Evforija v moštvu Hass, Magnussen prvič v karieri najhitrejši v kvalifikacijah

Danec je izkoristil slabše vremenske razmere ob koncu kvalifikacij in prekinitev, ko je s steze zletel Britanec George Russell z Mercedesom. Pred tem je imel v suhih razmerah najboljši čas, na delno mokri stezi pa ga tekmeci niso mogli več ujeti.

Za sobotni mini dirko si je drugo startno izhodišče privozil svetovni prvak Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), tretji je bil Russell.

Tekmeca v boju za drugo mesto v vozniški razvrstitvi, Mehičan Sergio Perez (Red Bull) in Monačan Charles Leclerc (Ferrari) sta imela deveti in deseti čas kvalifikacij.

Na treningu najhitrejši Mehičan

Na današnjem prvem prostem treningu pa je bil najhitrejši Perez, štiri tisočinke sekunde je za Mehičanom zaostal Leclerc, tretji čas pa je postavil Verstappen. Zaostal je osem tisočink. Četrto mesto je z dvema desetinkama zaostanka pripadlo Špancu Carlosu Sainzu, ki bo zaradi menjave motorja s svojim Ferrarijem na nedeljski dirki startal pet mest nižje od dosežka na sprinterski preizkušnji v soboto.

Predzadnji konec tedna v formuli 1 v sezoni 2022 poteka po spremenjenem urniku, saj gre za enega od treh vikendov s predvideno sprintersko preizkušnjo. Sobotni sprint, dirka bo dolga 100 km, bo ob 20.30, v soboto pa pred tem še drugi prosti trening. Nedeljska dirka, startna mesta bodo znana po sobotni preizkušnji, se bo začela ob 19. uri.

V seštevkih je po osvojenem naslovu Verstappna in kroni Red Bulla med konstruktorji odprto le še drugo mesto v skupnem seštevku dirkačev; Perez ima 280 točk, Leclerc pa 275. Verstappen je doslej zbral 416 točk.