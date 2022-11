Do konca sezone F1 še dve dirki in pol

Konec tedna bo na VN Brazilije tudi sobotna šprinterska dirka. "Zame to ni prava dirka. Veš, da bo na glavni dirki na voljo veliko več točk, in šele takrat tvegaš nekoliko več," je proti tem dirkam Max Verstappen. A naslednje leto ne bodo več le trije šprinti, ampak šest. Lewis Hamilton jim je bolj naklonjen.

Do konca sezone formule 1 sta še dve dirki. No, dve in pol. Ta konec tedna bodo namreč na veliki nagradi Brazilije odpeljali še tretjo šprintersko dirko letos, sicer pa peto, potem ko so lani ta format, znan že iz nižjih serij, vpeljali v formulo 1. Šprinterski dirki sta bili letos že v Imoli in Avstriji. Na njih podeljujejo točke po sistemu 8-7-6-5-4-3-2-1. Na sporedu je v soboto v dolžini 100 kilometrov (slaba tretjina glavne dirke). Na njej se odločajo štarta mesta za nedeljsko dirko. Uvedba te kratke dirke za ekipe in dirkače pomeni, da imajo manj časa za preizkus in nastavitve dirkalnika. Odpeljejo namreč samo dva prosta treninga in ne tri, v petek so namreč na sporedu kvalifikacije za štartna mesta na šprintu.

Spored VN Brazilije:



Petek:

16.30 − 1. trening

20.00 − kvalifikacije



Sobota:

16.30 − 2. trening

20.30 − kvalifikacije



Nedelja:

19.00 − dirka

Verstappen: Gre samo za to, da ne poškoduješ dirkalnika

Lani šprinterska dirka v Interlagosu sicer ni razočarala. Hamilton je močno napredoval. Foto: Guliver Image Veliko akcije in drame dosedanje šprinterske dirke niso ponudile in tako pri gledalcih niso požele veliko navdušenja. Jim je pa naklonjeno vodstvo tekmovanja, ki je za prvenstvo 2023 že napovedalo šest šprintov. Kaj pa dirkači? Dvakratni prvak Max Verstappen (Red Bull) jim ni naklonjen, češ da ne gre za pravo dirko, saj le pazijo, da ne razbijejo dirkalnika pred nedeljsko dirko, ko se deli levji delež točk in slave. "Pri teh dirkah gre samo za to, da ne poškoduješ dirkalnika in ostaneš med prvimi tremi. Zame to ni prava dirka. Veš, da bo na glavni dirki na voljo veliko več točk, in šele takrat tvegaš nekoliko več." Dodaja, da so šprinterske dirke dobre le za tiste voznike, ki na kvalifikacijah ne dosežejo pričakovanega rezultata. In še: "Pnevmatike morajo zdržati celo dirko, zato se ne dogaja veliko." Menjav pnevmatik na šprintu namreč ni.

In zato Verstappen ne razume, zakaj bodo število sobotnih dirk še podvojili. "Že zdaj imamo dovolj zanimivih dirk, nove tretjino dolge dirke res niso potrebne. Voziš zelo previdno. Če se boriš za tretje mesto in pride do manjšega kontakta, lahko padeš na začelje in ti bo nato v nedeljo zelo težko. Če torej ne tvegaš, to ni prava dirka." Ekipe formule 1 so sicer na zadnjem svetu Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) predlog vodstva tekmovanja o šestih šprintih v letu 2023 podprle.

Hamilton: Morali bi jih imeti na progah, kot sta Brazilija in Baku

Lani v Braziliji Hamilton zadnji v kvalifikacijah, četrti na šprintu in zmagovalec glavne dirke, ko se je veselil z brazilsko zastavo. Foto: Guliver Image Še najzanimivejša in za končni razplet velike nagrade pomembna je bila lanska šprinterska dirka v Interlagosu. Verstappen je na koncu sezone sicer postal prvak, če pa ne bi, bi bila "kriva" prav ta dirka. Lewis Hamilton (Mercedes) se je po zadnjem mestu na kvalifikacijah na šprintu prebil do četrtega mesta in nato s četrtega štartnega mesta zmagal na nedeljski osrednji dirki. In se tako vrnil v boj za naslov prvaka.

Sedemkratni svetovni prvak je šprintom tako bolj naklonjen. Všeč mu je, da so po dolgih letih vsaj nekoliko zamenjali program dirkaškega konca tedna. Se pa strinja z navijaškim zornim kotom, da bi morali šprinte izbirati bolj premišljeno. "Šprinti niso vedno najbolj zanimivi. Tebi sicer dajo nekaj dodatnih možnosti, a včasih so na njih prehitevanja zelo težka. Upam, da smo se pri izboru teh dirk česa naučili. Morali bi jih imeti na progah, kot sta Brazilija in Baku, kjer se da prehitevati. Nisem proti šprinterskim dirkam, a jih je treba bolj selektivno izbirati." Za naslednjo sezono prizorišč sobotnih kratkih dirk še niso izbrali.