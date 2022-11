Nora dirka, dvojna zmaga Mercedesa, prvak kljub trčenju in kazni šesti

Dirka preobratov, nesreč, prehitevanj, varnostnih avtomobilov. Veliko nagrado Brazilije je dobil George Russell, kar je njegova prva zmaga v karieri in prva v letošnji sezoni za Mercedes. Dvojna zmaga za srebrno puščico. Drugi je bil Lewis Hamilton. Tretje mesto je osvojil Carlos Sainz. Svetovni prvak Max Verstappen je kljub trčenju v sedmem krogu in kazni iz začelja napredoval do šestega mesta.

81. dirka za 24-letnega Britanca. Foto: Reuters Še julija je bil Mercedes nekonkurenčen, na 21. dirki sezone v Interlagosu pa številka 1. George Russell je z vodstvom od štarta do cilja zmagal prvič v karieri. "Pripravite robčke," je s solzami v očeh sporočil ekipi po radijski zvezi, ko je pri 24 letih na svoji 81. dirki prvič prvi prečkal karirasto zastavo. Lewis Hamilton, ki ostaja brez zmage v svoji 16. sezoni, je uspeh ekipe dopolnil z drugim mestom. V sedmem krogu je sedemkratni prvak trčil z Maxom Verstappnom (Red Bull) in Britanec je zdrsnil na osmo mesto. Hitro se je s prehitevanji prebil do četrtega mesta, v drugi polovici dirke pa prehitel še Carlosa Sainza (Ferrari) in Sergia Pereza (Red Bull).

Sedmi krog je torej prelomil dirko. Šlo je za leteči štart, potem ko je bila dirka z varnostnim avtomobilom prekinjena že v prvem krogu, ko sta v ozadju trčila Daniel Ricciardo (McLaren) in najhitrejši na petkovih kvalifikacijah Kevin Magnussen (Haas). Verstappen in Hamilton sta v prvi zavoj zapeljala kolo ob kolesu, nihče ni popustil in zato je prišlo do rahlega dotika. Nizozemec je po trčenju zdrsnil na samo začelje, saj je moral še menjati poškodovano prednje krilce. Za trčenje pa je prejel tudi pet sekund kazni.

V sedmem krogu po letečem štartu trčenje Maxa Verstappna in Lewis Hamilton. Foto: Reuters

V istem krogu sta trčila še Charles Leclerc (Ferrari) in Lando Norris (McLaren). Monačan je zdrsnil na zadnje mesto, Britanec je dobil pet sekund kazni. A Leclerc in Verstappen sta se v zadnji tretjini dirke prebila nazaj med dobitnike točk. Ko je 15 krogov pred ciljem Norris na stezi parkiral pokvarjenega McLarna, je na stezo zapeljal varnostni avto in tekmeci so bili en za drugim za zadnjih 12 krogov. Leclerc ter Verstappen sta se z bolj svežimi pnevmatikami prebila na četrto in šesto mesto. S tremi postanki je bil v zadnjem delu še hitrejši Fernando Alonso (Alpine), ki je osvojil peto mesto.

VN Brazilije, Interlagos:



1. George Russell (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,5

3. Carlos Sainz (Ferrari) +4,0

4. Charles Leclerc (Ferrari) +8,4

5. Fernando Alonso (Alpine) +9,5

6. Max Verstappen (Red Bull) +10,0

7. Sergio Perez (Red Bull) +14,0

8. Esteban Ocon (Alpine) +18,6

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +22,5

10. Lance Stroll (Aston Martin) +23,5

11. Sebastian Vettel (Aston Martin) +26,1

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +26,7

13. Guanju Džov (Alfa Romeo) +29,3

14. Mick Schumacher (Haas) +29,8

15. Alex Albon (Williams) +36,0

16. Nicholas Latifi (Williams) +27,0

17. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1 krog

Odstop: Lando Norris (McLaren), Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (McLaren)

Leclerc točko pred Perezom, napetosti v obeh ekipah

Charles Leclerc ima v boju za končno drugo mesto zdaj točko prednosti pred Sergiom Perezom. Foto: Reuters V zadnjih krogih in tudi po prečkanju cilje črte pa tudi nekaj napetosti v Ferrariju in Red Bullu. Leclerc in Perez se namreč borita za končno drugo mesto v skupnem seštevku. Ferrari se ni odločil za ekipne ukaze in ni ukazal Sainzu naj na koncu spusti predse Leclerca, kar si je Monačan želel. Red Bull pa je posegel po ekipnih ukazih, a Verstappen Pereza ni želel spustiti predse. "Povedal sem vam svoje razloge. Tega me ne prosite več," je po radijski zvezi zabrusil svojemu dirkaškemu inženirju Nizozemec. "To veliko pove, kakšen je," pa je svoje mnenje jasno izrazil Mehičan. Pred dirko je imel Perez šest točk prednosti pred Leclercom, zdaj ima točko zaostanka.

Prvenstvo 2022 se bo s finalno dirko v Abu Dabiju končalo naslednji konec tedna.

Skupni seštevek (21/22)



1. Max Verstappen* (Red Bull) 424 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 287

3. Sergio Perez (Red Bull) 286

4. George Russell (Mercedes) 257

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 234

6. Carlos Sainz (Ferrari) 227

7. Lando Norrus (McLaren) 111

8. Esteban Ocon (Alpine) 86

9. Fernando Alonso (Alpine) 81

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 49



1. Red Bull* 710 točk

2. Ferrari 514

3. Mercedes 491

4. Alpine 167

5. McLaren 146

6. Alfa Romeo 55



* svetovni prvak