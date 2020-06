Liverpool po 30 letih spet na vrhu Anglije! #video

Liverpool si je po zmagi Chelseaja nad Man Cityjem (2:1) sedem krogov pred koncem angleškega prvenstva zagotovil naslov prvaka, ki ga je čakal kar 30 let. Za rdeče je to 19. naslov angleškega prvaka, šele prvi v premier league.

Zasedba iz mesta Beatlov ima sedem krogov pred koncem angleške premier league nedosegljivih 23 točk prednosti pred drugouvrščenim Manchester Cityjem, ki je v četrtek z 1:2 izgubil proti Chelseaju. Tekma na Stamfordu Bridgeu se je odločila v 78. minuti, ko je z bele točke po rdečem kartonu Fernandinha v polno zadel Willian.

Veselje navijačev na ulicah Liverpoola:

Happy I got to celebrate like a champion in Liverpool back in March.



What a team. What a season.



UP THE REDS!!!!! @LFCUSA pic.twitter.com/22n7fvIEbL — Tyler Brooke (@TylerDBrooke) June 25, 2020

Izbranci nemškega trenerja Jürgena Kloppa so bili v tej sezoni, ki je bila po izbruhu pandemije novega koronavirusa prekinjena marca in se je nadaljevala šele v drugi polovici junija, razred zase. Na 31 odigranih tekmah so dosegli 28 zmag in dva neodločena izida, edini poraz pa so doživeli v 28. krogu, ko so v Watfordu izgubili z 0:3.

Jürgen Klopp je osvojil še četrto lovoriko na klopi Liverpoola. Foto: Reuters

Liverpool je z 19. naslovi druga najbolj uspešna ekipa na angleških tleh, en naslov več ima Manchester United. Na tretjem mestu je Arsenal s 13., Everton je zbral devet, Aston Villa sedem, Sunderland, Manchester City in Chelsea pa po šest naslov. Zanimivo je, da je za rdeče to prvi naslov v premier league, ki se igra od leta 1992. Z enim se lahko pohvalita tudi Blackburn Rovers (1995) in Leicester City (2016).

Na preostalih četrtkovih tekmah je Arsenal na gostovanju z 2:0 ugnal Southampton, Burnley pa je doma z boljši 1:0 Watforda.

Anthony Martial je dosegel vse tri zadetke rdečih vragov. Foto: Reuters

Rdeči vragi brez težav

Manchester United je po remiju proti Tottenhamu (1:1) v sredo na prvi tekmi na Old Traffordu po nadaljevanju prvenstvu s 3:0 ugnal Sheffield United.

Vse tri zadetke je dosegel Anthony Martial. To je bil prvi ligaški hat-trick v vrstah Uniteda po upokojitvi slovitega trenerja sira Alexa Fergusona. Legendarni Škot je v slovo pomahal po sezoni 2012/13, ko se je United veselil 20. naslova angleških prvakov.

Novo orodje za pritožbe na rasistične opazke Angleška nogometna liga je razvila novo orodje za pomoč igralcem, ki bodo lahko lažje in hitreje opozarjali na rasistične opazke na družbenih omrežjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vodstvo premier lige je še pospešilo razvoj orodja, potem ko se je na tekmi med Manchester Cityjem in Burnleyjem zgodil nov rasistični škandal. Na tekmi je namreč igrišče preletelo letalo z napisom "White lives matter", ali Življenja belcev štejejo", kar je vodstvo lige spodbudilo k še bolj odločnemu ukrepanju. Pred tem je vse več sedanjih in nekdanjih igralcev javnosti predstavilo številne rasistične opazke, ki so jim bili podvrženi na družbenih omrežjih.

Angleško prvenstvo, 31. krog: Torek, 23. junij:

Leicester City : Brighton & Hove Albion 0:0



Tottenham : West Ham 2:0 (0:0)

Souček 64./a.g., Kane 82. Sreda, 24. junij:

Manchester United : Sheffield United 3:0 (2:0)

Martial 7., 44., 74.



Newcastle : Aston Villa 1:1 (0:0)

Gayle 68.; Elmohamady 83.



Norwich : Everton 0:1 (0:0)

Keane 55.



Wolverhampton : Bournemouth 1:0 (0:0)

Jimenez 60.



Liverpool : Crystal Palace 4:0 (2:0)

Alexander-Arnold 23., Salah 44., Fabinho 55., Mane 69. Četrtek, 25. junij:

Burnley : Watford 1:0 (0:0)

Rodriguez 73.



Southampton : Arsenal 0:2 (0:1)

Nketiah 20., Willock 87.; R.K.: Stephens 85./Southampton



Chelsea : Manchester City 2:1 (1:0)

Pulisic 36., Willian 78./11-m.; de Bruyne 55.; R.K.: Fernandinho 77./Man City

Lestvica: 1. Liverpool 31 tekem - 86 točk

2. Manchester City 31 - 63

3. Leicester City 31 - 55

4. Chelsea 31 - 54

5. Manchester United 31 - 49

6. Wolverhampton 31 - 49

7. Tottenham 31 - 45

8. Sheffield United 31 - 44

9. Arsenal 31 - 43

10. Crystal Palace 31 - 42

12. Burnley 31 - 42

13. Everton 31 - 41

13. Newcastle 31 - 39

14. Southampton 31 - 37

15. Brighton 31 - 33

16. Watford 31 - 28

17. West Ham 31 - 27

18. Bournemouth 30 - 27

19. Aston Villa 31 - 27

20. Norwich 31 - 21