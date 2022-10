Ribery potrdil konec bogate kariere

Ribery se je 14. avgusta v drugem polčasu tekme prvega kroga italijanskega prvenstva proti Romi poškodoval oziroma obnovil poškodbo kolena. Zdravniške napovedi niso bile obetavne, o koncu igralske kariere pa se je v začetku oktobra razpisal tudi časnik L'Equipe.

"Žoga se je ustavila, čustva v meni pa ne. Hvala vsem za veliko pustolovščino," je na družbenih omrežjih v več jezikih na kratko zapisal Ribery.

Pri Salernitani so se po pisanju francoske tiskovne agencije AFP odločili, da Riberyja zadržijo v klubu, njegove vloge pa za zdaj še niso razkrili. Omenja se tudi trenerska funkcija.

Ribery je bil s Francijo, za katero je odigral 81 tekem in dosegel 16 golov, svetovni podprvak leta 2006, nastopil pa je še na SP 2010 v Južni Afriki ter na dveh EP v letih 2008 in 2012. V klubski karieri je poleg Bayerna in Salernitane, kamor je prestopil septembra lani, zastopal še barve Marseilla, Fiorentine, Metza, Galatasaraya, Bresta in Boulogne-sur-Mera.

Za bavarskega velikana je v vseh tekmovanjih zabeležil 425 nastopov. Dosegel je 124 golov in prispeval 182 asistenc. Skupno se je v profesionalni karieri na 632 tekmah med strelce vpisal 151-, med podajalce pa 224-krat.