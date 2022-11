Nemec se vrača v formulo 1, zamenjal bo rojaka

Pred dirko za veliko nagrado Abu Dabija so iz ameriške ekipe Haas sporočili, da so sklenili dogovor z nemškim dirkače Nicom Hülkenbergom. Ta se vrača v "cirkus" formule 1, v prihodnji sezoni pa bo dirkal za Haas ob Dancu Kevinu Magnussenu. "Počutim se, kot da nisem nikoli zapustil svetovnega prvenstva formule 1. Komaj čakam, da bom lahko ponovno pokazal tisto, kar najbolj obožujem," je sporočil 35-letni Nemec.

Very happy to move into a full-time drive with @HaasF1Team in 2023. I feel like I never really left Formula One and I am excited to get the opportunity to do what I love the most again. I want to thank Gene & Günther for their trust! pic.twitter.com/47cBbm1YJl