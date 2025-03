Azarenka ponosno predstavila nov materinski program za teniške igralke

Združenje teniških igralk WTA uvaja nov materinski program, ki bo igralkam nudil plačan dopust do največ 12 mesecev, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

WTA, ki ga financira globalni partner, javni investicijski sklad iz Savdske Arabije, pravi, da je takšen korak v materinskem programu prvi, ki bo na voljo neodvisnim samozaposlenim športnicam. Več kot 320 igralk, ki ustrezajo zahtevam novega programa, bo ob finančni podpori dobilo dostop do zdravstvene pomoči.

Zdaj lahko združujejo teniško kariero in željo po družini

Foto: Guliverimage Nekdanja številka 1 svetovnega tenisa Viktorija Azarenka, ki je vodja odbora igralk pri WTA in ima osemletnega sina, je dejala, da je ponosna, da lahko predstavi ta program, ki ga vodijo igralke in ki ga omogočata arabski investicijski sklad in WTA.

"To označuje začetek pomenljivega premika v podpori ženskam v tenisu in olajšuje igralkam. Zdaj lahko združujejo teniško kariero in željo po družini," je povedala Azarenka. "Zagotoviti programe, kot je ta, je bila moja osebna misija," je dodala.

Azarenka je ena od tistih igralk, ki so se po rojstvu otroka vrnile v tekmovalen tenis. Nazadnje sta to naredili Belinda Bencic in Petra Kvitova, še dodaja STA.