Verstappen pokazal pravi obraz. Perez: Po vsem, kar sem storil zanj ...

Iskreni objemi dirkačev Mercedesa na dirkališču Jose Carlos Pace, medtem napetost v Red Bullu. Foto: Guliver Image Kdor je menil, da je Lewis Hamilton arogantni prvak, Max Verstappen pa ljudski, je ob razpletu nedeljske VN Brazilije dojel, kako zelo se je motil. Dirkač Mercedesa se je iskreno veselil prve zmage ekipnega kolega Georga Russlla, čeprav je to pomenilo, da sam tudi na predzadnji dirki sezone ni dosegel zmage za rekordno 16. sezono z vsaj eno zmago. V Mercedesu niso niti pomislili na ekipne ukaze. Drugače je bilo v Red Bullu. Ti so želeli pomagati Sergiu Perezu do drugega mesta v končni razvrstitvi prvenstva, a je Verstappen v ekipnem športu sebe postavil na prvo mesto. Mehičan ga je pred zadnjim delom dirke spustil predse, da bi Nizozemec z novejšimi pnevmatikami skušal za stopničke prehiteti Fernanda Alonsa (Alpine) in oba dirkača Ferrarija. Pri tem je bil neuspešen in prišel je ukaz iz boksov, naj vrne šesto mesto svojemu ekipnemu kolegu. Tega ni storil.

"Tega me ne prosite več. Prav? Smo si na jasnem?!"

Perez vedno spusti Verstappna predse, ko ekipa to od njega zahteva, Nizozemec zdaj usluge ni želel vrniti. Foto: Guliver Image Verstappnu je njegov dirkaški inženir Gianpiero Lambiase večkrat dejal: "Max, spusti Checa naprej. Prosim." In po prečkanju ciljne črte: "Max, kaj se je zgodilo?" Sledil je odrezav odgovor aktualnega svetovnega prvaka: "Že zadnjič sem vam rekel, da me tega ne prosite več. Prav? Smo si na jasnem?! Povedal sem vam svoje razloge." Če je kdo imel razloge za nezadovoljstvo, je bil to Perez, ki je tako izgubil dve točki. Pred zadnjo dirko sta s Charlesom Leclercom (Ferrari) zdaj izenačena v skupnem seštevku. "Hvala vam, hvala," je bil ciničen prvi odziv Mehičana po koncu dirke. Po radijski zvezi se je oglasil sam šef ekipe Christian Horner: "Oprosti, Checo." Perezov inženir Hugh Bird pa: "Se bomo potem pogovorili." Drugi voznik Red Bulla je dodal samo še to, kar so si v tistem trenutku mislili tudi številni ljubitelji formule 1: "Pokazal je, kdo zares je."

Skupni seštevek pred VN Abu Dabija:



1. Max Verstappen* (Red Bull) 429 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 290

3. Sergio Perez (Red Bull) 290

4. George Russell (Mercedes) 265

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 240

6. Carlos Sainz (Ferrari) 234



*svetovni prvak

"Če bo Max lahko kako pomagal, bo to storil"

Lani na finalni dirki v Abu Dabiju je bila Perezova pomoč Verstappnu ključna pri njegovi osvojitvi naslova prvaka. Foto: Reuters Perezova jeza je upravičena. Verstappnu šesto ali sedmo mesto na tej dirki ni pomenilo nobene razlike, njemu pač. Predvsem pa je Mehičan v zadnjih dveh letih naredil pomembno delo, da je Nizozemec dvakrat postal svetovni prvak. Predvsem lani, ko je kar nekajkrat prehitel, oviral ali pa z drugačno taktiko postankov pokvaril dirko Lewisu Hamiltonu (Mercedes). Po Monaku, Bakuju, Franciji, Silverstonu, Turčiji in Austinu tudi na finalni dirki v Abu Dabiju. Tam je Hamiltona zadrževal toliko časa, da je ta izgubil deset sekund in posledično zmago ter naslov prvaka, ki je nato pripadel Verstappnu. "Nimam pojma. Vprašajte njega," je na novinarsko vprašanje, kakšne razloge ima njegov ekipni tekmec, da mu ni pomagal, odgovoril Perez. "Po vsem, kar sem storil zanj, sem odkrito razočaran. Zelo sem presenečen."

Verstappen je v Interlagosu pred novinarje stopil šele po ekipnem sestanku. Javno ni želel pojasniti, kakšni so razlogi, da Perezu ni pomagal. "Torej, imam svoje razloge. Pogovorili smo se o tem. Prav je bilo, da smo se končno usedli in pogovorili o tem. Zdaj pa gremo naprej. Če bo v Abu Dabiju potreboval točke, ker sta izenačena, ne bo konec sveta, saj bo odločalo, kdo od njiju bo tam spredaj. Če bo potreboval pomoč, mu bom na voljo. Je pa dobro, da smo se pogovorili in razjasnili, zakaj tokrat tega nisem storil."

Po pogovoru za zaprtimi vrati so Versttapna le prepričali, da bo v nedeljo pomagal Perezu. Foto: Guliver Image Ozadja prvakove poteze ni želel razkriti niti Horner: "Ne bom govoril, kaj smo se pogovarjali za zaprtimi vrati. Dirkača sta se pogovorila, si segla v roke in zdaj smo osredotočeni na naslednjo dirko. Delamo kot ekipa, dirkamo kot ekipa. Zdaj je naša prioriteta, da bo Checo drugi v svetovnem prvenstvu. Tega nismo dosegli še nikoli in Max se je zavezal, da bo naredil vse, da nam to v Abu Dabiju uspe. Šlo bo za neposreden dvoboj med Checom in Charlesom. Če bo Max lahko kako pomagal, bo to storil." VN Abu Dabija bo že prihajajoči konec tedna.