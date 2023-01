Najboljši strelec in rekorder po številu nastopov Walesa vseh časov ter petkratni zmagovalec lige prvakov z Real Madridom Gareth Bale je na družbenem omrežju napovedal konec bogate nogometne kariere: "Po temeljitem premisleku sem se odločil za konec tako klubske kot reprezentančne kariere."

V dveh ločenih zapisih je potrdil, da končuje tako reprezentančno kot klubsko udejstvovanje. 33-letnik je bil sicer sredi pogodbe z Los Angeles FC, ki naj bi se iztekla prihodnje poletje.

Njegova odločitev je prišla dober mesec za tem, ko je dejal, da bo kljub razočaranju po izpadu Walesa v skupinskem delu svetovnega prvenstva, na katerem so Valižani nastopili prvič po 64 letih, še naprej nosil reprezentančni dres.

"Moja odločitev, da se reprezentančno upokojim, je bila daleč najtežja v moji karieri," je sporočil v zapisu, naslovljenem "valižanski družini".

Bale je s 111 nastopi in in 41 zadetki rekorder Walesa. Foto: Reuters

"Z besedami se ne da opisati"

"Kako naj opišem, kaj mi pomeni biti del te države in ekipe? Kako naj ubesedim vpliv, ki ga je to imelo na moje življenje? Kako naj z besedami izrazim, kako sem se počutil vsakič, ko sem oblekel dres Walesa?" je nadaljeval čustven zapis in dodal: "Odgovor je, da se tega z besedami ne da opisati. Moja reprezentančna kariera ni spremenila samo mojega življenja, ampak me je oblikovala tudi kot osebo. Sreča, da sem Valižan in da sem lahko bil kapetan Walesa, je neprimerljiva s stvarmi, ki sem jih še izkusil. Počaščen in ponižen sem, da sem lahko sodeloval pri pisanju zgodovine, slačilnico sem delil s fanti, s katerimi smo postali kot bratje, in osebami v zakulisju, s katerimi smo bili družina."

Bale je z Walesom dvakrat igral na evropskem prvenstvu in enkrat na svetovnem, zanj je odigral 111 tekem in vknjižil 41 golov. Zadnji obračun za domovino je odigral 29. novembra lani v Katarju, ko so z 0:3 izgubili proti Angliji in se poslovili od prvenstva.

Z madridskim Realom je petkrat postal zmagovalec lige prvakov. Foto: Reuters

Petkratni zmagovalec lige prvakov

Bale je klubsko nogometno pot začel pri Southamptonu pri 16 letih, se leta 2007 preselil k Tottenhamu, po šestih letih pa za takrat rekordnih sto milijonov evrov prestopil k madridskemu Realu, s katerim je kar petkrat osvojil ligo prvakov in trikrat postal španski prvak.

V sezoni 2020/21 se je kot posojeni igralec vrnil k Tottenhamu, nato pa v lanski sezoni prestopil k Los Angeles FC, s katerim je imel veljavno pogodbo do poletja.

"Počutim se neverjetno srečen, da sem uresničil svoje sanje in se ukvarjal s športom, ki ga imam rad. Dal mi je nekaj najboljših trenutkov v življenju. Največje vrhunce 17 sezon bo težko ponoviti, ne glede na to, kaj prinaša naslednje poglavje mojega življenja," je še dodal ob slovesu od profesionalnega igranja nogometa in se zahvalil vsem, ki so mu v karieri stali ob strani.

Kariero je končal kot član Los Angeles FC, s katerim je imel še veljavno pogodbo. Foto: Guliverimage