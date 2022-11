Kaj je Verstappen tako zameril Perezu, da je zavrnil ukaz ekipe

"Tega me ne prosite več. Prav? Smo si na jasnem?! Povedal sem vam svoje razloge." S temi besedami je svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) na VN Brazilije odrezavo zavrnil ukaz ekipe, naj predse spusti Sergia Pereza in tako ekipnemu kolegu pomaga z dvema dodatnima točkama v boju za končno drugo mesto v svetovnem prvenstvu. "Pokazal je, kdo zares je," je bil besen Perez, ki ima tako pred nedeljsko zadnjo dirko prvenstva 2022 enako število točk kot Charles Leclerc (Ferrari). Kakšni so ti razlogi, Verstappen javno ni želel povedati. Po dirki so se Verstappen, Perez, šef ekipe Christian Horner in svetovalec Red Bulla Helmut Marko pogovorili za zaprtimi vrati.

V Monaku je letos maja Mehičan osvojil svojo tretjo zmago v formuli 1. Foto: Guliver Image A skrivanje razlogov je samo še povečalo zanimanje javnosti, za kaj gre. V Braziliji se je Verstappen na vprašanje novinarja Sky Sportsa, ali gre za dogodek z ene od prejšnjih dirk, le zgovorno nasmehnil. Ugiba se, da naj bi svojemu mehiškemu kolegu zameril letos maja v Monte Carlu. Takrat je Perez dosegel uspeh kariere, ko je osvojil VN Monaka in nekaj dni zatem podpisal novo pogodbo z Red Bullom. Dogodek, ki naj bi zmotil Verstappna, pa se je zgodil dan pred dirko. Mehičan naj bi po mnenju številnih nizozemskih navijačev in očitno tudi Verstappna namerno trčil ob koncu kvalifikacij in tako aktualnemu prvaku preprečil krog za "pole position". Tako sta bila v prvi štartni vrsti oba ferrarija, Perez pa v drugi pred Verstappnom. Ja, Perez je bil takrat tretji, zato se zdi obtožba precej absurdna.

"Ko sem stopil na plin, sem začutil, da pnevmatike nimajo oprijema"

Nizozemski mediji so pred časom pisali, da naj bi Perez ekipi celo priznal, da je takrat namerno trčil v zid oziroma zaščitne gume. Dokazati, da je to res, je nemogoče. Pa četudi telemetrija kaže, da je takrat res nekoliko prej (že sredi precej počasnega zavoja) in bolj agresivno pospešil iz zavoja Portier. A to seveda ne pomeni, da je to storil zato, da bi trčil. Mehičan je nesrečo opisal kot preprosto napako. "Bil sem na meji, skušal sem izboljšati svoj čas. Osmi zavoj je bil v celotnih kvalifikacijah zelo zahteven. Poskušal sem pospešiti malo prej. A takoj, ko sem stopil na stopalko za plin, sem začutil, da zadnje pnevmatike nimajo oprijema. Poskušal sem poravnati dirkalnik, a me je zaneslo," je takrat novinarjem razlagal Perez. Verstappen pa je nizozemskim tarnal, kako ti lahko na ozki stezi, kot je v Monte Carlu, nesreča hitro prepreči dober kvalifikacijski rezultat. Ni pa javno usmeril nobene ostre puščice neposredno na ekipnega kolega.

Jos in Max sta znana po svoji trmi in da od svojega mnenja ne odstopata. Foto: Guliver Image A nekaj dni po VN Monaka je v svoji kolumni na spletu Maxov oče Jos Verstappen kritiziral ekipo Red Bull, češ da mečejo stran točke in njegovemu sinu v boju za naslov prvaka ne pomagajo dovolj. Šlo je sicer bolj za kritiko taktike na dirki, a nekaj besed je namenil tudi kvalifikacijam: "Max je imel smolo na kvalifikacijah, saj je bil v zadnjem krogu občutno hitrejši in na poti do drugega mesta, nato pa je trčil Perez. In potem bi bilo na dirki lahko vse drugače."

"Prepričan sem, da smo vsi odrasli in bomo šli naprej kot ekipa"

Perez je bil v nedeljo sedmi. Foto: Guliver Image Kakorkoli že: Verstappen je naslov prvaka letos že osvojil, tista dirka na razplet sezone ni imela nobenega vpliva. Formula 1 pa je v prvi vrsti ekipni šport, kjer se ukaze šefov spoštuje, četudi si dvakratni svetovni prvak. "Stvar bomo rešili interno in šli naprej. Seveda sem razočaran, še posebej po vsem, kar sem naredil zanj. Ampak sem prepričan, da smo vsi odrasli in bomo šli naprej kot prava ekipa," je potem, ko se je že nekoliko ohladil, povedal Perez. V Abu Dabiju naj bi v nedeljo, če bo treba in mogoče, Verstappen vendarle pomagal ekipnemu kolegu. Čeprav ima Red Bull že šest naslovov prvaka med dirkači, pa ni nobene od teh šampionskih sezon končal s svojim drugim dirkačem na drugem mestu.