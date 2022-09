Serena s porazom v tretjem krogu končala bogato kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ikona svetovnega tenisa Serena Williams je na odprtem prvenstvu ZDA izgubila dvoboj tretjega kroga proti Avstralki Ajli Tomljanović. Približno 24.000 navijačev na stadionu Arthur Ashe je po več kot treh urah igre kljub temu 40-letnico za katero je bil to zadnji dvoboj kariere, slavilo kot zmagovalko.

Serena Williams, zmagovalka 23 grand slamov in šestkratna zmagovalka OP ZDA, je na svojem poslovilnem turnirju z dvema presenetljivima zmagama navijačem vzbudila upe na morebitni 24. naslov na turnirjih za veliki slam, s katerim bi izenačila rekord vseh časov Avstralke Margaret Court. Za Williamsovo, ki bo na OP ZDA prvič po prvencu leta 1998 izpustila osmino finala, pa je bil to bržkone zadnji dvoboj na turnirjih za grand slam v njeni veličastni karieri. Izjemna športnica je namreč že pred tedni pred prihodom v New York napovedala konec kariere.

Stoječe ovacije. Foto: Guliver Image Že dan prej je Serena skupaj s sestro Venus izpadla na verjetno zadnjem skupnem profesionalnem nastopu v dvojicah. Po petkovem dvoboju pa je Serena ki je zadnji naslov na grand slamih osvojila leta 2017, dejala, da ne namerava spremeniti svoje odločitve o koncu kariere, vendar da "nikoli ne veš". Ajla Tomljanović, ki je ameriško legendo premagala s 5:7, 7:6 (4) in 1:6, se bo v osmini finala srečala z Rusinjo Ljudmilo Samsonovo.

"Zdaj pa sem pripravljena biti mama"

V pogovoru na igrišču je dejala, da je zadovoljna s svojimi predstavami v New Yorku. "Da lahko igraš na tej ravni, da zaigraš na grand slamu, je potrebno veliko dela. Očitno sem še sposobna tako igrati," je dejala zvezdnica, ki bo ta mesec dopolnila 41 let. "Zdaj pa sem pripravljena biti mama in raziskovati, kakšna je drugačna različica Serene. Tehnično gledano veljam v svetu še vedno za zelo mlado, zato bi rada uživala življenje, dokler še lahko hodim."

Potočila je tudi nekaj solz. Pravi pa, da je zdaj pripravljena biti mama. Foto: Guliver Image Čeprav si želi ostati povezana s tenisom tudi na novi življenjski poti, se najprej želi posvetiti petletni hčerki Olympii, ki je zanjo navijala s tribun. "Moja teniška kariera je bila zlasti zanjo zelo težka. Zato bom res uživala v tem, da bom svoj čas posvetila njej, da bova skupaj uživali v stvareh, za katere doslej nisva imeli časa ali priložnosti," je poudarila Williamsova in dodala, da je zaradi tenisa doživela toliko izjemnih trenutkov, da si ne predstavlja prihodnosti brez njega.

Na vprašanje, če si bo premislila o koncu kariere, je odvrnila, da o tem ne razmišlja. "O tem ne razmišljam. Je pa res, da sem imela vedno zelo rada Avstralijo," je pomenljivo dodala in se ozrla proti OP Avstralije, ki bo januarja v Melbournu.

Konec za Klepačevo v mešanih dvojicah

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je skupaj z Mehičanom Santiagom Gonzalezom izpadla v prvem krogu mešanih dvojic na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Avstralca Samantha Stosur in Matthew Ebden sta bila po 56 minutah boljša s 6:3 in 6:3.

Andreja Klepač je dan prej skupaj s Čilenko Alexo Guarachi napredovala v drugi krog ženskih dvojic. Pomerili se bosta Čehinjama Lucie Hradecko in Lindo Noskovo, ki sta ugnali zvezdniški sestri Sereno in Venus Williams.