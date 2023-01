Celjani vodili proti zagrebškemu Dinamu do 113. minute

Slovenski prvoligaški nogometni klubi se pripravljajo na začetek spomladanskega dela. Celjani so v uvodni pripravljalni tekmi v letu 2023 remizirali proti serijskemu hrvaškemu prvaku Dinamu. Zagrebčani so na srečanju, ki je trajalo dvakrat po 60 minut, izenačili v 113. minuti. Za Celjane so debitirali trije nekdanji nogometaši Mure Luka Bobičanec, Žan Karničnik in Matko Obradović. Domžalčani so v torek napolnili mrežo drugoligašu iz Dekanov, Gorica je ostala praznih rok proti srbskemu prvoligašu Javoru.

Celjani v finančnem smislu tako izstopajo v slovenskem okolju, da lahko v svoje vrste privabijo marsikaterega donedavnega tekmeca, ki je izstopal v 1. SNL. Največ okrepitev so pripeljali iz Mure. Na prijateljski tekmi proti zagrebškemu Dinamu so prvič celjski dres tako oblekli Matko Obradović, Žan Karničnik in Luka Bobičanec. Dva dokazana hrvaška legionarja v 1. SNL in slovenski reprezentant, ki se je nazadnje dokazoval pri bolgarskem prvaku Ludogorcu. Ta je lani v kvalifikacijah za ligo prvakov izpadel proti zagrebškemu Dinamu, s katerim so se Celjani pomerili v Rovinju in pokvarili načrte hrvaškemu favoritu.

Po prvem "polčasu" v prednosti. ⏳️⚽️



V 53. minuti je odlično podajo Bobičanca izkoristil Bajde, ki je premagal Nevistića.#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/SzNCYajTO0 — NK Celje (@NKCelje) January 12, 2023

Dvoboj je trajala dvakrat po 60 minut, izbranci Romana Pilipčuka pa so povedli v 53. minuti. Po podaji Bobičanca se je sam proti vratom hrvaških prvakov podal Gregor Bajde in z natančnim strelom matiral Ivana Nevistića. Ta je sedem minut pred zadetkom med vratnicama Dinama zamenjal Dominika Livakovića, enega izmed hrvaških junakov nedavnega SP v Katarju. Celjanom se je v Rovinju nasmihala prestižna zmaga, a so Zagrebčani v 113. minuti prek Luke Ivanušca, ki je po atraktivni akciji premagal Matjaža Rozmana, izenačili na 1:1.

Domžalčani vstopili v leto 2023 s šestico

Domžalčani so uvodno pripravljalno tekmo v tem letu odigrali v torek, ko so na domačem igrišču z umetno travnato podlago napolnili mrežo drugoligašu iz Dekanov. Nogometaši v rumenih dresih so odpravili Jadran kar s 6:0, na seznamu strelcev je izstopal posojeni mladi napadalec zagrebškega Dinama Bartol Barišić, ki se je podpisal pod polovico zadetkov. Odigral je le prvi polčas, a dosegel hat-trick.

👏🏼 Slobodan Vuk, Zeni Husmani, Benjamin Markuš, Mirko Mutavčić in Daniel Offenbacher … na prvi pripravljalni tekmi so zaigrali vsi rekovalescenti! pic.twitter.com/OjOBOlb9lT — NK Domžale (@NKDomzale) January 12, 2023

V polno je dvakrat zadel še njegov rojak Franko Kovačević, končni rezultat je v zadnji minuti dosegel Matej Podlogar. Trenerja Simona Rožmana je lahko spravil v dobro voljo podatek, da je na srečanju zaigralo vseh pet igralcev, ki so odpravili zdravstvene težave. To so Slobodan Vuk, Zeni Husmani, Benjamin Markuš, Mirko Mutavčić in Daniel Offenbacher.

Srebrnič zadovoljen navkljub porazu

Novogoričani, ki bi lahko v kratkem napovedali, so na Hrvaškem izgubili proti srbskemu prvokategorniku Javorju iz Ivanjice, a trener Miran Srebrnič ni bil nezadovoljen. "Oba gola smo dobili na isti način po izgubljeni žogi pri povratni podaji. Sicer sem zadovoljen, ker smo odigrali dobro tekmo, glede na to, da je to naša prva pripravljalna tekma po zgolj nekaj dneh treningov," verjame, da bodo nogometaši na naslednjih tekmah pokazali več učinkovitosti v napadu in večkrat zatresli mrežo tekmeca, kot so jo na tekmi v Umagu. V prvem polčasu so za vrtnice zaigrali Likar; Širok, Agić, Mevlja, Andrejašič; Ankrah, Jukić, Petrović; Dianessy, Juncaj, Iličić, v drugem pa so bili na igrišču Dajčar; Baruca, Korošec, Cerovec, Krajnc; Ahmetaj, Hrka, Leban, Marinič (Biggs); Vekić in Velikonja.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19.1. Olimpija – Rakow Czestochowa (Pol/1) 28.1. Olimpija – Orijent (Hrv/2) 1.2. Olimpija – Rudeš (Hrv/2)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 7.1. Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš 14.1. Koper – Radomlje (Slo/1) 15.1. Koper – Gorica (Slo/1)/Dekani (Slo/2) 21.1. Koper – Crvena zvezda (Srb/1) 25.1. Koper – Zorja Lugansk (Ukr/1) 27.1. Koper – Šahtar Doneck (Ukr/1) 1.2. Koper – Rudar Velenje (Slo/2) 3.2. Koper – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 12.1. Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 Bajde 14.1. Celje – Hajduk Split (Hrv/1) 19.1. Celje – Aluminij (Slo/2) 23.1. Celje – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 26.1. Celje – Čukarički Beograd (Srb/1) 31.1. Celje – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 17.1. Maribor – Aluminij (Slo/2) 22.1. Maribor – Čukarički Beograd (Srb/1) 25.1. Maribor – Slavia Sofia (Bol/1) 28.1. Maribor – Dinamo Kijev (Ukr/1) 1.2. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 11.1. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar 14.1. Domžale – Varaždin (Hrv/1) 18.1. Domžale – Fehervar (Mad/1) 20.1. Domžale – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 27.1. Domžale – Aluminij (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 13.1. Mura – Sturm Gradec (Avt/1) 18.1. Mura – Bistrica (Slo/2) 23.1. Mura – Ried (Avt/1) 28.1. Mura – Shkendija (SMk/1) 1.2. Mura – Dečić Tuzi (ČG/1) 2.2. Mura – Dnipro (Ukr/1) 7.2. Mura – Aluminij (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 19.1. Bravo – Dinamo Zagreb (Hrv/1) 21.1. Bravo – Slovačko (Češ/1) 27.1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Gorica

Datum Tekma Strelci za Gorico 11.1. Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 Petrović 14.1. Gorica – Jadran Dekani (Slo/2) 15.1. Gorica – Koper (Slo/1)/Kapfenberg (Avt/2) 18.1. Gorica – Radnički Niš (Srb/1) 21.1. Gorica – Brinje Grosuplje (Slo/2) 25.1. Gorica – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1.2. Gorica – Primorje (Slo/2) 4.2. Gorica – Aluminij (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 7.1. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 Čuić 14.1. Koper (Slo/1) - Radomlje 15.1. Radomlje - Dekani (Slo/2)/Gorica (Slo/1) 19.1. Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) 25.1. Radomlje - Brinje Grosuplje (Slo/2) 28.1. Radomlje - Rudeš (Hrv/2) 3.2. Radomlje - Dob (Slo/2) 4.2. Radomlje - Mačva Šabac (Srb/1)

Tabor