Vpliv vojne: Ukrajinka se ni želela rokovati z Belorusinjo #video

Viktorija Azarenka in Marta Kostjuk se po končanem dvoboju nista rokovali. To je bila želja Ukrajinke.

Viktorija Azarenka in Marta Kostjuk se po končanem dvoboju nista rokovali. To je bila želja Ukrajinke. Foto: Reuters

For the armed forces of Ukraine 🇺🇦



Kostyuk-Azarenka handshake aka cold racquet tap pic.twitter.com/EJHCp22i19 — JB (@Brar_JSB) September 1, 2022

V četrtek sta se na OP ZDA, teniškem turnirju za grand slam, med seboj pomerili Viktorija Azarenka in Ukrajinka Marta Kostjuk. V Ukrajini že več kot pol leta poteka vojna, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin začel vojaško invazijo na Ukrajino. Med državami, ki podpirajo ta napad, je med drugim tudi Belorusija. Večkrat slišimo, da šport ni okolje, kjer bi odpirali politične teme. A večkrat smo lahko priča tovrstnim zapletom.

"To je bila moja odločitev." Foto: Reuters

Želela jo je opozoriti

Ko je Marta Kostjuk izvedela, da bo v drugem krogu igrala proti Azarenki, je poskušala z njo stopiti v stik in ji sporočiti, da se z njo ne bo rokovala. "Želela sem jo opozoriti, da se ne bova rokovali, ker nikoli ni prišla osebno do mene in mi povedala, kaj si misli o vsem, kar se dogaja. Mislim, da je zdaj ne bom iskala, da bi se lahko pogovorili. V teh okoliščinah je najbolje, da se ne rokujeva. Ne vem, to je bila moja odločitev," je bila odkrita Kostjukova.

Marta Kostyuk Foto: Guliverimage

Šele 20-letna teniška igralka je bila tudi proti, da bi Azarenka lahko igrala na dobrodelni teniški prireditvi pred začetkom OP ZDA, kjer so zbirali denar za pomoč Ukrajini. Belorusinja se je po tej izjavi raje umaknila in odločila, da ne bo igrala. Ukrajinka pa je ob tem dala primerjavo z Židi iz druge svetovne vojne.

"Predstavljajte si drugo svetovno vojno in da bi se zbiralo sredstva za Žide. Ob tem pa želi igrati nemški igralec. Med vojno, ne 70 let pozneje. Ne verjamem, da bi to Židi razumeli," je še povedala trenutno 65. igralka sveta.

Viktorija Azarenka se je na OP ZDA najdlje prebila do finala. Foto: Reuters

Azarenka ni bila presenečena nad potezo

Nekdanja prva igralka sveta je po dvoboju razkrila, da ni bila presenečena nad potezo svoje nasprotnice, ki ji je nastavila le lopar. Belorusinja iz tega ni želela delati drame. "Zmeraj se rokujem z nasprotnicami. Nikogar ne morem prisiliti, da se rokuje z menoj. To je njihova odločitev. Kaj to pomeni zame? To ni najpomembnejša stvar na svetu," je uvodoma povedala 33-letna Azarenka, ki je tudi ena izmed predstavnic igralk v združenju WTA.

Vedno je pripravljena poslušati "Vedno sem pripravljena poslušati, razumeti in podpreti." Foto: Reuters

Sama je združenju WTA predlagala nekatere stvari, a so ji rekli, da trenutno ni pravi čas za to. Razkrila je, da z Marto nikoli ni imela stikov in nikoli ni trenirala z njo. "Marca, ko se je vse začelo, sem stopila v stik z vsemi igralkami iz Ukrajine, s katerimi sem imela odnos. Mislim, da nima smisla, da se pogovarjam z nekom, ki se ne želi pogovarjati z menoj. Vedno sem pripravljena poslušati, razumeti in podpreti. Empatija je danes zelo pomembna stvar," je še dejala Azarenka, ki je dvoboj dobila z izidom 6:2 in 6:3 ter se uvrstila v tretji krog turnirja.