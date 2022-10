17 let izjemne kariere: Gonzalo Higuain napovedal tekmovalno upokojitev

Za 34-letnim v francoskem Brestu rojenim Argentincem je izjemna 17-letna kariera v nogometu na najvišji ravni. Igral je v najvišjih ligah Italije, Španije in Anglije za najbolj znane svetovne klube, pa tudi za argentinsko reprezentanco.

Gonzalo Higuaín has announced his retirement from professional football at the end of 2022 season 🚨🇦🇷 #Higuain



El Pipita, crying during today’s press conference as he leaves football after incredible career with River, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea, Inter Miami. pic.twitter.com/tNUe6Av0l7