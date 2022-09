Gladka zmaga Medvedjeva: "Lahko dosežem nekaj velikega"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peti dan OP ZDA se je od New Yorka poslovil Andy Murray, sicer zmagovalec tega turnirja pred desetimi leti. S 6:4, 6:4, 6:7 in 6:3 ga je izločil 13. nosilec Matteo Berrettini. Ne da bi se spotil se je v četrti krog uvrstil Daniil Medvedjev.

Branilec newyorške lovorike Daniil Medvedjev je v tretjem krogu brez težav s 6:4, 6:2 in 6:2 premagal kitajskega kvalifikanta Wuja Yibinga. Udaril je 12 asov in izkoristil šest od 12 priložnosti za brejk. Mnogo težje delo pa ga čaka v četrtem krogu, ko se bo pomeril z Avstralcem Nickom Kyrgiosom.

"Če me vprašate, kaj še lahko izboljšam v svoji igri, ne vidim veliko stvari. Morda malo manj dvojnih napak, ampak to so že malenkosti. Vsekakor sem odigral na zelo visoki ravni," je po treh gladkih zmagal v uvodnih treh krogih povedal Rus. "Če bom tako nadaljeval, imamo lepo priložnost, da dosežem nekaj velikega."

Nazadnje je dva ali več zaporednim grand slamov v New Yorku osvojil Roger Federer (met letoma 2004 in 2008).