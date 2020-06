Izbor z družabnih omrežij je rubrika, v kateri na Sportalu vsak ponedeljek zvečer ponudimo nabor desetih zanimivih dogodkov iz nogometnega sveta v zadnjem tednu, ki jih najdemo ob brskanju po družabnih omrežjih. Nabor kratkih novičk, zbranih na enem mestu, je nastal v želji, da se izognemo poplavi novic s senzacionalističnimi naslovi, ki vse bolj zapolnjujejo današnji medijski svet.

Šampionski ples Jürgena Kloppa, ki vas bo pošteno nasmejal

Evropski prvak Liverpool je prejšnji teden tudi teoretično postal to, kar smo vsi vedeli, da bo postal že nekaj tednov oziroma mesecev. Angleški prvak. Sloviti klub z Anfielda je na svoj 19. prvenstveni naslov čakal kar 30 let, od leta 1990. Prinesel mu ga je Jürgen Klopp, ki se je tega podviga zelo razveselil in ga seveda pošteno proslavil.



Tudi s plesom. Na spletu se je namreč pojavil video z zasebne proslave nogometašev Liverpoola, na katerem Nemec pleše kot zmešan. S svojim plesom je nasmejal marsikoga, predvsem pa si pridobil še kakšnega simpatizerja, ki mu jih v nogometnem svetu že tako ne manjka. V Liverpoolu pa tako ali tako uživa status božanstva …

Ples Jürgena Kloppa:



Neumnost navijačev Liverpoola, ki jo je obsodil tudi župan

Prejšnji teden so navijači Liverpoola le dočakali naslov, o katerem so sanjali tri desetletja. Po tem, ko so si nogometaši v rdečih dresih tudi teoretično zagotovili naziv angleških nogometnih prvakov za sezono 2019/20, so si njihovi številni navijači dali duška, a ob tem močno pretiravali.

Pravil socialnega distanciranja niso upoštevali, za seboj so pustili tone smeti, še največjo neumnost pa so si privoščili, potem ko so z raketo zadeli znamenito, več kot sto let staro zgradbo Royal Liver Building, v kateri ima svoje klubske prostore njihov mestni tekmec Everton, in povzročili požar. K sreči so ga gasilci hitro obvladali, tako da večje škode ni bilo.

Po teh incidentih se je oglasil tudi župan mesta Liverpool Joe Anderson in obnašanje navijačev Liverpoola ostro obsodil. Morda tudi zaradi tega so že jutro za tem nekateri med njimi vsaj malce popravili svojo podobo. Skupaj so se namreč zbrali in sklicali akcijo pobiranja smeti, ki so jih dan pred tem pustili na liverpoolskih ulicah.

Takole so navijači Liverpoola zanetili požar v več kot sto let stari zgradbi:

Smeti, ki so nastale ob proslavi, in čistilna akcija navijačev Liverpoola:

The cleanup operation is already underway after a number of Liverpool fans gathered at Pier Head to celebrate @LFC winning the league. @MerseyPolice have put a dispersal order in place until 28th June. pic.twitter.com/VX7kQ0sbCs — BBC Radio Merseyside (@bbcmerseyside) June 27, 2020

Na Otoku iskalna akcija za legendo Manchester Uniteda

"Če bo Liverpool prvak, se bom moral preseliti na Papuo Novo Gvinejo," je ob neki priložnosti ob gostovanju v televizijskem studiu v družbi legende Liverpoola Jamieja Carragherja dejal legendarni nekdanji dolgoletni član Manchester Uniteda Garry Neville.

Po tem, ko je Liverpool po dolgih letih čakanja do naslova le prišel, pa so je marsikateri navijač velikana z Anfielda spomnil na njegove besede in ga začel zbadati. Še bolj so debato podžgali pri Sky Sportsu, ki je objavil video iskalne akcije za nekdanjim legendarnim branilcem, ki je z Manchester Unitedom kar osemkrat postal angleški, dvakrat pa tudi evropski prvak.

"Kje je Garry Neville?" so naslovili video, ki je hitro postal spletni hit.

Ob tem je treba poudariti, da se je starejši od bratov Neville sicer oglasil in Liverpoolu tudi čestital za naslov. Sicer zelo sramežljivo, z zgolj enim emotikonom, ki simbolizira aplavz, a vseeno …



Video Sky Sportsa:

Čestitka Garyja Nevilla:

👋 — Gary Neville (@GNev2) June 25, 2020

Liverpoolu so čestitali vsi razen Man Utd in Evertona

Še nekaj Liverpoola, a glede na to, da se zgodi samo enkrat na 30 let, povsem upravičeno. Po teoretični potrditvi 19. naslova angleških prvakov, na katerega so na Anfieldu čakali od leta 1990, so čestitke na naslov Liverpoolčanov deževale z vsega sveta. Liverpoolu so čestitali tudi vsi njegovi tekmeci iz angleške premier lige.

