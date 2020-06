Šporarjev prvenec na Portugalskem z bele točke #video

Aljaž Casar (Rheindorf Altach) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Admira Mödling : Altach 1:1 (torek) Ni igral, ni ga bilo niti na klopi.

Zlatko Dedić (Swarovski Tirol) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Austria Dunaj : Swarovski Tirol 1:0 (torek) Igral je od 67. minute. Ko je stopil na igrišče, je bil na semaforju že izpisan končni rezultat.

Dejan Petrović (Rapid Dunaj) Avstrija, 1. liga, liga za prvaka Hartberg : Rapid Dunaj 0:1 (sreda) Odigral je 58 minut in v 23. minuti prispeval podajo za edini zadetek na srečanju. Rapid vztraja na visokem drugem mestu.

Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga, liga za prvaka Hartberg : Rapid Dunaj 0:1 (sreda) Odigral je prvi polčas, nato pa zapustil igro.

Žiga Frelih (Inter Zaprešić) Hrvaška, 1. liga Istra 1961 : Inter 2:0 (torek) Ni igral, ni ga bilo niti na klopi.

Matija Rom (Inter Zaprešić) Hrvaška, 1. liga Istra 1961 : Inter 2:0 (torek) Ni igral, sedel je na klopi.

Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) Hrvaška, 1 liga Dinamo Zagreb : Slaven Belupo 3:2 (sreda) Slovenski reprezentant zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za srečanje, tako da še ni dočakal prvega nastopa pod vodstvom novega trenerja Igorja Jovičevića. Dinamo premočno vodi v hrvaškem prvenstvu in ima pred najbližjim zasledovalcem Rijeko kar 19 točk prednosti.

Simon Rožman (Rijeka - trener) Hrvaška, 1. liga Rijeka : Lokomotiva Zagreb 2:2 (torek) Rečani so v derbiju kroga remizirali z Lokomotivo, ki je v zadnjih sezonah za njih izrazito neugoden tekmec, z njo pa se bodo 1. avgusta pomerili tudi v finalu pokalnega tekmovanja. Rijeka je po prvem polčasu zaostajala, nato je sledil preobrat Rožmanove čete, a so gostje iz Zagreba šest minut pred koncem rednega dela postavili končni rezultat 2:2. Rečani so se vseeno razveselili skoka na lestvici. Po presenetljivem porazu Hajduka, ki ga je v Splitu šokiral Varaždin (2:3), so se Rečani dvignili na drugo mesto, ki ob koncu sezone prinaša uvrstitev v kvalifikacije za ligo prvakov. Pred Hajdukom imajo eno, pred Lokomotivo dve, pred Osijekom pa tri točke prednosti.

Sandro Bloudek (Slaven Belupo - pomočnik trenerja) Hrvaška, 1. liga Dinamo Zagreb : Slaven Belupo 3:2 (sreda) Slaven Belupo je v gosteh namučil favorita in izgubil z 2:3, tretji zadetek pa je prejel v 90. minuti.

Žiga Lipušček (RFS Rigas) Latvija, 1. liga RFS : Ventspils 1:0 (ponedeljek) Odigral je vso tekmo. To je bil njegov krstni nastop za latvijskega prvoligaša.

Miha Blažič (Ferencvaroš) Madžarska, 1. liga Honved : Ferencvaroš 0:2 (torek) Odigral je 69 minut in prispeval zadetek na začetku drugega polčasa, ko je v 48. minuti s tretjim zadetkom v tej sezoni popeljal branilce naslova v vodstvo. V polno je zadel z neposredne bližine po strelu z glavo (ogled videa spodaj). Ferencvaroš je na koncu zmagal z 2:0, Primorec pa je v 67. minuti prejel rumeni karton. Velikan iz Budimpešte si je tako že tri kroge pred koncem zagotovil 31. naslov madžarskega prvaka.

Kevin Kampl (RB Leipzig) Nemčija, 1. liga RB Leipzig : Fortuna Düsseldorf 2:2 (sreda) Odigral je vso tekmo in v 60. minuti z mojstrskim strelom popeljal rdeče bike v vodstvo. To je bil njegov drugi zadetek v tej sezoni. RB Leipzig je nato še povečal prednost, a v zadnjih treh minutah prejel dva zadetka in v zelo pomembni tekmi za preboj v ligo prvakov osvojil le točko. Kampl je po tekmi očital sodnikom, da bi morali v 8. minuti po prekršku nad njim pokazati na belo točko.

Adam Gnezda Čerin (Nürnberg) Nemčija, 2. liga Wehen Wiesbaden : Nürnberg 0:6 (torek) Igral je od 71. minute. Priložnost za igro je dobil prvič po 12 tekmah brez ene samcate minute igralnega časa.

