Dirko bo še dodatno začinil dež. Če le ne bo spet prestrašil vodstva dirke.

Lewis Hamilton je v Interlagos prvič prišel kot častni državljan Brazilije. Foto: Reuters Enaindvajseta dirka prvenstva formule 1 je predzadnja v letošnjem prvenstvu, a zadnja z dušo in na dirkališču, ki vedno ponudi pravo dirkanje. Interlagos in VN Brazilije. Dirka, ki se je navijači vedno veselijo. Pa čeprav sta letos obe lovoriki že oddani. Na dirkališču med dvema jezeroma v Sao Paulu se dirka že od leta 1972, brez prekinitve (če ne štejemo leta 2020 in odpovedi zaradi pandemije) pa od leta 1990. Od še aktivnih voznikov sta s po tremi zmagami tu najuspešnejša Lewis Hamilton in Sebastian Vettel. Zadnji je leta 2013 tukaj z Red Bullom dosegel rekordno deveto zaporedno zmago. Aktualni prvak Max Verstappen je zmagal leta 2019. Med ekipami ima na VN Brazilije največ zmag McLaren (12), a zadnja sega v leto 2012. Z 11 zmagami sledi Ferrari, temu je zadnjo leta 2017 pridirkal Vettel, medtem ko trenutna voznika poskočnega konjiča Charles Leclerc in Carlos Sainz v Braziliji še nista slavila.

Zadnjih pet zmagovalcev VN Brazilije:



2021 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 - Max Verstappen (Red Bull)

2018 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 - Sebastian Vettel (Ferrari)

2016 - Lewis Hamilton (Mercedes)

Kdo so favoriti letošnje dirke

Lewis Hamilton je lani osvojil svojo tretjo zmago na VN Brazilije. Foto: Reuters

Lani je VN Brazilije dobil Hamilton, že dan prej pa se je na šprinterski dirki z zadnjega prebil na četrto mesto. Letos Britanec ne spada v najožji krog favoritov. Mercedes tu naj ne bi bil tako konkurenčen kot na zadnjih dveh dirkah v ZDA in Mehiki, kjer je osvojil drugo mesto. Red Bull je prvi favorit. Max Verstappen želi še podaljšati rekord 14 zmag v eni sezoni, Sergio Perez pa utrditi drugo mesto v skupnem seštevku. Ker Sao Paulo leži na nižji nadmorski višini kot Ciudad de Mexico, Ferrari naj ne bi imel toliko težav kot na prejšnji dirki. Razlika med Perezom in Leclercom v boju za končno drugo mesto je vsega pet točk. Do konca sezone je na voljo še 58 točk – dvakrat po 25 na VN Brazilije in VN Abu Dabija in osem za zmago na sobotni šprinterski dirki.

Skupni seštevek pred VN Brazilije:



1. Max Verstappen* (Red Bull) 416 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 280

3. Charles Leclerc (Ferrari) 275

4. George Russell (Mercedes) 231

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 216

6. Carlos Sainz (Ferrari) 212

7. Lando Norris (McLaren) 111

8. Esteban Ocon (Alpine) 82

9. Fernando Alonso (Alpine) 71

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 47



1. Red Bull* 696 točk

2. Ferrari 487

3. Mercedes 447

4. Alpine 153

5. McLaren 146

6. Alfa Romeo 53



* svetovni prvak

Max Verstappen Foto: Reuters "Mislim, da imamo lepe možnosti. Dirkalnik je hiter in običajno nam ta steza ustreza. Se že veselim. Poskusil bom zmagati. Lani tu nismo bili dovolj hitri, letos pa je zgodba drugačna – naš dirkalnik je mnogo bolj konkurenčen," je pred začetkom dirkaškega konca tedna dejal Verstappen. Prvi trening bo v petek ob 16.30 po srednjeevropskem času, nato ob 20.00 sledijo kvalifikacije. "Na zadnji dve dirki grem, kot da je še vse v igri. Že res, da smo tudi že konstruktorski prvaki, a zame osebno je zelo pomembno, da osvojimo prvi dve mesti v dirkaškem seštevku. Zato moram ostati zbran za vse dirke do konca, tudi tokratni šprint," pa poudarja Perez. V soboto ob 20.30 bo namreč na sporedu še tretja šprinterska dirka v sezoni.

Spored VN Brazilije:



Petek:

16.30 − 1. trening

20.00 − kvalifikacije



Sobota:

16.30 − 2. trening

20.30 − kvalifikacije



Nedelja:

19.00 − dirka

Dež, dež, dež

Charles Leclerc Foto: Reuters Leclerc je v "paddocku" dirkališča Jose Carlos Pace razlagal, da ne pričakuje več težav z močjo Ferrarijevega motorja in stabilnostjo dirkalnika. "Mislim, da je bila Mehika izjema. Šlo je za zelo visoko nadmorsko višino. Mislim, da tu teh težav ne bomo imeli. Lahko imamo boljši konec tedna. Bo pa vreme zelo nepredvidljivo, kot je tukaj vedno. Ampak bo pa zato še bolj zanimivo. Mislim, da smo vsaj na kvalifikacijah lahko povsem konkurenčni Red Bullu. Na dirki pa oni vedno naredijo korak naprej, mi pa ne. A če bo dež, je vse mogoče." Vremenska napoved za Interlagos res govori o dežju, največ naj bi ga bilo ta petek, v soboto in nedeljo pa so napovedane občasne nevihte. To bi moralo dirkanje samo še dodatno začiniti, če le ne bo spet prestrašilo vodstva dirke in jo bodo kot že nekajkrat letos prekinili. Štart osrednje dirke bo v nedeljo ob 19.00.