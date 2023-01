"Vesel sem, da sem se pridružil Kopru, čas je za novo zgodbo. Koper je trenutno ena najboljših ekip v Sloveniji in deluje odlično, zato ni bilo nobenega dvoma, ko se je bilo potrebno odločiti za ta korak. Komaj čakam, da se ekipi pridružim na treningu," je na predstavitvi v Kopru povedal Vid Koderman, ki je podpisal do konca sezone 2025/2026. Športni direktor Kopra Ivica Guberac pa pravi: "Veseli me, da smo ta prestop dokončno izpeljali. Pripeljali smo mladega slovenskega reprezentanta, ki ima velik potencial, da postane eden naših ključnih igralcev v obrambni liniji. Izkoristil bi priložnost in se zahvalil Mariboru za odlično sodelovanje pri tem prestopu."

Vid Koderman je v aktualni sezoni zaigral samo na eni tekmi prve lige, v prejšnji pa na 21 in dal en gol. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Želeli smo si, da bi Vid naslednji korak, ki verjamem, da ga zmore, naredil v Mariboru, toda želje se vedno ne uresničijo. Vid je izrazil željo po odhodu in se odločil za umik iz domačega okolja, kar je včasih v karieri lahko dobrodošlo. Pogajanja so bila zahtevna, vztrajali smo pri določenih zadevah, saj ne dvomimo v fantovo nadarjenost," je odločitev pojasnil športni direktor Maribora Marko Šuler in dodal, da v ekipi niso želeli nezadovoljnega igralca.

"Maribor bo vedno moj začetni klub, zahvaljujem se vsem, ki so mi pomagali po najboljših močeh in omogočili dosedanjo razvojno pot. Tukaj sem po igranju v mlajših selekcijah naredil prve korake v članski konkurenci, prišel v vijoličastem tudi do dresa mlade reprezentance. Debitantski nastop proti Bravu mi bo ostal v posebnem spominu, vse naslednje tekme, na katerih sem dobil priložnost, so pomenile dragocene izkušnje za nadaljnjo kariero. Toda odločil sem se, da sprejmem nov izziv. Prevladala je želja po vidnejši vlogi, večji minutaži, prav tako želja po spremembi okolja," pa je razloge za odhod obrazložil bočni igralec.

Zimski prestopni rok, prvo dejanje. Ljudski vrt zapušča 19-letni Vid Koderman, po sklenitvi dogovora med kluboma je njegova naslednja postaja @FCKoper.



Svetniki po Hrvatu pripeljali še Argentinca

Angleški nogometni klub Southampton se v tej sezoni krčevito bori za obstanek v premier ligi. Pred dnevi je predstavil prvo okrepitev, 30-letnega hrvaškega reprezentanta Mislava Oršića, nato pa je sklenil sodelovanje še z 10 let mlajšim Argentincem. Zvezni igralec Carlos Alcaraz zapušča Racing, ki je postal bogatejši za 13,65 milijona evrov, ob tem pa bodo Argentinci dobili še 15 odstotkov od naslednjega prestopa.