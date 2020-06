Slovenec v Švici najvišji v skoku, sledil je avtogol in polom vodilnih

Jan Oblak je drugi vratar v zgodovini kluba po številu nastopov:

Jan Oblak je vodilni vratar v petih najmočnejših ligah na svetu po številu tekem, na katerih je zadržal mrežo nedotaknjeno:

Most clean sheets kept in Europe's top five leagues this season:



🇩🇪 Manuel Neuer (14)

🇸🇮 Jan Oblak (14)

🇧🇪 Thibaut Courtois (13)

🇪🇸 David Soria (13)



Neuer has also played one more game than Oblak. 👀