Dominic Maroh (Krefelder Uerdingen) Nemčija, 3. liga Krefelder Uerdingen : MSV Duisburg 1:1 (sreda) Odigral je vso tekmo in v 66. minuti prejel rumeni karton. Dve minuti pozneje je Rijad Kobiljar, zvezni igralec iz BiH, nekdanji nogometaš Olimpije in velenjskega Rudarja, postavil končni rezultat.

Nik Omladič (Hansa Rostock) Nemčija, 3. liga Hansa Rostock : Carl Zeiss Jena 4:0 (sreda) Zaradi poškodbe rame ni kandidiral za nastop.

Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Stabaek : Mjoendalen 0:0 (torek) Ni igral, ni ga bilo niti na klopi.

Andraž Šporar (Sporting Lizbona) Portugalska, 1. liga Sporting Lizbona : Tondela 2:0 (četrtek) Odigral je 88 minut in se v 31. minuti vpisal med strelce. V polno je zadel z bele točke (ogled videa spodaj) in se tako prvič, odkar se je iz Bratislave preselil na Portugalsko, podpisal pod zadetek, dosežen z 11 metrov. To je bil njegov peti zadetek na desetih tekmah v portugalskem prvenstvu, Sporting pa se je s tekmo več povzpel na tretje mesto, kjer ima pred Brago tri točke prednosti. Ljubljančan je bil blizu zadetku tudi v 60. minuti, kjer je iz zelo zrele priložnosti zgrešil cilj, tako da je ostalo pri končnih 2:0.

Andraž Struna (Voluntari) Romunija, 1. liga, liga za obstanek Sepsi OSK : Voluntari 1:2 (torek) Ni igral, ni ga bilo niti na klopi.

Milan Kocić (Voluntari) Romunija, 1. liga, liga za obstanek Sepsi OSK : Voluntari 1:2 (torek) Igral je vso tekmo in prejel rumeni karton.

Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) Slovaška, pokal, polfinale (prva tekma) Slovan Bratislava : Zlate Moravce 4:1 (torek) Igral je od prve do zadnje minute.

Alen Ožbolt (Slovan Bratislava) Slovaška, pokal, polfinale (prva tekma) Slovan Bratislava : Zlate Moravce 4:1 (torek) V svojem četrtem nastopu za Slovan, h kateremu je prišel januarja letos, je dočakal prvenec. Ne enkrat, zadel je kar dvakrat in bil glavni junak visoke zmage Bratislavčanov, ki so si tako na stežaj odprli vrata velikega finala. Najprej je v 8. minuti zadel za vodstvo z 1:0 in že 20 minut pozneje zadel še za vodstvo Slovana z 2:1 (ogled videa spodaj). Z igrišča je odšel v 71. minuti.

Žan Medved (Slovan Bratislava) Slovaška, pokal, polfinale (prva tekma) Slovan Bratislava : Zlate Moravce 4:1 (torek) Drugi gol v majici Slovana, h kateremu je iz Fužinarja, kjer je igral kot posojen nogometaš ljubljanske Olimpije, prišel v začetku koledarskega leta 2020, je dosegel mladi slovenski napadalec, ki se je med strelce vpisal že v zadnjem prvenstvenem krogu. Tokrat je zadel v 73. minuti (ogled videa spodaj), le minuto za tem, ko je pri izidu 2:1 prišel na igrišče. V nadaljevanju srečanja je zatresel še okvir vrat.

Jan Oblak (Atletico Madrid) Španija, 1. liga Osasuna : Atletico Madrid 0:5 (sreda) Branil je vso tekmo, zbral tri obrambe in ostal nepremagan. Atletico je z visoko zmago v Pamploni na lestvici poskočil na želeno četrto mesto, ki vodi v ligo prvakov. To je bila že 100. tekma španskega prvenstva, na kateri Škofjeločan ni prejel zadetka. S tem je slovenski as poskrbel za nov rekord. Za omenjeni podvig je potreboval le 182 tekem, prejšnji rekorder Miguel Reina (oče Pepeja Reine) pa je 100. v la ligi ostal nepremagan na 222. dvoboju. Postal je tudi prvi tujec v zgodovini španskega prvenstva, ki je zbral vsaj 100 tekem brez prejetega zadetka. Na lestvici vratarjev, ki sta med vratnicama enega kluba ostala največkrat nepremagana, kraljujeta nekdanja vratarja madridskega Reala Iker Casillas (177 tekem) in Barcelone Victor Valdes (173).

Miha Zajc (Fenerbahče Istanbul) Turčija, pokal, polfinale (povratna tekma - prva tekma 1:2) Fenerbahče : Trabzonspor 1:3 (torek) Odigral je prvi polčas, ki se je končal z 1:1, nato pa spremljal dvoboj le še s klopi za rezervne igralce. Fenerbahče je izgubil dvoboj in se od pokala poslovil v polfinalu s skupnim rezultatom 2:5.