Kdo so gostje tokratnega Izbora z družabnih omrežij? V rubriki, ki je ne smete zamuditi vsak ponedeljek zvečer, tokrat gostujejo Cristiano Ronaldo in njegova boljša polovica Georgina Rodriguez, Jordi Alba ... ter tudi slovenski reprezentant Miha Blažič, ki je svoji izbranki razkazal slovensko Obalo.

Izbor z družabnih omrežij je rubrika, v kateri na Sportalu vsak ponedeljek zvečer ponudimo nabor desetih zanimivih dogodkov iz nogometnega sveta v zadnjem tednu, ki jih najdemo ob brskanju po družabnih omrežjih. Nabor kratkih novičk, zbranih na enem mestu, je nastal v želji, da se izognemo poplavi novic s senzacionalističnimi naslovi, ki vse bolj zapolnjujejo današnji medijski svet.

Zvezdnik Barcelone naredil vozniški izpit

Začnimo z veselo novico. Španski reprezentant in član Barcelone Jordi Alba je bil dolgo časa tarča posmeha svojih soigralcev, saj kljub svojim 31 letom ni imel vozniškega dovoljenja. Branilcu je bilo očitno zbadanja dovolj in je težavo rešil.

V minulem tednu se je končno sam pripeljal na trening, kjer so hitronogega branilca pohvalili in potrepljali tudi soigralci. Čestitke tudi z naše strani, Jordi.

Finally Jordi Alba got his driving licence. ❤💙 pic.twitter.com/SWn8BA7zZu — FCBarcelona Ghana Fans (@barcelonaghana_) July 4, 2020

Portugalec je le hladno gledal

Liverpool je na veličasten način prekinil 30 let dolgo sušo in se končno razveselil 19. naslova angleškega prvaka, sploh prvega v premier league. Zdaj se je izenačil z Leicester Cityjem in Blackburnom, a pustimo to, glavna tema tega zapisa ni štetje trofej, pač pa častni špalir, ki ga je City na Etihadu pripravil novemu angleškemu prvaku.

Člani ekipe sinjemodrih so se postavili v dve koloni in zaploskali rdečim ob prihodu na zelenico. No, vsaj tako bi moralo biti, a Portugalec Bernardo Silva se je odločil drugače in Liverpoolčane brez ploskanja mrko gledal.

Težko je reči, kaj je v ozadju. Mogoče je le pozabil, kaj mora početi, v opravičilo mu lahko štejemo, da je v rokah držal kozarec, a številni so mnenja, da je portugalski vezist le slab poraženec. Kdo bi vedel ...

Bernardo Silva doesn’t give a fu*k about a guard of honour 😂 pic.twitter.com/hxynpqVuPn — Footy Humour (@FootyHumour) July 3, 2020

As if Bernardo Silva is going to clap in respect of the achievements of any black players.



You only have to see what he thinks of black people he works with!pic.twitter.com/31rzfgUecf — Rick O'Shea (@RickOShea321) July 3, 2020

Miha Blažič ji je pokazal lepote slovenske Obale

Slovenski nogometni reprezentant in kapetan Ferencvaroša Miha Blažič po osvojenem naslovu madžarskega državnega prvaka uživa počitnice. Primorec jih preživlja v domačem okolju, na slovenski Obali v družbi svoje poljske izbranke Weronike Marzeda.

Poljska manekenka je nad lepotami Slovenije navdušena, utrinke v družbi slovenskega nogometaša pa je ovekovečila tudi na Instagramu. Vozila sta se s čolnom, jedla morsko hrano, se nastavljala sončnim žarkom ...

Jaka je Weroniki razkazal slovensko Obalo:

Več fotografij Weronike Marzeda:

Nepridipravi obiskali nogometnega zvezdnika

Za Franckom Riberyjem, nekdanjim asom francoske izbrane vrste in münchenskega Bayerna, ni nič kaj prijeten vikend. Ne samo, da se je na gostovanju pri Parmi poškodoval, nogometaš Fiorentine je ob prihodu domov naletel še na razdejano stanovanje. V času, ko tam ni bilo "žive duše", so ga obiskali nepridipravi in mu pobrali ves nakit in dragocene predmete. Nogometnega zvezdnika so močno finančno oškodovali.

