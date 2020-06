Arjen Robben se vrača na nogometne zelenice

Robben je kariero končal 4. julija 2019 kot član nemškega Bayerna, po letu dni premora pa je bila želja po nogometu prevelika. "Robben že več tednov trenira s prvim moštvom kluba in se pripravlja na novo sezono 2020/21," so sporočili iz kluba.

Robben je v Groningen prišel pri 12 letih, za klub pa je med člani pred prestopom v PSV iz Eindhovna zaigral 52-krat in dosegel 12 golov. Kasneje ga je pot vodila v londonski Chelsea, nato pa še k Realu iz Madrida. Največji pečat je Nizozemec pustil pri Bayernu, za katerega je odigral 309 tekem in dosegel 144 golov ter 101 asistenco.

OFFICIAL: @fcgroningen have confirmed they have signed Arjen Robben for the 2020/21 season. pic.twitter.com/vWQIazCFuR