Manchester City se je znesel nad Chelseajem, senzacija na Villa Parku

Manchester City je še drugič v tem tednu spravil v slabo voljo navijače Chelseaja. Čeprav je Josep Guardiola nekoliko osvežil zasedbo, Erling Haaland in Kevin de Bruyne pa sta sedela na klopi, so njegovi varovanci povsem nadigrali Londončane. Na koncu so zmagali s 4:0, dva zadetka je dosegel Alžirec Riyad Mahrez, po enega pa Julian Alvarez, mladi Argentinec je nastopil prvič po vrnitvi s SP 2022, kjer je postal svetovni prvak, in Phil Foden.

Angleški prvak je že po prvem polčasu vodil proti Chelseaju s 3:0. Foto: Reuters

Modri iz Londona, ki jih po lanskoletnem ''prisilnem'' odhodu Romana Abramoviča poganja ameriški kapetan, so padli v krizo. V prvenstvu so se utaborili na sredini razpredelnice, kar je bistveno manj od visokih ambicij kluba, ki je v zadnjih prestopnih rokih vložil ogromno denarja v prihod številnih dragih novincev. Po petem porazu na zadnjih sedmih tekmah se vse bolj trese stolček trenerja Grahama Potterja, ki je na začetku stresne sezone, ravno po porazu v Zagrebu v ligi prvakov (0:1), nasledil Thomasa Tuchela. City se bo v 4. krogu pokala FA pomeril z boljšim iz ponedeljkovega srečanja med Oxfordom in Arsenalom. Če bodo topničarji upravičili vlogo favorita, bo tako pokalno tekmovanje FA v naslednjem krogu postreglo z novo poslastico. Chelsea je prvič po sezoni 1997/1998 izpadel iz pokala FA že tako hitro.

Za presenečenja dneva je na Villa Parku poskrbel četrtoligaš Stevenage. Aston Villa je bila sprva v boljšem položaju, doma je vodila z 1:0, v zadnjih minutah, po izključitvi Leanderja Dendonckerja pa ji je šlo vse narobe. Gostje so šokirali izbrance Unaija Emeryja in poskrbeli za preobrat (1:2).

Drama na Anfieldu, nepričakovano slovo Newcastla

V soboto je bilo na delu kar nekaj angleških velikanov. Tottenham je z zadetkom Harryja Kana izločil tretjeligaša Portsmouth, West Ham je v prvoligaškem obračunu ugnal Brentford, Newcastle je nepričakovano pokleknil pri tretjeligašu iz Sheffielda, branilec pokalne lovorike Liverpool pa je na Anfieldu v razburljivem srečanju remiziral z Wolverhamptonom, tako da se bosta kluba najverjetneje čez poldrugi teden pomerila še enkrat, le da tokrat na stadionu Molineux.

Alisson Becker si je sredi prvega polčasa privoščil hudo napako. Foto: Reuters

Gostje so povedli po neverjetnem darilu vratarja rdečih Alissona Beckerja, ki si je privoščil osnovnošolsko napako in podal žogo Goncalu Guedesu, kateremu ni bilo težko zatresti prazne mreže. Navijače Liverpoola je v boljšo voljo spravil Darwin Nunez, ki je v zadnji minuti prvega polčasa dolgo globinsko podajo Trenta Alexander-Arnolda z izjemnim strelom spektakularno pretopil v izenačenje na 1:1. Na začetku drugega dela je Mohamed Salah izkoristil "asistenco" domače obrambe in poskrbel za preobrat (2:1), a vodstvo Kloppove čete ni trajalo dolgo. Južnokorejec Hwang Hee-chan je le štiri minute po vstopu v igro izenačil na 2:2! Podajo je prispeval donedavni nogometaš Atletica Matheus Cunha.

V 82. minuti je mrežo Liverpoola zatresel branilec Toti Gomes, sledilo je veliko veselje gostov, a je bil zadetek v "skrivnostnih" okoliščinah po asistenci VAR razveljavljen. Trener gostov Julen Lopetegui je zaradi burnega protesta prejel rumeni karton. Ostalo je pri 2:2.

Tottenhamu je napredovanje priigral kapetan Harry Kane. V polno je zadel v 50. minuti. Foto: Reuters

Pestro bo tudi v nedeljo, ko bosta v derbiju tretjega kroga obračunala Manchester City in Chelsea. Prvenstveni dvoboj je v četrtek pripadel Cityju. Vodilni premierligaš Arsenal bo v ponedeljek gostoval v Oxfordu.

