Štart VN Abu Dabija. Foto: Reuters Dvaindvajset dirk in kar 15. zmaga za Maxa Verstappna (Red Bull). Na koncu je rekord po številu zmag, ki sta ga imela Michael Schumacher in Sebastian Vettel, presegel za dve zmagi. Piko na i je postavil na finalu sezone v Abu Dabiju, kjer je po najhitrejšem času na kvalifikacijah vodil od štarta do cilja. In to z enim samim postankom. "Neverjetna sezona. Težko bo kaj takega ponoviti, a naša motivacija bo, da bomo to storili," je v prvi izjavi dejal Nizozemec.

Na enak način si je drugo mesto pridirkal Charles Leclerc (Ferrari). In tako tolažilno lovoriko podprvaka izmaknil Sergiu Perezu (Red Bull). Mehičan je bil sicer hitrejši, a je bil na taktiki dveh postankov. Vozil je sekundo na krog hitreje, a mu je na koncu zmanjkal krog ali dva. Ferrari je s tem ubranil tudi drugo mesto v konstruktorskem seštevku. Najboljši Mercedes na zadnji dirki – George Russell na petem mestu.

Verstappen želi ponoviti tako uspešno sezono. Naslednja se začne prvi konec tedna v marcu. Foto: Reuters

VN Abu Dabija:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari) +8,7

3. Sergio Perez (Red Bull) +10,0

4. Carlos Sainz (Ferrari) +24,8

5. George Russell (Mercedes) +35,8

6. Lando Norris (McLaren) +56,2

7. Esteban Ocon (Alpine) +57,2

8. Lance Stroll (Aston Martin) +76,9

9. Daniel Ricciardo (McLaren) +83,2

10. Sebastian Vettel (Aston Martin) +83,9

11. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +89,3

12. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1 krog

13. Alex Albon (Williams) +1 krog

14. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1 krog

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1 krog

16. Mick Schumacher (Haas) +1 krog

17. Kevin Magnussen (Haas) +1 krog

18. Nicholas Latifi (Williams) +1 krog

Odstop: Lewis Hamilton (Mercedes), Fernando Alonso (Alpine)

Zadnja dirka za Vettla, zadnja točka

Gasilska fotografija in pozdrav Vettla pred zadnjo dirko v karieri. Foto: Guliver Image V Abu Dabiju je bil v središču pozornosti še Sebastian Vettel (Aston Martin), ki je odpeljal 300. in svojo zadnjo dirko v karieri. Tudi on je tako kot najhitrejša dva tvegal s taktiko enega samega postanka. Bil je mnenja, da je bila napačna. Točko za končno deseto mesto je osvojil šele po tem, ko je štiri kroge pred ciljem zaradi okvare na hidravliki odstopil takrat četrti Lewis Hamilton (Mercedes). Z dvema točkama za deveto mesto pa se je od rednega sedeža v tem tekmovanju (vsaj za eno leto) poslovil Daniel Ricciardo (McLaren).

Sedemkratni svetovni prvak Hamilton je tako svojo prvo sezono v formuli 1 brez ene same zmage (16. sezona) končal z odstopom. VN Abu Dabija ni končal samo še eden od nekdanjih šampionov, dvakratni prvak Fernando Alonso (Alpine). Razlog: puščanja hladilne tekočine. Španec kariero naslednje leto pri 42 letih nadaljuje v zdajšnjem Vettlovem dirkalniku.

Skupni seštevek (22/22):



1. Max Verstappen* (Red Bull) 454 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 308

3. Sergio Perez (Red Bull) 305

4. George Russell (Mercedes) 275

5. Carlos Sainz (Ferrari) 245

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 240

7. Lando Norris (McLaren) 122

8. Esteban Ocon (Alpine) 92

9. Fernando Alonso (Alpine) 81

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 49

11. Sebastian Vettel (Aston Martin) 37

12. Daniel Ricciardo (McLaren) 37

13. Kevin Magnussen (Haas) 25

14. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 23

15. Lance Stroll (Aston Martin) 18

16. Mick Schumacher (Haas) 12

17. Juki Cunoda (Haas) 12

18. Guanju Džov (Alfa Romeo) 6

19. Alex Albon (Williams) 4

20. Nicholas Latifi (Williams) 2



1. Red Bull* 759

2. Ferrari 544

3. Mercedes 515

4. Alpine 173

5. McLaren 159

6. Alfa Romeo 55

7. Aston Martin 55

8. Haas 37

9. Alpha Tauri 35

10. Williams 8



* svetovni prvak

Na koga stavijo v Katarju 2022?

Dirkače so pred štartom VN Abu Dabija vprašali, kdo bo zmagal na svetovnem prvenstvu v nogometu. Največ jih je izbralo Francijo, Španijo in Anglijo. "Je to sploh vprašanje?" odgovarja Francoz Esteban Ocon. "Uganete? Francija!" Na enak način Španec Alonso: "Je sploh kakšen dvom? Španija." Novopečeni častni državljan Brazilije Hamilton je v precepu: "Moral bi imeti skupaj sešiti majici Brazilije in Anglije." Zanimivo, da je Finec Valtteri Bottas za Švico. "Rad bi rekel Mehika. A če ne uspe Mehiki, si pa želim, da prvenstvo osvoji Argentina," pa pravi Mehičan Perez. Odgovore vseh lahko pogledate v naslednjem videoposnetku.