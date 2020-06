Petarda Cityja in nova okužba v premier ligi

Liverpool je pri mestnem tekmecu Evertonu prišel do točke in s tem še za korak bližje naslovu prvaka, ki ga rdeči čakajo že 30 let.

V derbiju kroga sta se v petek v Londonu z remijem razšla Tottenham in Manchester United. Vodilni Liverpool je v nedeljo remiziral z mestnim tekmecem Evertonom in je zdaj že pri 83 točkah, le še korak do potrditve naslova prvaka, ki ga čakajo že 30 let. V soboto je Arsenal izgubil v Brightonu in zdrsnil na deseto mesto, tretji Leicester je v Watfordu prišel le do točke, približal se mu je Chelsea, ki je po preobratu v nedeljo ugnal Aston Villo.

Angleško prvenstvo, 30. krog: Petek, 19. junij:

Norwich : Southampton 0:3 (0:0)

Ings 49., Armstrong 54., Redmond 79. Tottenham : Manchester Utd 1:1 (1:0)

Bergwijn 27.; Fernandes 81./11-m



Sobota, 20. junij:

Watford : Leicester 1:1 (0:0)

Dawson 90.; Chilwell 90.



Brighton : Arsenal 2:1 (0:0)

Dunk 75., Maupay 90.; Pepe 68.



West Ham : Wolves 0:2 (0:0)

Jimenez 73., Neto 84.



Bournemouth : Crystal Palace 0:2 (0:2)

Milivojević 12., Ayew 23.



Nedelja, 21. junij:

Newcastle : Sheffield Utd 3:0 (0:0)

Saint-Maximin 55., Ritchie 69., Joelinton 78.; RK: Egan 50./Sheffield



Aston Villa : Chelsea 1:2 (1:0)

Hause 43.; Pulišić 60., Giroud 62. Everton : Liverpool 0:0 Ponedeljek, 22. junij:

Manchester City : Burnley 5:0 (3:0)

Foden 22., 63., Mahrez 43., 45.+3/11-m., Silva 51.

Lestvica: 1. Liverpool 30 tekem - 83 točk

2. Man City 30 - 63

3. Leicester City 30 - 54

4. Chelsea 30 - 51

5. Man Utd 30 - 46

6. Wolves 30 - 46

7. Sheffield Utd 30 - 44

8. Tottenham 30 - 42

9. Crystal Palace 30 - 42

10. Arsenal 30 - 40

11. Burnley 30 - 39

12. Newcastle 30 - 38

13. Everton 30 - 38

14. Southampton 30 - 37

15. Brighton 30 - 32

16. Watford 30 - 28

17. West Ham 30 - 27

18. Bournemouth 30 - 27

19. Aston Villa 30 - 26

20. Norwich 30 - 21