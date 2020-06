Liverpool okrcal lastne navijače zaradi slavja v mestu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Pretirano slavje" in "nespoštovanje ukrepov"

Angleški nogometni klub Liverpool je skupaj s policijsko upravo Merseyside okrcal navijače zaradi neodgovornega slavja po osvojitvi naslova državnih prvakov, poroča francoska tiskovna agencija. Navijači so v zadnjih dneh zasedli dele mesta in v nasprotju s higienskimi priporočili za zajezitev novega koronavirusa proslavili prvi naslov po 30 letih.

V skupni izjavi policije in kluba iz mesta Beatlov so zapisali, da je mesto še vedno v krizi javnega zdravstva in da je bilo obnašanje navijačev v zadnjih dveh večerih "popolnoma nesprejemljivo", poroča STA.

Klub in organi pregona so sicer že več tednov opozarjali navijače, naj se ne zadržujejo v mestu in raje ostanejo doma z družinami, ko bo napočil čas za slavje naslova angleških prvakov.

"Še vedno obstaja nevarnost drugega vala okužb, zato moramo vsi skupaj ravnati odgovorno in storiti vse, da ne pokvarimo, kar nam je uspelo storiti med vsesplošnim zaprtjem," so še zapisali v izjavi za javnost.

V zadevi se je oglasil tudi župan mesta Joe Anderson, ki je izpostavil, da je pretirano in številčno slavje navijačev in nespoštovanje ukrepov "vrglo slabo luč na Liverpool in odvrnilo pozornost od ostalih težav", še piše STA.

Rdeči so sicer naslov prvaka, prvega po sezoni 1989/90, osvojili po zmagi Chelseaja proti Manchester Cityju (2:1), kar je Liverpoolu zagotovilo neulovljivo prednost 23 točk pred zadnjimi sedmimi krogi.

