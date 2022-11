Mick Schumacher brez službe, ker je šef nanj ljubosumen?

Kaj se dogaja na dirkaški tržnici formule 1? Prosta sta še dva sedeža. Williams čaka superlicenco za Logana Sargeanta, Haas pa naj bi še ta teden oznanil podpis pogodbe z Nicom Hülkenbergom. Micku Schumacherju se tako izteka kratka kariera v formuli 1. V bran ga je zdaj vzel stric Ralf Schumacher. In našel zanimiv razlog, zakaj mu Haas ne podaljša pogodbe. "Mislim, da se Günther Steiner ne more sprijazniti z dejstvom, da je v Haasu nekdo drug v središču pozornosti."

V petek v Braziliji na kvalifikacijah Kevin Magnussen prvi, Mick Schumacher pa zadnji. Foto: Reuters Pred zadnjo dirko letošnje sezone formule 1 sta še dve odprti vprašanji o dirkaški posadki za sezono 2023. Drugi sedež v Williamsu naj bi dobil 21-letni Logan Sargeant. Američan je tretji v prvenstvu formule 2. Edina težava je, da še nima superlicence za dirkanje v kraljici avtomotošporta. Drugi sedež v Haasu naj bi pripadel izkušenemu 35-letnem Nemcu Nicu Hülkenbergu, ki je brez rednega sedeža v formuli 1 že tri sezone. To naj bi uradno postalo še ta teden.

Zamenjal naj bi 12 let mlajšega rojaka Micka Schumacherja. Prvak formule 2 iz sezone 2020 v dveh letih ni zadovoljil pričakovanj lastnika ekipe Gena Haasa in šefa ekipe Güntherja Steinerja. Lani ni osvojil niti točke, letos jih je 12, potem ko je bil poleti osmi v Silverstonu in šesti na VN Avstrije. Je pa pred tem dvakrat pošteno razbil svoj dirkalnik, kar je ekipi s precej omejenim proračunom povzročilo milijonski strošek in od takrat mu šefi niso najbolj naklonjeni. Na zadnjih dirkah je njegova forma znova nekoliko padla, je pa na primer v soboto na šprinterski dirki z 20. mesta napredoval na 12.

Trenutno potrjena dirkaška zasedba za sezono 2023:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz ml.

Mercedes: Lewis Hamilton in George Russell

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Esteban Ocon in Pierre Gasly

Alfa Romeo: Valtteri Bottas in Guanju Džov

Alpha Tauri: Nyck de Vries in Juki Cunoda

Haas: Kevin Magnussen in ?

Williams: Alex Albon in ?

Schumacher: Bi rekel, da to ni bilo moje leto

Le dvakrat je osvojil točke. Foto: Reuters Dokazovanje v nekonkurenčnem dirkalniku je seveda zelo težko. Lani je bil Haas brez ene same točke zadnjeuvrščeni v konstruktorskem seštevku. Letos so nekoliko boljši. Osvojili so 37 točk, dve več od Alphe Taurija in pred finalom v Abu Dabiju zasedajo osmo mesto. Schumacher je 16. v dirkaškem seštevku, njegov ekipni kolega Kevin Magnussen pa s 13 točkami več 13. V petek je danski dirkač navdušil s prvim mestom na kvalifikacijah v Interlagosu, kar je bil prvi "pole position" za ekipo Haas. Kot zadnji je odpeljal hiter krog, preden je začelo deževati. Je pa nato na sobotni šprinterski dirki nazadoval na osmo mesto.

Micku Schumacherju sta se v nedeljo nasmihali točka ali dve, a je v zadnjih 12 krogih izgubil nekaj mest in končal na 13. Še en konec tedna z veliko frustracijami, je razlagal v "paddocku" dirkališča Jose Carlos Pace. "Tako je že celotno leto. Včasih je to tvoje leto, včasih ni. Bi rekel, da to ni bilo moje leto. Imam še eno dirko, dal bom vse od sebe."

"Ne more se sprijazniti, da je v Haasu nekdo drug v središču pozornosti"

Micku priimek ni v dodatno pomoč. Tudi pogosta podpora drugih dirkačev ne. Vedno ga zagovarja njegov mentor Sebastian Vettel. Mlad dirkač, talentiran, pa še komercialno zanimiv zaradi očeta Michaela Schumacherja se res zdi boljša izbira kot že nekajkrat odpisani Hülkenberg. In zato še en nekdanji nemški dirkač nezaupnico Micku razume kot "nekaj osebnega" s strani Güntherja Steinerja. Govorimo o Ralfu Schumacherju.

Günther Steiner šef Haasove ekipe in zvezda Netflixove serije Drive to Survive. Foto: Reuters "Mick je pokazal svoj potencial. A karkoli naredi, ekipa in Günther Steiner nista zadovoljna," je za Sky Deutschland zelo neposredno puščice v vodstvo Haasa usmeril Mickov stric. "Tega obnašanja ne moremo razložiti kot normalno. Kot da gre za nekaj osebnega. Mislim, da se Günther Steiner ne more sprijazniti z dejstvom, da je v Haasu nekdo drug v središču pozornosti. Zelo zelo srečen je le, če je on v ospredju in središču pozornosti." Očitno je Mickov stric gledal Netflixove serijo Drive to Survive, kjer so šefa Haasove ekipe res prikazali na tak način. Pravzaprav je bil glavna zvezda serije.

"Ko si pod takšnim pritiskom, ne moreš sproščeno dirkati"

V Monaku je razbil svoj dirkalnik. Foto: Reuters Ralf Schumacher še dodaja, da je bilo njegovemu nečaku zelo težko, ko je bil ves čas pod pritiskom grožnje, da ostane brez službe. "Svoje zaposlene moraš motivirati. On pa je pod neprestanim pritiskom, naj nikar ne naredi nobene napake, sicer ne bo več delal za ekipo. Ko si pod takšnim pritiskom, ne moreš sproščeno dirkati."

Sinu sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja se tako po dveh letih morda že izteka kariera dirkača formule 1. Ima sploh kakšno alternativo? Če morda Sargeant ne bi dobil superlicence, ga lahko pokličejo iz Williamsa. Sicer pa lahko postane kvečjemu rezervni voznik Mercedesa ali Alpine. V Mercedesu mu vrat niso zaprli.

Od formule 1 se poslavlja Daniel Ricciardo. Želi si vlogo rezerve. Foto: Guliver Image Eno leto v vlogi rezerve in nato vrnitev? Takšnega scenarija si želi denimo Daniel Ricciardo. Avstralec je pri McLarnu doživel podobno izkušnjo kot Schumacher pri Haasu. Dirkalnik mu ne ustreza, pa še slabši je kot lani, obenem je bil 33-letnik vse leto pod pritiskom in kritikami šefov. In tako so z njim predčasno prekinili pogodbo. Tudi on še išče službo za 2023.