No, skoraj vsi. Oglasili so se namreč iz vrst 17 klubov, ki igrajo v najmočnejši angleški nogometni ligi, le iz dveh ne. Ni presenečenje, da sta to Manchester United, največji angleški tekmec Liverpoola, ki ima kot edini tudi več lovorik od novih prvakov (20), in mestni tekmec Everton.

Čestitke za Liverpool iz nekaterih najboljših angleških klubov:

Congratulations to @LFC on winning the Premier League. — Manchester City (@ManCity) June 25, 2020

Congratulations @LFC, worthy Premier League champions this season. 👏 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 25, 2020

Arogantnost mladega Francoza, ki se mu zdaj smeji ves svet

Mladi francoski vezist, ki v tej za Londončane sicer ne najboljši sezoni, redno igra za Arsenal, Matteo Guendouzi, je bil prejšnji teden v središču pozornosti zaradi obnašanja na tekmi predzadnjega kroga angleške premier lige.

Enaindvajsetletnik, ki je v Arsenal iz Francije prišel pred letom in pol, se je namreč zapletel v spor s strelcem zadetka za zmago Brightona z 2:1 v 95. minuti, Nealom Maupayjem. Na igrišču sta si skočila v lase in si ob tem izmenjala nekaj sočnih besed.

Opazovalci dogajanja na angleških nogometnih zelenicah so pozneje ujeli, kaj je Guendouzi zabrusil Maupayju. "Ste zanič ekipa, sam pa zaslužim toliko denarja, kot ga ti v življenju ne boš nikoli," naj bi Guendouzi rekel Maupayju in ga med tekmo prijel tudi za vrat, a imel srečo, da zaradi tega na začudenje številnih ne bo kaznovan.

Kazni se bo bojda izognil tudi pri Arsenalu, a je mladega Francoza, ki se vse bolj spogleduje z igranjem za člansko reprezentanco svetovnih prvakov, zato "kaznoval" kar splet.

Nogometni navdušenci so namreč hitro izbrskali, da Maupay že danes zasluži več kot Guendouzi. Maupay pri Brightonu namreč v žep pospravi 50 tisoč angleških funtov na teden, Guendouzi pa 10 manj.

Arogantnost in prehiter jezik. Recept za to, da se iz tebe norčuje ves svet. O tem je lahko prejšnji teden zagotovo razmišljal obetavni vezist, ki mu je slava očitno hitro stopila v glavo …

"I earn more than you ever will" Matteo Guendouzi taunted Brighton player Maupay over money in defeat.



Matteo Guendouzi weekly wage: £40k



Neal Maupay weekly wage: £45k pic.twitter.com/s5RrkwKtg7 — Sky Sports Football (@SkySportsFutbal) June 23, 2020

Takole je Matteo Guendouzi za vrat prijel Neala Maupayja:

Here is guendouzi chokeslamming the eagle maupay to Brighton up are day as we wanted justice for Leno lmao pic.twitter.com/KQSLM0Tuo4 — RobyourPires (@RobyourP) June 21, 2020

Velik spodrsljaj. Na tribuni se je znašel najbolj znan terorist na svetu.

Leeds United, nekoč sloviti angleški klub, ki je bil leta 1975 celo evropski podprvak, danes igra v drugem kakovostnem razredu tamkajšnjega nogometa, v ligi championship. V tej sezoni gre klubu z Elland Roada dobro, saj je vodilni na lestvici in na dobri poti, da se vrne med elito.

A prejšnji teden se je o Leedsu veliko pisalo iz razlogov, nepovezanih z rezultati varovancev slovitega Argentinca Marcela Bielse, ki sedi na klopi tamkajšnjega nogometnega kluba.

Tako kot številni preostali klubi po Evropi in svetu, so se namreč tudi pri Leeds Unitedu odločili za to, da bodo ob odsotnosti navijačev na tribune sedeže tribun posedli kartonaste podobe svojih pristašev, ki bodo za tak privilegij plačali. V njihovem primeru 25 angleških funtov.

Nič takšnega, če potem prejšnji teden po spletu ne bi zaokrožila fotografija, na kateri je svet na stadionu v Leedsu zagledal obraz verjetno najbolj znanega terorista tega tisočletja. Podobo nekdanjega vodje teroristične skupine Al Kaida, ki naj bi bila odgovorna za napade na dvojčka v New Yorku 11. septembra 2001, leta 2011 ubitega Osama bin Ladna.

Pri Leeds Unitedu so se spodrsljaj takoj opravičili in sporočili, da bodo sporno podobo takoj umaknili, se pa ob tem poraja vprašanje, kako se je to, da so na tribune postavili obraz človeka, ki ga verjetno pozna vsak, sploh zgodilo.

