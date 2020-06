Kaos na Madžarskem: po izpadu Debrecena navijači obračunali z igralci #video

Po zadnjem sodnikovem žvižgu in osvojeni točki so igralci Debrecena razočarano popadali na tla, medtem ko so tekmeci slavili. Kmalu zatem je skupina okoli sto navijačev skočila čez ograjo na tribunah in jezno stekla proti nogometašem Debrecena. Glavni razlog je bila domnevna želja navijačev, da bi dobili drese, ki si jih nogometaši po njihovo niso zaslužili nositi, nekateri pa so želeli z igralci tudi obračunati. Predvsem s tistimi, ki dresa niso želeli dati, Janos Ferenci je bil med prvimi, zato ga je obkrožilo nekaj deset nezadovoljnih podpornikov kluba. Nato se je vzdušje hitro razplamtelo, več igralcev je dobilo udarce, kar je bil zadnji signal policiji, da je vstopila na igrišče in razpršila vandale.

Fans storm the pitch and pull the player‘s shirt down after Debrecen gets relegated. The country‘s second biggest city does not have a first division team next season. #NBI pic.twitter.com/Kef5QTQFP6