Franck Ribéry’s home was robbed whilst he was away playing for Fiorentina against Parma - he has indicated in a statement that he will “take the necessary decisions” for the safety of his family. pic.twitter.com/zSTccNnRWu — Get French Football News (@GFFN) July 6, 2020

Navijač v solzah navdušil splet

Manchester United je tudi v tej sezoni v obup spravljal svoje navijače, po vnovičnem začetku lige pa je vse skupaj videti veliko bolje. Rdeči vragi pod poveljem izjemnega Bruna Fernandesa, ki se je Unitedu pridružil januarja, meljejo svoje tekmece. Zadnja njihova žrtev je bil Bournemouth, ki je na Old Traffordu pokleknil s 5:2. Eden izmed navijačev je svojo radost ob visoki zmagi tudi posnel in postal spletna senzacija.

"Trpel sem. Vsak vikend sem moral gledati pof****** Lingarda in Pereiro, ampak tole je prelepo. Nazaj smo, res smo nazaj," je s solzami v očeh dejal možakar z imenom Wes.

Wanda z eno najprovokativnejših fotografij do zdaj

Najbolj znana nogometna zastopnica Wanda Nara, žena slovitega nogometaša Maura Icardija, ni samo uspešna, ampak tudi zelo privlačna. O tem smo se že večkrat lahko prepričali v preteklosti, minuli teden pa nas je na to ponovno spomnila.

Argentinka je objektivu pozirala pod tušem in pokazala lepo zaobljeno zadnjico. Vedno poudarjamo, pa dajmo še enkrat, Wanda je mamica petih otrok, zato ji lahko le zaploskamo.

Ronaldo obračal oči ob nasvetih Sarrija

Vsi vemo, da imata tako Lionel Messi kot Cristiano Ronaldo težavo z avtoriteto. Argentinec je pred dnevi hrbet obrnil svojim trenerjem pri Barceloni, Portugalec pa je svojega 'prijatelja' posnemal teden dni kasneje. Trener Juventusa Maurizio Sarri je med prekinitvijo Portugalcu delil napotke, Ronaldo pa je ob tem kot kakšen "razvajeni pobalin", ki ga zalotiš pri delanju neumnosti, zavijal z očmi in si najbrž prišepetaval ''ti, kar govori, stari".

Kljub temu komičnemu pripetljaju gre Juventusu res dobro. Po visoki zmagi nad Torinom in porazu Lazia ima pred Rimljani že visokih sedem točk naskoka, kar bodo Torinčani težko zapravili.

Ronaldo has a high opinion of Sarri’s advice 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/idnko4PUsq — Uncle Sharma (@RSharmzz) July 4, 2020

Drugič bolje, da si nadene čelado

V preteklem tednu se je na družabnih omrežjih začel vrteti viralni posnetek nepazljivega mladega nogometaša, ki je želel ujeti žogo, a je revež pozabil, da stoji ob klopi za rezerviste.

Mladenič se je tako grdo butnil v glavo, da je močno počilo in zabolelo še nas, vendar mu ne bo nič hudega. Verjamemo, da se bo na podlagi tega česa naučil. Če ne, bo bolje, da si naslednjič nadene čelado.

Kaj je sploh rekel, mojster?

V preteklem tednu sta Juventus in Barcelona sklenila posel, ki so se mu vsi čudili. Arthur se seli v Torino, Miralem Pjanić pa odhaja v Barcelono. Katalonci so bosanskega virtuoza predstavili tako, da je moral vezist svoje nove navijače pozdraviti v španščini, vse pa je izpadlo neposrečeno. Pjanić je postal prava spletna senzacija, na njegov račun pa so se šalili tudi reprezentančni kolegi.

"Kaj je sploh rekel, mojster?" je ob videu zapisal napadalec Rome Edin Džeko, ''gjsbdblekxbwnkyvejyvw," je norčevanje stopnjeval upokojeni bosanski reprezentant Zvjezdan Misimović, "to je vse, razen špansko, da nisi mogoče na Japonskem," pa je dodal še nogometaš Spala Ervin Zukanović.

Španka (spet) pokazala svoje čare, Ronaldo se je stopil

Čeprav se trudimo, res se, da ne bi vsak ponedeljek v našo 'desetko' izbrali tudi Ronaldove partnerice Georgine Rodriguez, nam Španka minuli teden ni prizanesla, in seveda, spet je tukaj.

Španska manekenka je v času karantene svojo postavo pridno klesala v fitnesu, zdaj pa rezultate te vadbe ponosno kaže svojim oboževalcem. Navdušen je bil tudi Ronaldo, ki je pod spodnjo fotografijo zapisal: "Najlepša ženska na svetu."

To pa ni edina fotografija španske lepotice v prejšnjem tednu. Navdušila je še z eno fotografijo, ki je prav tako nastala na krajšem oddihu. Georgina na njej sicer kaže prstana, vprašanje pa je, koliko ljudi ju je sploh opazilo. Poglejte si, o čem govorimo.