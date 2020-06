Verbič padel, sodnik se ni obotavljal #video

Jon Gorenc-Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 2. liga Huddersfield : Wigan 0:2 (sobota) Igral je od 60. minute.

Jan Mlakar (Wigan) Anglija, 2. liga Huddersfield ; Wigan 0:2 (sobota) Ni igral. Sedel je na klopi za rezerviste.

Aljaž Casar (Rheindorf Altach) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Altach : Admira Mödling 1:1 (sobota) Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi.

Zlatko Dedić (Swarovski Tirol) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Swarovski Tirol : Austria Dunaj 1:2 (sobota) Igral je vso tekmo in v 32. minuti po strelu z glavo (ogled videa spodaj) zadel za 1:1. To je bil že njegov deseti prvenstveni gol sezone.

Dejan Petrović (Rapid Dunaj) Avstrija, 1. liga, liga za prvaka Rapid Dunaj : Hartberg 0:1 (nedelja) Igral je od 62. minute.

Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga, liga za prvaka Rapid Dunaj : Hartberg 0:1 (nedelja) Igral je vso tekmo.

Patrik Eler (Austria Lustenau) Avstrija, 2. liga Austria Lustenau : Austria Celovec 0:2 (petek) Zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za tekmo.

Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrija, 2. liga Vorwärts Steyr : Amstetten 2:0 (nedelja) Igral je od 81. minute.

Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Austria Lustenau : Austria Celovec 0:2 (petek) Branil je vso tekmo.

Benjamin Šeško (Liefering) Avstrija, 2. liga Liefering : Dornbirn 5:1 (petek) Ni kandidiral za tekmo.

Miha Goropevšek (Dinamo Minsk) Belorusija, 1. liga Dinamo Minsk : Energetik Bgu Minsk 0:0 (sobota) Igral je do 62. minute.

Dino Martinović (Etar) Bolgarija, 1. liga, liga za obstanek Etar : Carsko Selo Sofija 2015 0:1 (ponedeljek) Ni igral, ostal je na klopi.

Žiga Laci (AEK Atene) Grčija, 1. liga, liga za prvaka AEK Atene : Aris Solun 2:2 (sobota) Ni igral, ni ga bilo niti na klopi.

Matic Kotnik (Panionios) Grčija, 1. liga, liga za obstanek Lamia : Panionios 0:1 (ponedeljek) Branil je vso tekmo in v 90. minuti prejel rumeni karton.

Marko Nunić (AE Larissa) Grčija, 1. liga, liga za obstanek AE Larissa : NFC Volos 3:1 (ponedeljek) Ni kandidiral za tekmo.

Žiga Frelih (Inter Zaprešić) Hrvaška, 1. liga Inter : Osijek 0:1 (sobota) Ni igral, ni ga bilo niti na klopi.

Matija Rom (Inter Zaprešić) Hrvaška, 1. liga Inter : Osijek 0:1 (sobota) Igral je do 72. minute in prejel rumen karton.

Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) Hrvaška, 1 liga Gorica : Dinamo Zagreb 0:0 (sobota) Zaradi lažjih težav s poškodbo ni kandidiral za srečanje. Zagrebčani so si zagotovili nov državni naslov.

Simon Rožman (Rijeka - trener) Hrvaška, 1. liga Slaven Belupo : Rijeka 1:0 (nedelja) Po tem porazu je Rijeka tudi teoretično izpadla iz bitke za naslov, ki bo šel spet v roke Dinama Zagreba, precej pa si je zapletla tudi položaj v boju za drugo mesto, ki ob koncu sezone vodi v kvalifikacije za ligo prvakov.

Sandro Bloudek (Slaven Belupo - pomočnik trenerja) Hrvaška, 1. liga Slaven Belupo : Rijeka 1:0 (nedelja)

Valter Birsa (Cagliari) Italija, 1. liga Verona : Cagliari 2:1 (sobota) Igral je v drugem polčasu.

Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter : Sampdoria 2:1 (nedelja) Branil je vso tekmo, Inter se je še utrdil na tretjem mestu.

Josip Iličić (Atalanta) Italija, 1. liga Atalanta : Sassuolo 4:1 (nedelja) Tik pred tekmo je zaradi zdravstvenih težav izpadel iz kadra in si prvo tekmo svoje Atalante po prekinitvi sezone ogledal s tribune. Imel je kaj videti.

Jasmin Kurtić (Parma) Italija, 1. liga Torino : Parma 1:1 (sobota) Igral je vso tekmo.

Žan Majer (Lecce) Italija, 1. liga Lecce : Milan 1:4 (ponedeljek) Zaradi poškodbe mišice ni kandidiral za dvoboj. Klub bo v prihodnjih dneh sporočilo, koliko časa bi bil lahko Slovenec odsoten z igrišč.

Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Konec tedna nima tekme.

Jure Balkovec (Empoli) Italija, 2. liga Spezia : Empoli 1:0 (petek) Odigral je vso tekmo in v 43. minuti prejel rumeni karton. To je bil njegov prvi nastop po dobrih treh mesecih.

Matija Boben (Livorno) Italija, 2. liga Livorno : Cittadella 0:2 (sobota) Igral je vso tekmo.

Žan Celar (Cremonese) Italija, 2. liga Cremonese : Benevento 0:1 (nedelja) Igral je od 72. minute.

Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 2. liga Crotone : Chievo 1:1 (sobota) Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi.

Luka Krajnc (Frosinone) Italija, 2. liga Trapani : Frosinone 0:0 (sobota) Ni igral, ostal je na klopi.

Daniel Pavlev (Chievo) Italija, 2. liga Crotone : Chievo 1:1 (sobota) Ni igral, ostal je na klopi.

Leo Štulac (Empoli) Italija, 2. liga Spezia : Empoli 1:0 (petek) Ni igral, ostal je na klopi.

Dejan Vokić (Benevento) Italija, 2. liga Cremonese : Benevento 0:1 (nedelja) Ni igral, ni ga bilo niti na klopi.

Žiga Lipušček (RFS Rigas) Latvija, 1. liga Valmiera : RFS 0:4 (sobota) Igral je vso tekmo.

Klemen Bolha (Žalgiris Vilna) Litva, 1. liga Suduva Marijampole : Žalgiris Vilna 0:0 (sobota) Ni igral, ostal je na klopi.

Miha Blažič (Ferencvaroš) Madžarska, 1. liga Ferencvaroš : Ujpest 1:0 (sobota) Pri novi zmagi Ferencvaroša je sodeloval od prve do zadnje minute in se v statistiko vpisal z rumenim kartonom. Velikan iz Budimpešte si je že zagotovil 31. naslov madžarskega prvaka.

Kevin Kampl (RB Leipzig) Nemčija, 1. liga RB Leipzig : Borussia Dortmund 0:2 (sobota) Igral je do 70. minute.

Adam Gnezda Čerin (Nürnberg) Nemčija, 2. liga Nürnberg : Stuttgart 0:6 (nedelja) Ni igral, ostal je na klopi.

Dominic Maroh (Krefelder Uerdingen) Nemčija, 3. liga Kaiserslautern : Uerdingen 4:0 (sobota) Igral je do 14. minute, nato pa zaradi poškodbe mišice zapustil igro. Njegov trener pravi, da je nekdanji slovenski reprezentant morda že končal sezono.

Nik Omladič (Hansa Rostock) Nemčija, 3. liga MSV Duisburg : Hansa Rostock 0:0 (sobota) Ni igral, ni ga bilo niti na klopi.

Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Vaalerenga : Stabaek 2:2 (nedelja) Ni igral, ni ga bilo niti na klopi.

Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga, liga za prvaka Zaglebie Lubin : LKS Lodz 1:0 (petek) Odigral je vso tekmo in v 45. minuti prispeval zmagoviti zadetek (ogled videoposnetka spodaj). Izvrstno podajo je prispeval rojak Saša Aleksander Živec. Bohar je v tej sezoni na Poljskem dosegel že 14 zadetkov in je drugi najboljši strelec poljskega prvenstva v tej sezoni.

Erik Janža (Gornik Zabrze) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Gornik Zabrze : Korona Kielce 3:2 (petek) Odigral je vso tekmo in pomagal Gorniku do zmage.

Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga, liga za prvaka Piast Gliwice : Lech Poznan 0:2 (sobota) Igral je vso tekmo in prejel rumen karton.

Egzon Kryeziu (Lechia Gdansk) Poljska, 1. liga, liga za prvaka Pogon Szczecin : Lechia Gdansk 0:1 (nedelja) Ni igral, ni ga bilo niti na klopi.

Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Gornik Zabrze : Korona Kielce 3:2 (petek) V igro je vstopil v 67. minuti.

Rok Sirk (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Zaglebie Lubin : LKS Lodz 1:0 (petek) Ni igral, ostal je na klopi.

David Tijanić (Rakow Czestochowa) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Rakow Czestochowa : Wisla Krakov 3:1 (sobota) Igral je do 83. minute in v 56. minuti zadel za vodstvo Rakowa z 2:0 (ogled videa spodaj). To je bil njegov strelski prvenec, odkar se je iz Kranja preselil na Poljsko.

Tadej Vidmajer (LKS Lodz) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Zaglebie Lubin : LKS Lodz 1:0 (petek) Ni igral, ostal je na klopi.

Saša Aleksander Živec (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Zaglebie Lubin : LKS Lodz 1:0 (petek) Odigral je 77 minut. V 43. minuti je prispeval izjemno globinsko podajo rojaku Damjanu Boharju, ki je nato zadel za 1:0. V 73. minuti je prejel rumeni karton.

Matic Žitko (Chojniczanka Chojnice) Poljska, 2. liga Radomiak Radom : Chojniczanka 3:1 (sobota) Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi.

Andraž Šporar (Sporting Lizbona) Portugalska, 1. liga Konec tedna brez tekme.

Andraž Struna (Voluntari) Romunija, 1. liga, liga za obstanek Voluntari : Politechnica Iasi 1:0 (nedelja) Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi.

Milan Kocić (Voluntari) Romunija, 1. liga, liga za obstanek Voluntari : Politechnica Iasi 1:0 (nedelja) Igral je vso tekmo.

Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga CSKA Moskva : Zenit St. Peterburg 0:4 (sobota) Igral je od 65. minute.

Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Rubin Kazan 2:1 (nedelja) Igral je do 68. minute.

Bojan Jokić (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Rubin Kazan, 2:1 (nedelja) Igral je vso tekmo.

Miha Mevlja (Soči) Rusija, 1. liga Soči : Rostov 10:1 (petek) Odigral je vso tekmo, Soči pa se je povzpel na deveto mesto. Prvoligaš iz Sočija je slavil najvišjo zmago, odkar nastopa v ruskem prvenstvu, Rostov pa je odigral tekmo z mladinsko zasedbo.

Denis Popović (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Krila Sovjetov : Akhmat Grozni 2:4 (petek) Odigral je vso tekmo.

Žiga Škoflek (Orenburg) Rusija, 1. liga Lokomotiv Moskva : Orenburg 1:0 (nedelja) Ni igral, ostal je na klopi.

Andres Vombergar (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Rubin Kazan 2:1 (sobota) Ni igral, ni ga bilo niti na klopi.

Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, liga za prvaka Žilina : Slovan Bratislava 2:3 (sobota) Igral je vso tekmo in v peti minuti z neposredne bližine zadel za vodstvo Slovana z 1:0 (ogled videa spodaj). Slovan si je s to zmago zagotovil 26. naslov državnega prvaka.

