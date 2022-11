Verstappen nam žuga: Kar sem prebral, je bilo nagnusno

Max Verstappen je v Abu Dabi prišel kot žrtev dogajanja po VN Brazilije, ko ni ubogal ekipnih ukazov in bil zato deležen kritik na družabnih omrežjih in špekulacij v medijih, kakšni so razlogi, da ni pomagal Sergiu Perezu. "Bilo je neumno, da so me tako pribili na križ. Vse, kar sem prebral, je bilo prav nagnusno."

V Abu Dabiju se ta petek s prostima treningoma začenja zadnji dirkaški konec tedna v letošnjem prvenstvu formule 1, a pred prvim tema številka 1 ostajata Max Verstappen in njegovo arogantno zavračanje moštvenega ukaza na pretekli VN Brazilije. Svetovni prvak je ob prihodu v Abu Dabiju zažugal javnosti, tako navijačem kot novinarjem. "Že zadnjič sem vam rekel, da me tega ne prosite več. Prav? Smo si na jasnem?! Povedal sem vam svoje razloge." Po tem svojih besedah, ki jih je ob koncu nedeljske dirke v Interlagosu prek radijske zveze izrekel svojemu dirkaškemu inženirju, se je nanj usul plaz kritik na družabnih omrežjih. V medijih pa smo ugibali, kakšni so ti razlogi, saj jih sam ni želel pojasniti.

Verstappen: V medijih sem bil zelo grdo predstavljen

V nedeljo v Braziliji je Verstappen osvojil šesto mesto, Perez pa sedmo. Foto: Guliver Image "Po dirki sem bil v medijih zelo grdo predstavljen. Ampak niso imeli jasne slike," je monolog pred novinarji, zbranimi v Abu Dabiju, začel užaljeni dvakratni svetovni prvak. "Bilo je neumno, da so me tako pribili na križ. Vse, kar sem prebral, je bilo prav nagnusno." Na družabnih omrežjih se je na njegov račun namreč usul plaz zgražanja, pa tudi neprimernih komentarjev. "Začeli so napadati mojo družino. Grozili so moji sestri, mami, mojemu dekletu, mojemu očetu. To je šlo predaleč, saj ni imel nihče dejstev, za kaj je sploh šlo. In to se mora končati. Če imate težave z mano, v redu, a ne napadajte moje družine. To je nesprejemljivo." Dejstev seveda ne gledalci ne novinarji nismo imeli, ker jih je skrival in jih še vedno.

Gasilska fotografija ekipe Red Bull pred zadnjo dirko zanje šampionske sezone 2022. Foto: Reuters

"Nič nisem storil narobe"

Verstappen krivi tako javnost na družabnih omrežjih kot tudi novinarje. "Veliko zapisanih stvari je neumnih. Vi prispevate k temu, kar se nato piše po družabnih omrežjih. Zelo sem razočaran, ko berem vse to. Jaz vem, kakšen sem, in ekipa ve, kakšen sem. Vedno sem bil dober do ekipe. Ko je nekaj negativnega, je to takoj treba izpostaviti. Na bruhanje mi gre, da sem del tega. Pa nisem storil nič narobe. Ljudje samo ne razumejo, kaj se je dogajalo," je v "paddocku" Abu Dabija razlagal Nizozemec. Ko so ga še enkrat prosili, naj vendarle pojasni, zakaj Sergia Pereza ni želel spustiti predse, pa tega znova ni storil. "Gre za nekaj, kar se je zgodilo v letošnji sezoni. To sem ekipi razložil že v Mehiki in so razumeli. Šli smo v Brazilijo in mislil sem, da bomo dirkali za čim boljši rezultat. Nič mi niso rekli, da bi si morala zamenjati mesti. To so mi rekli šele v zadnjem krogu. In morali bi poznati moj pogled, saj sem jim teden dni prej vse razložil." Najmlajši zmagovalec v zgodovini je tako čez noč iz zlatega dečka formule 1 postal grdi raček.

Perez: Monako je zdaj povsem nepomemben

Foto: Reuters Po dirki so za zaprtimi vrati spor zgladili, trdita tako Verstappen kot Perez. Na vprašanje, ali je za spor kriv dogodek s kvalifikacij za VN Monaka, ko je Mehičan trčil in ekipnemu kolegu preprečil hiter krog, je izjavo dal samo Perez, a precej dvoumno. Še enkrat pa je zanikal, da bi to storil namerno. "Dogovorili smo se, da je v dobro ekipe, da to, kar je bilo po dirki v Braziliji, ostane med nami. Najbolje je, da ne govorimo o špekulacijah. Še vedno smo ekipa, kakršna smo bili. Povezana in močna. Pustimo to za sabo in gremo naprej. Monako se je zgodil že daleč nazaj in je zdaj povsem nepomemben. Razmišljam o tem koncu tedna." Takrat se bo s Charlesom Leclercom (Ferrari) boril za končno drugo mesto v skupnem seštevku. Pred zadnjo dirko sta točkovno izenačena.