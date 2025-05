Mednarodni svet za civilno letalstvo (ICAO) je razsodil, da je Rusija odgovorna za sestrelitev letala Malaysian Airlines MH17 nad vzhodno Ukrajino leta 2014.V tragediji je umrlo vseh 298 ljudi na krovu, med njimi 196 Nizozemcev in 38 Avstralcev.Letalo je bilo sestreljeno med spopadi med proruskimi separatisti in ukrajinskimi silami.

Leta 2022 so nizozemski sodniki v odsotnosti obsodili dva ruska in enega ukrajinskega državljana zaradi umora.Med obsojenimi so bili Sergey Dubinskiy, Leonid Kharchenko in Igor Girkin, ki so prejeli dosmrtne kazni.Rusija je odločitev sodišča označila za škandalozno in napovedala, da svojih državljanov ne bo izročila.

Nizozemski zunanji minister Caspar Veldkamp je odločitev ICAO označil za ključen korak k resnici in pravičnosti.Poudaril je, da gre za jasno sporočilo mednarodni skupnosti, da kršitev mednarodnega prava ne bo ostala nekaznovana.Avstralska zunanja ministrica Penny Wong je prav tako pozvala Rusijo, naj sprejme odgovornost in plača odškodnino.

Čeprav ICAO nima izvršilne moči, ima velik moralni vpliv in postavlja globalne standarde v civilnem letalstvu.Organizacija s 193 članicami je danes z odločitvijo o krivdi Rusije poslala sporočilo, da mora vsaka država spoštovati pravila mednarodnega prava. Odločitev tudi odpira vrata za morebitna pogajanja o reparacijah in dodatne pritiske na Rusijo s strani mednarodne skupnosti.