Alen Ožbolt (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, liga za prvaka Žilina : Slovan Bratislava 2:3 (sobota) Med tednom je dvakrat zadel v pokalu, zdaj pa poskrbel še za prvenstveni prvenec v najboljši slovenski ligi. V 32. minuti je Slovan popeljal v vodstvo z 2:0 (ogled videa spodaj). Na igrišču je bil do 82. minute. Slovan si je s to zmago zagotovil 26. naslov državnega prvaka.

Žan Medved (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, liga za prvaka Žilina : Slovan Bratislava 2:3 (sobota) Po dveh golih, ki ju je zabil na zadnjih dveh tekmah, tokrat ni dobil priložnosti za igro. Slovan si je s to zmago zagotovil 26. naslov državnega prvaka.

Maj Rorič (Sered) Slovaška, 1. liga, liga za obstanek Sered : Pohronie 2:2 (nedelja) Igral je od 76. minute.

Jan Oblak (Atletico Madrid) Španija, 1. liga Atletico Madrid : Valladolid 1:0 (sobota) Potem ko je med tednom s 100. tekmo brez prejetega zadetka v španski ligi poskrbel za rekord in postal vratar, ki mu je to uspelo najhitreje, za tak podvig je namreč potreboval vsega 222 tekem, je svoja vrata zaklenil tudi v 101. nastopu. Zbral je dve obrambi in Atleticu pomagal do druge zmage v nizu. To je bil njegov 248. nastop v vratih Madridčanov, s katerim se je na večni lestvici števila nastopov vratarjev Atletica ob bok postavil legendarnemu Joseju Franciscu Molini, ki je vrata Madridčanov branil med letoma 1995 in 2000, leta 1996 pa z njim postal tudi španski prvak.

Domen Črnigoj (Lugano) Švica, 1. liga Servette : Lugano 1:1 (nedelja) Ni igral, ni ga bilo niti na klopi.

Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Xamax : Thun 2:1 (sobota) Igral je od 44. minute.

Blaž Kramer (Zürich) Švica, 1. liga Young Boys : Zürich 3:2 (petek) V igro je vstopil v 83. minuti, ko je bil rezultat 2:2. Gostitelji so dve minuti pozneje dosegli zmagoviti zadetek.

Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Kriens : Schaffhausen 3:0 (sobota) Ni kandidiral za tekmo.

Nejc Skubic (Konyaspor) Turčija, 1. liga Konyaspor : Sivasspor 2:2 (nedelja) Igral je vso tekmo in v 37. minuti po atraktivnem strelu zadel za 1:1 (ogled videa spodaj). To je bil njegov prvi prvenstveni gol sezone, ki je pomagal Konyasporu do pomembne točke v boju za obstanek. V 48. minuti je prejel rumeni karton.

Amedej Vetrih (Rizespor) Turčija, 1. liga Antalyaspor : Rizespor 3:1 (ponedeljek) Odigral je vso tekmo, Rizespor se po porazu nahaja v zelo nevarnih vodah, saj je na 15. mestu.

Miha Zajc (Fenerbahče Istanbul) Turčija, 1. liga Kasimpasa : Fenerbahče 2:0 (nedelja) Ni igral, ostal je na klopi.

Gaber Dobrovoljc (Fatih Karagümrük) Turčija, 2. liga Umraniyespor : Fatih Karagümrük 1:1 (nedelja) Ni igral, ni ga bilo niti na klopi.

Rok Kidrič (Boluspor) Turčija, 2. liga Boluspor : Altinordu 0:0 (nedelja) Igral je od 85. minute.

Rajko Rotman (Akhisar Belediyespor) Turčija, 2. liga Altay Izmir : Akhisar Belediyespor 3:1 (nedelja) Igral je vso tekmo.