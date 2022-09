Prvo igralko sveta čaka domačinka

Iga Swiatek, prva nosilka turnirja, je v svoji karieri že veliko dosegla. Na OP ZDA pa ji do zdaj še ni uspel velik preboj. Njen najboljši rezultat v New Yorku je osmina finala. To leto jo v drugem krogu turnirja čaka domačinka Sloane Stephens. Igralki sta do zdaj igrali en medsebojni dvoboj, letos v Cincinnatiju je bila po dveh nizih boljša 21-letna Poljakinja.

Tretji krog bo lovila tudi Španka Garbine Muguruza. Njena nasprotnica bo šele 17-letna Čehinja Linda Fruhvirtova, ki sploh prvič igra na glavnem turnirju za grand slam.

Andrejo Klepač in Čilenko Alexo Guarachi čaka dvoboj z Estonko Anett Kontaveit in Američanko Shelby Rogers, Tamaro Zidanšek in njeno teniško partnerico, Madžarko Panno Udvardy, pa obračun z ukrajinsko-latvijsko kombinacijo Ljudmila Kičenok/Jelena Ostapenko.