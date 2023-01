Najdražja okrepitev v zgodovini Atletica zapušča Simeoneja in Oblaka

V tem zimskem nogometnem prestopnem roku so nekatere izmed najodmevnejših zgodb tesno povezane s Portugalsko. Superzvezdnik Cristiano Ronaldo je s prihodom v Savdsko Arabijo poskrbel za ogromno nogometno evforijo v tem delu Azije, portugalski velikan Benfica bi lahko v kratkem ostal brez Argentinca Enza Fernandeza, ki ga najbolj povezujejo s Chelseajem, bogati londonski klub, ki je kljub noremu zapravljanju denarja za nakup novincev v rezultatski krizi, pa je vse bližje sklenitvi sodelovanje še z Atleticom, na Stamford Bridge naj bi prišel portugalski as Joao Felix.

Ko je 23-letni Joao Felix blestel na svetovnem prvenstvu v Katarju, so se mnogi spraševali, zakaj ne more igrati tako uspešno tudi v dresu madridskega Atletica. Delodajalec Jana Oblaka ga je pripeljal leta 2019 za rekordnih 126 milijonov evrov, toliko rdeče-beli v pestri klubski zgodovini niso plačali še za nobenega igralca, a mladi Portugalec, ki lahko opravlja številne naloge v napadu in igra na različnih igralnih položajih, nikoli ni upravičil visokih pričakovanj vodstva in navijačev.

Tržna vrednost se mu je zmanjšala za polovico

Foto: Reuters Najdražji nakup v zgodovini Atletica se je počasi spreminjal v neposrečeno naložbo, zaradi skromnega statističnega iztržka Felixa je sledil tudi padec njegove tržne vrednosti. Po oceni Transfermarkta ta znaša le še 50 milijonov evrov in je dvakrat manjša od tiste, ki je spremljala Felixa v njegovi prvi sezoni v dresu Atletica. Portugalec v španski prestolnici ni zadovoljen, igra, na kakršno prisega Diego Simeone, mu ne omogoča razcveta. V klubu kaže bistveno manj kot v reprezentanci, zato se je po koncu SP 2022 pogosteje kot kadarkoli prej omenjala možnost, da bi 23-letni krilni napadalec že to zimo zamenjal klubsko okolje. Kot kaže, se bo to tudi uresničilo.

Felix je že dalj časa tarča nekaterih največjih angleških klubov. Zanj so se najresneje zanimali Chelsea, Arsenal in Manchester United, očitno pa so Oblakovega soigralca najbolj prepričali modri. Tako poroča tudi priznani italijanski novinar Fabrizio Romano, ki spremlja dogajanje na svetovni nogometni tržnici in mu le redkokdaj uide napoved katerega izmed večjih prestopov.

Chelsea and Atlético Madrid are now completing final details of João Félix deal as Blues want to be fast and get it 100% sealed this week. 🔵🇵🇹 #CFC



Full agreement on personal terms as João has accepted Chelsea move — they will cover his full salary until June 30. pic.twitter.com/05CAJIOKEu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2023

Poroča o tem, da Chelsea in Atletico usklajujeta še zadnje podrobnosti, že do konca tedna pa bi se lahko Felix predstavil javnosti v modrem dresu. S tem pa ne bi postal polnopravni član Londončanov, ampak zgolj posojen nogometaš Atletica. Le do konca sezone. Chelsea bo za takšno odločitev segel globoko v žep, saj bo Madridčanom plačal 11 milijonov evrov, obenem pa prevzel nase stroške za plačo, ki je pri mladem Portugalcu vse prej kot majhna. Na mesec zasluži namreč dober milijon evrov, tako da bo "operacija Joao Felix", če bo posel tudi uradno sklenjen, angleškega snubca stala veliko denarja.

Navijači nezadovoljni z učinkom trenerja Potterja

Modri so na to že navajeni. Pod novim vodstvom, ki ga pooseblja Američan Todd Boehly, so na Stamford Bridge privabili že ogromno novih igralcev. Zelo so bili dejavni v poletnem prestopnem roku, a okrepitve niso poskrbele za želene rezultate. Chelsea je v tem trenutku v angleškem prvenstvu šele na 10. mestu, četrto mesto, ki pelje v ligo prvakov, pa je oddaljeno kar deset točk.

How do you sack tuchel to bring potter, makes zero sense to me. 😅



Chelsea fans chanting for Tuchel pic.twitter.com/Y84CbvmtQx — 🆂🅸🆁 🅺🅴🅻🆅🅸🅽™ (@Iam_Kelvxxn) January 8, 2023

Še huje je v domačih pokalnih tekmovanjih, saj so modri izpadli že iz obeh. Tako iz ligaškega pokala kot tudi pokala FA, kjer so v nedeljo doživeli ponižanje na Etihadu. Manchester City jih je nadigral s 4:0, nekateri navijači Chelseaja pa so bili tako razočarani, da so skandirali v čast nekdanjemu trenerju Thomasu Tuchlu, zdajšnjemu strategu Grahamu Potterju, ki je na zadnjih sedmih srečanjih kar petkrat izgubil (enkrat je zmagal, enkrat pa remiziral), pa dali vedeti, da ga ne vidijo več na trenerskem stolčku.

Enzo Fernandez je velika želja londonskega Chelseaja, a njegova odkupna klavzula znaša 120 milijonov evrov. Foto: Reuters

Vodstvo kluba za zdaj meni drugače. Nekdanjemu strategu Brightona še zaupajo in pričakujejo konec rezultatske krize že v četrtek, ko čaka modre mestni spopad s Fulhamom, še boljše igre pa pričakujejo, ko se bo z ekipo dobro uigral francoski branilec Benoit Badiashile. Tu sta še naložbi za prihodnost, to zimo sta prišla še napadalca iz Slonokoščene obale (David Datro Fofana) in Brazilije (Andrey Santos), Chelsea pa želi poleg Felixa pripeljati še enega najbolj vročih zveznih igralcev na svetu, 21-letnega Enza Fernandeza, člana Benfice in aktualnega svetovnega prvaka z Argentino. V Katarju je prejel tudi nagrado za najboljšega mladega nogometaša mundiala.

Felix tudi spomladi v ligi prvakov?

Atletico je končal evropsko sezono že po koncu skupinskega dela lige prvakov. Že v začetku novembra! Foto: Reuters Če bodo Londončani uresničili svoje namere, v to jih silijo tudi trenutne odsotnosti poškodovanih zvezdnikov (Christian Pulisic, Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang in Armando Broja), bodo znova na vrhu klubov, ki so v prestopnem roku zapravili največ denarja. Chelsea trdno verjame, da bo boljše čase klubu prinesel Felix. Vsaj do konca junija, ko naj bi se iztekla pogodba z Atleticom o posoji.

V tem primeru bi lahko Felix za razliko od zdajšnjih soigralcev nadaljeval evropsko sezono v ligi prvakov. Chelsea se je namreč prebil med najboljših 16, v osmini finala pa ga čakata obračuna z Borussio Dortmund.

To je še zadnje tekmovanje, v katerem lahko modri lovijo lovoriko. S tovrstnimi imajo prijetne izkušnje, nazadnje so bili evropski prvaki leta 2021. Takrat še pod vodstvom Tuchla, ki je v osmini finala zlahka izločil (2:0 in 1:0) tudi Felixov Atletico.