Osama bin Laden na tribunah Elland Roada v Leedsu:

Someone submitted a picture of Osama Bin Laden as their cut out fan at Leeds and they put it up 😂😭😂 pic.twitter.com/cDcYbkRyvR — Footy Humour (@FootyHumour) June 25, 2020

Neokusen posnetek Maradone, ki je zaokrožil po spletu

Diego Maradona, nekoč najboljši, za mnoge kar najboljši nogometaš na svetu vseh časov, danes pa trener argentinskega prvoligaša Gimnasie La Plate, je prejšnji teden spet polnil medijski prostor, a ne zaradi nogometa, ampak dogajanja ob igrišču, kar se je v preteklosti dogajalo že večkrat.

Kaj je storil tokrat? Pravzaprav se ni zgodilo zdaj, ampak v preteklosti (kdaj točno, ni znano, a verjetno leta 2019), se je pa prejšnji teden na spletu pojavil video posnetek plesa slovitega Argentinca s svojo zdaj že nekdanjo partnerko Veronico Ojeado.

Na videu je vidno, da Maradona, ki je leta 1986 Argentino popeljal do njenega zadnjega naslova svetovne prvakinje, ni ravno najboljšega zdravja, a še veliko bolj kot žalostna podoba nekoč enega najboljših športnikov na svetu, ki danes šteje 59 let, je svet šokiralo to, kar je v video posnetku storil.

Ko je videl, da ga ob plesu s takratno partnerko snemajo, se je namreč odločil, da zadevo malce popestri. Slekel je hlače, pokazal svojo zadnjico in se seveda spet znašel v središču pozornosti.

Lepotica, ki je povsem zasenčila Maradono

Ko smo že pri Diegu Armandu Maradoni, v prejšnjem tednu smo podobo slovitega nekdanjega argentinskega nogometaša videvali tudi na spodnji fotografiji, ki je zaokrožila po spletu. Na njej poseda neznana lepotica s precej bujnim oprsjem, v ozadju pa je velik grafit s podobo Maradone iz časov, ko je ta navduševal v majici Napolija.

"Če ste zagledali Maradono, preden ste videli njo, potem ste res velik nogometni navdušenec," je le eden od poplave komentarjev s šaljivo vsebino, ki so v teh dneh na ta račun zaokrožili po svetu. Pa vam? Kdo vam je v oči padel najprej?

Apparently... If you look closely,

You can see Diego Maradona. pic.twitter.com/S1kI4XlczL — Patrick Forster (@PFBarberAndShop) June 27, 2020

Zakaj je Jan Oblak na igrišče prinesel šopek rož?

V prejšnjem tednu smo na družabnih omrežjih opazili tudi največjega slovenskega nogometnega zvezdnika Jana Oblaka, ki je na igrišče stadiona svojega Atletico Madrida pred tekmo z Valladolidom položil šopek rož. Zakaj?

To je bila prva domača tekma Atletica po kar treh mesecih in pol, na njej pa ni smelo biti navijačev. Od leta 1996 naprej lastnica sezonske kartice za tekme Atletica Margerita Luengo ob rob igrišča, blizu sedeža, na katerem vedno sedi, na vsaki domači tekmi položi šopek rož iz 12 rdečih in 12 belih cvetlic.

Tokrat tega starejša gospa, ki je v zadnje četrt stoletja bojda izpustila zgolj eno domačo tekmo Atletica, ni mogla storiti, zato so z njenim rednim ritualom opravili nogometaši Atletica na čelu z našim vratarskim zvezdnikom. Zagotovo je bila srečna, srečni pa so bili po koncu tekme z Valladolidom tudi nogometaši Atletica. Zmagali so namreč z 1:0.

💐 Tradiciones que no pueden faltar en el Wanda @Metropolitano

🥰 Jan Oblak colocó el ramo de flores de Margarita en su córner habitual.



🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/jyvcXCLDJ1 — Atlético de Madrid (@Atleti) June 27, 2020

Na Madžarskem kaos, v Nemčiji povsem drugače

O tegobah, ki so jih po izpadu iz prve lige na Madžarskem imeli nogometaši Debrecena, smo že pisali. Tokrat pa iz Nemčije prihaja vest o izpadu nekdanjega velikana nemškega nogometa Dynama iz Dresdna, in sicer ne iz prve, ampak kar iz druge lige.

Če ste mislili, da je bilo po velikem neuspehu kluba, ki je pred desetletji igral pomembno vlogo tudi na evropskem zemljevidu, še veliko huje, kot je bilo na Madžarskem, ste se pošteno zmotili. Pravzaprav je bilo nasprotno.

"Skupaj se bomo vrnili!" je prepevalo več kot dva tisoč navijačev Dynama Dresdna, ki so se po izpadu v tretjo ligo zbrali na ulicah Dresdna in izrazili podporo svojim nogometašem. Zanimivo, ni kaj.