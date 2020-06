Tim Matavž zapustil Vitesse, se bo res vrnil v Slovenijo?

Tim Matavž se je po ne najuspešnejših letih, ki jih je prebil v Nemčiji in Italiji, pred tremi leti vrnil na Nizozemsko in v deželi tulipanov rehabilitiral svojo pred časom zelo obetavno nogometno pot. Za Vitesse je v treh letih v 90 nastopih zabil 41 golov, od tega 32 v prvi nizozemski ligi. Tudi v tej sezoni je bil z 12 prvenstvenimi goli najboljši strelec Vitesseja, ki je nazadnje igral 7. marca. Potem je zaradi pandemije novega koronavirusa nizozemsko prvenstvo najprej zastalo, potem pa so ga odgovorni predčasno tudi zaključili.

Enaintridesetletni primorski napadalec je imel pogodbo z Vitessejem do konca tega meseca. Navijači moštva iz Arnhema so si želeli, da bi jo podaljšal, a so danes dočakali razočaranje. Iz kluba so namreč sporočili, da Matavž zapušča klub, in se od njega poslovili tudi z videoposnetkom, objavljenim na uradni spletni strani in preostalih uradnih klubskih kanalih.



Takole so se pri Vitesseju poslovili od Tima Matavža:



Nekateri ga že povezujejo z Groningenom

Na Nizozemskem se je že pojavilo nekaj govoric o tem, da se bo vrnil h Groningenu, pri katerem je pred leti pustil globok pečat in postal eden najbolj vročih napadalcev prve nizozemske lige.

Zanj je od leta 2007, ko je v Groningen prišel iz Gorice, v štirih letih zabil 46 golov v 101 nastopih in si potem prislužil odmeven prestop v PSV Eindhoven. Nekdanji evropski prvaki so zanj odšteli sedem milijonov evrov.

Bo Gorici na dveh tekmah pomagal nazaj med prvoligaše?

Še veliko bolj kot to, s kom bo podpisal pogodbo, v Sloveniji marsikoga zanima, ali se bo res uresničil scenarij, o katerem se je pred tedni govorilo v Novi Gorici. Pojavila se je namreč ideja, da bi v dodatnih kvalifikacijah za Prvo ligo Telekom Slovenije pomagal svojemu nekdanjemu klubu Gorici, ki se bo na tekmah proti za zdaj še neznanemu klubu (tistemu, ki bo prvoligaško tekmovanje končal na devetem mestu) skušal ekspresno vrniti med prvoligaše.

Za slovensko reprezentanco je do zdaj odigral 38 tekem in zabil 11 golov. Zadnjega v zadnji tekmi varovancev Matjaža Keka novembra lani na Poljskem. Foto: Vid Ponikvar

Takšno željo je takrat potrdil tudi športni direktor štirikratnih slovenskih prvakov Miran Burgić, Matavž pa je zdaj dejansko brez kluba, a vprašanje je, kaj se bo zgodilo do konca julija, ko Gorico čakata najpomembnejši tekmi sezone. Bržčas bo kot uveljavljen slovenski reprezentant Matavž takrat že imel novega delodajalca, pri tem pa najverjetneje ne bodo najbolj navdušeni nad tem, da bi še pred tem igral kje drugje. No, morda pa se zgodi presenečenje. Počakajmo …