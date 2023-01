Presenečenje na Primorskem, v Dekanih dišalo po katastrofi Kopra

V nedeljo so bili izmed slovenskih prvoligaških klubov na delu vsi trije primorski predstavniki ter Radomlje. Koprčani, ki na lestvici 1. SNL gledajo v hrbet le vodilni Olimpiji, niso ubranili lovorike na memorialu Milan Šćulac v Dekanih. Proti tamkajšnjemu drugoligašu so izgubili s 3:4, na tekmi pa še nekaj minut pred koncem zaostajali kar z 1:4. Radomljani so v tekmi za tretje mesto ugnali Gorico s 4:2, zadnjeuvrščeni Tabor pa je v uvodnem nastopu v letu 2023 izgubil proti srbski Kolubari, pri katere se je med strelce vpisal tudi nekdanji zmaj Ante Vukušić.

V letu 2023 so izmed slovenskih prvoligašev do zdaj največ tekem odigrali Koper, Gorica in Radomlje. Vsi so se pomerili na treh srečanjih, vsi so tudi nastopili na prijateljskem turnirju v Dekanih, kjer je konec tedna potekal 2. memorial Milan Šćulac. Kanarčki so bili veliki favoriti za osvojitev naslova. Na turnirju v Dekanih so bili najboljši že lani, tokrat pa se jim ni izšlo po načrtih, saj so izbranci Zorana Zeljkovića v finalu nepričakovano naleteli na premočnega tekmeca in proti gostiteljem izgubili s 3:4.

Koprčani so zaigrali z začetno enajsterico Hvalič, Koderman, Kambič, Novoselec, Bilić, Vešner Tičić, Krajinović, Correia, Hrvatin, Jašaragić in Osuji, ki pa si je proti razigranemu Jadranu priigrala konkreten zaostanek (1:3). Ta se je pozneje še povečal na 1:4, tako da je zadišalo po polomu Kopra, a sta nato zadetka Andreja Kotnika in Brighta Edomwonyija v zadnjih minutah (v prvem delu je dosegel zadetek mladi up Rene Hrvatin) poskrbela za znosnejši poraz s 3:4. V drugem polčasu so za kanarčke poleg vratarja Hvaliča zaigrali Palčič, Benedičič, Šimčak, Stanojević, Fanimo, Kim, Kotnik, Wilkins, Požeg Vancaš in Edomwonyi. Dekanom je tako uspel podvig, saj so v dveh dneh prekrižali načrte največjima primorskima kluboma, Gorici in Kopru.

Radomljani so z zmago proti Gorici osvojili končno tretje mesto na 2. Memorialu Milan Ščulac 🏆👏



V dvoboju za tretje mesto so Radomljani v času nedeljskega kosila premagali Gorico s 4:2. Za mlinarje, ki so tako pozdravili prvo zmago v tem koledarskem letu, je dvakrat v polno zadel posojeni nogometaš Hajduka Mario Čuić, enkrat pa sta bila uspešna Ester Sokler in Sandi Nuhanović. Za Gorico, ki je že po prvem delu zaostajala z 1:3, sta se na seznam strelcev vpisala Zvonimir Petrović in Matija Širok.

Tabor vstopil v leto 2023 s porazom

Ante Vukušić je pred leti izstopal v napadu ljubljanske Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida Zadnjeuvrščeni slovenski prvoligaš Tabor se je v Novigradu pomeril proti srbskemu prvoligašu Kolubara Lazarevac, za katerega nastopa tudi nekdanji najboljši strelec 1. SNL Ante Vukušić. Dalmatinec se je enkrat vpisal med strelce. Kolubara je bila boljša s 3:1, častni gol za Kraševce pa je dosegel Mark Seliškar. To je bila prva tekma Tabora po hudem porazu v zadnjem krogu jesenskega dela, ko so doma pod vodstvom Dušana Kosića izgubili proti Olimpiji kar z 0:8.

V letu 2023 je tako prijateljske tekme odigralo že sedem slovenskih prvoligašev. Maribor se bo pred odhodom v Turčijo prvič predstavil na delu v torek proti Aluminiju, jesenski prvak Olimpija bo prvič na delu v četrtek v Turčiji proti poljskemu Rakowu, takrat bo prvič v tem letu nastopil tudi Bravo. Pomeril se bo proti zagrebškemu Dinamu.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 1. Olimpija – Rakow Czestochowa (Pol/1) 28. 1. Olimpija – Orijent (Hrv/2) 1. 2. Olimpija – Rudeš (Hrv/2)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 7. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš 14. 1. Koper : Radomlje (Slo/1) 3:2 Palčič, Ochieng, Kambič 15. 1. Koper : Dekani (Slo/2) 3:4 Hrvatin, Kotnik, Edomwonyi 21. 1. Koper – Crvena zvezda (Srb/1) 25. 1. Koper – Zorja Lugansk (Ukr/1) 27. 1. Koper – Šahtar Doneck (Ukr/1) 1. 2. Koper – Rudar Velenje (Slo/2) 3. 2. Koper – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 12. 1. Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 Bajde 14. 1. Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 0:2 / 19. 1. Celje – Aluminij (Slo/2) 23. 1. Celje – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 26. 1. Celje – Čukarički Beograd (Srb/1) 31. 1. Celje – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 17. 1. Maribor – Aluminij (Slo/2) 22. 1. Maribor – Čukarički Beograd (Srb/1) 25. 1. Maribor – Slavia Sofia (Bol/1) 28. 1. Maribor – Dinamo Kijev (Ukr/1) 1. 2. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 11. 1. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar 14. 1. Varaždin (Hrv/1) : Domžale 2:1 Vuk 18. 1. Domžale – Fehervar (Mad/1) 20. 1. Domžale – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 27. 1. Domžale – Aluminij (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 13. 1. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 1:3 Daku 18. 1. Mura – Bistrica (Slo/2) 23. 1. Mura – Ried (Avt/1) 28. 1. Mura – Shkendija (SMk/1) 1. 2. Mura – Dečić Tuzi (ČG/1) 2. 2. Mura – Dnipro (Ukr/1) 7. 2. Mura – Aluminij (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 19. 1. Bravo – Dinamo Zagreb (Hrv/1) 21. 1. Bravo – Slovačko (Češ/1) 27. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Gorica

Datum Tekma Strelci za Gorico 11. 1. Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 Petrović 14. 1. Jadran Dekani (Slo/2) : Gorica 2:1 Iličić 15. 1. Gorica : Radomlje (Slo/1) 2:4 Petrović, Širok 18. 1. Gorica – Radnički Niš (Srb/1) 21. 1. Gorica – Brinje Grosuplje (Slo/2) 25. 1. Gorica – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1. 2. Gorica – Primorje (Slo/2) 4. 2. Gorica – Aluminij (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 7. 1. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 Čuić 14. 1. Koper (Slo/1) : Radomlje 3:2 Sokler, Vrhovac 15. 1. Radomlje : Gorica (Slo/1) 4:2 Čuić 2, Sokler, Nuhanović 19. 1. Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) 25. 1. Radomlje - Brinje Grosuplje (Slo/2) 28. 1. Radomlje - Rudeš (Hrv/2) 3. 2. Radomlje - Dob (Slo/2) 4. 2. Radomlje - Mačva Šabac (Srb/1)

Tabor