Presenečenje! Najslabši hrvaški prvoligaš ujel velikana slovenskega nogometa.

Prejšnji teden je dopolnil 34 let, a še ni rekel zadnje vrhunskem nogometu. Le nekaj dni po rojstnodnevni slovesnosti je prekinil sodelovanje z Omonio, uveljavljenim ciprskim prvoligašem, pri katerem trener ni kaj prida računal na njegovo pomoč, zato ga v jesenskem delu tudi ni uvrstil na seznam kandidatov za nastope v evropskem tekmovanju. Tim Matavž, izkušeni slovenski napadalec, eden najboljših, kar jih je igralo na sončni strani Alp v tem stoletju, se je moral tako zadovoljiti zgolj z nastopi v domačih tekmovanjih na Cipru. Začutil je potrebo po menjavi okolja.

Na Nizozemskem je kar nekaj let spravljal v dobro voljo navijače nekdanjega evropskega prvaka PSV Eindhoven. Foto: Getty Images

To je nekaj, kar je v zadnjih letih počel zelo pogosto. Pred Ciprom se je kratko obdobje mudil v Turčiji (Bursaspor), pred tem v ZAE (Al Wahda), bogati arabski deželi, kjer je prvič okusil klubski nogomet v Aziji, največji pečat v pestri karieri pa je pustil na Nizozemskem. Zlasti pri velikanu PSV Eindhoven, zelo se je izkazal tudi pri Groningenu in Vitesseju, obenem pa zaigral tudi v najmočnejšem klubskem razredu v Italiji in Nemčiji. Premore ogromno izkušenj, pri 34 letih pa je odločen, da nogometnih čevljev še ne bo pospravil v kot, ampak se bo spopadel z novim izzivom.

O hrvaški Gorici slišal veliko pozitivnega

V reprezentančnem dresu je na 39 nastopih dosegel 11 zadetkov. Sodeloval je tudi na zadnjem velikem tekmovanju, kjer je nastopila Slovenija, na SP 2010 v Južni Afriki. Foto: Vid Ponikvar Odkar je zapustil Gorico, ki je na njegov račun večkrat napolnila klubsko blagajno, zgolj za neposreden prestop iz Nove Gorice v Groningen (leta 2007) je zaslužila več kot milijon evrov, še ni zaigral za klub, ki bi bil tako blizu njegovemu domu. Zdaj prihaja v predmestje Zagreba, kjer bo reševal prvoligaški status Gorice, ambicioznega hrvaškega kluba, ki je v jesenskem delu nizal zelo skromne rezultate. Osvojil je zgolj sedem točk, se zasidral na zadnjem mestu, s prihodom Matavža pa računa na pomembnega aduta, ki bi mu lahko pomagal do uresničitve osnovnega cilja, obstanka med elito in upanjem na boljši jutri.

"Zadnji dnevi so bili naporni, dogajajo se je ogromno stvari, na koncu pa se je vse razpletlo tako, kot je treba. Upam, da bo tako tudi v prihodnosti," je po sklenitvi sodelovanja z Gorico, s katero je podpisal pogodbo do leta 2024, povedal 34-letni slovenski legionar. Na Hrvaško se podaja s prostimi papirji, saj je prejšnji teden prekinil sodelovanje z Omonio.

"S svojimi izkušnjami bi rad pomagal mlajšim igralcem. Pred prihodom sem se pozanimal o klubu in o njem slišal zgolj pozitivne stvari. Blizu je tudi moj dom, zato sem se še lažje odločil za Hrvaško," je pojasnil 188 centimetrov visoki Primorec, ki se lahko pohvali z bogato zgodovino. Tako v klubskem kot tudi reprezentančnem nogometu.

Najmlajši strelec hat-tricka v zgodovini slovenske reprezentance

V dresu HNK Gorica bi lahko debitiral v soboto, ko bo gostoval na stadionu Maksimir pri Dinamu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zanj se je zanimal tudi najslabši nizozemski prvoligaš Cambuur, a je Matavža prepričala ponudba iz Velike Gorice. Čeprav se je zanj zanimal tudi matični klub Gorica, pri katerem nosi kapetanski trak njegov bratranec Etien Velikonja, se je izkušeni napadalec odločil, da si bo nogometni kruh še naprej služil v tujini. Tako počne od leta 2007, v tem obdobju pa je nase večkrat opozarjal tudi v državnem dresu. Zlasti v mlajših letih.

Leta 2010 je na primer na tekmi proti Ferskim otokom (5:1 v kvalifikacijah za Euro 2012) dosegel kar tri zadetke in postal najmlajši strelec hat-tricka v zgodovini slovenske reprezentance, skupno pa je na 39 tekmah dosegel 11 zadetkov. Zadnjega še v predkovidnem obdobju, leta 2019 na Poljskem.

Debitiral bo proti najboljšemu na Hrvaškem

Za klub iz Velike Gorice je v preteklosti nastopal tudi najboljši strelec 1. SNL v prejšnji sezoni Ognjen Mudrinski. Foto: Grega Valančič/Sportida Pri Gorici so se že dokazovali nekateri znani nogometaši, ki so pustili pomemben pečat tudi v slovenskem nogometu. Pred leti je dres hrvaške Gorice nosil na primer Srb Ognjen Mudrinski, ki je pozneje Mariboru pomagal do težko pričakovanega državnega naslova, hkrati pa postal še strelski kralj 1. SNL. Zdaj bo v napadu hrvaške Gorice zaigral Matavž in poskušal klubu, ki je v jesenskem delu na 16 tekmah osvojil pičlih sedem točk, pomagati do obstanka.

V sredo bo Gorica odigrala prvo prvenstveno tekmo leta 2023, udarila se bo z Varaždinom, Matavž pa ji na tej tekmi še ne bo mogel pomagati. Za novega klubskega delodajalca, njegovega že 16. v karieri (v Sloveniji je nastopal za Gorico in Bilje, na Nizozemskem za Groningen, Emmen, PSV Eindhoven, Jong PSV in Vitesse, v Nemčiji za Augsburg in Nürnberg, v Italiji za Genoo, v ZAE za Al Wahdo, v Turčiji za Bursaspor in na Cipru za Omonio), bi lahko debitiral konec tedna, ko Gorico čaka najzahtevnejše gostovanje, kar si ga lahko zamisli v hrvaškem prvenstvu. Odhaja na Maksimir k vodilnemu zagrebškemu Dinamu.

Tim Matavž se vrača blizu svojega doma. Foto: Vid Ponikvar