Norišnica na Otoku. Diši po rekordu, Cristiano Ronaldo bi se lahko vrnil v Anglijo.

V najmočnejših evropskih nogometnih državah že poteka zimski prestopni rok, v Sloveniji pa bo trajal od 15. januarja do 15. februarja. Zimski prestopni rok je že ponudil več velikih zgodb. Pod najodmevnejšo se je podpisal Cristiano Ronaldo, ki je po kontroverznem intervjuju z angleškim novinarjem Piersom Morganom, v katerem ni skrival nezadovoljstva s številnimi zadevami pri Manchester Unitedu, moral poiskati novega delodajalca. Po neposrečenem nastopu na SP 2022 ga je na presenečenje mnogih našel na Arabskem polotoku. Odločil se je za povsem nov izziv, v katerem ne bo imel več opravka z evropskim klubskim nogometom, ampak se bo trudil postati prvak Savdske Arabije.

Portugalski superzvezdnik je že prispel v Savdsko Arabijo, navijačem Al-Nassra se bo prvič predstavil v popoldanskih urah. V Riadu so evforični, 37-letni Ronaldo je poskrbel za izjemno promocijo bogatega kluba. Zanimivo pa je, da ima Ronaldo, ki je sklenil sodelovanje s Savdijci vsaj do leta 2025, v pogodbi posebno klavzulo. V njej je po poročanju španskega športnega dnevnika Marca zapisano, da bi se lahko CR7 kot posojen nogometaš Al-Nassra v prihodnji sezoni preselil k Newcastlu, če se bodo srake uvrstile v ligo prvakov.

Za zdaj jim kaže zelo dobro, saj je klub, ki ga poganja kapital iz Savdske Arabije (večinski delež ima savdski investicijski sklad PIF, ki ga vodi princ Savdske Arabije Mohammed bin Salman), pri vrhu angleškega prvenstva. Nogometaši v črno-belih dresih zasedajo tretje mesto, v 17 nastopih so pod vodstvom Eddieja Howa izgubili le enkrat. Znano je, kako močno je Ronaldo navezan na ligo prvakov. S 140 zadetki je absolutni strelski rekorder tekmovanja, največji tekmec Lionel Messi (PSG) za njegovim dosežkom zaostaja 11 zadetkov. Ronaldo bo sicer prihodnji mesec dopolnil 38 let, a njegova zgodba, kar zadeva nastope za evropsko ligo prvakov, tako še vendarle ni povsem končana. Marsikaj bo odvisno od Newcastla.

Osmoljenec finala SP 2022 na Old Traffordu?

Randal Kolo Muani bi lahko v zadnjih sekundah podaljška postal junak finala SP 2022, a ... Foto: Reuters Kaj nas še čaka v zimskem prestopnem roku? Kar nekaj imen, zlasti tista, ki so izstopala na svetovnem prvenstvu v Katarju, bi lahko zamenjalo klubskega delodajalca in poskrbelo za številne odmevne posle.

Liverpool je tako že pripeljal Nizozemca Codyja Gakpa, nesojeno željo Manchester Uniteda, in blagajno PSV Eindhovna napolnil z okrog 50 milijoni evrov. Rdeči bi potrebovali še kakšnega zveznega igralca, otoškim medijem pa ni ušla govorica, da se Jürgen Klopp znova zanima za člana Wolverhamptona, Portugalca Matheusa Nunesa, o katerem je razmišljal že prejšnje poletje.

Manchester United je tako v napadu ostal brez Gakpa, bi pa lahko pripeljal francoskega napadalca Randala Kolo Muanija. Član Eintrachta iz Frankfurta je bil eden izmed osmoljencev finala SP 2022. V izdihljajih razburljivega podaljška je pri 3:3 zapravil imenitno priložnost za zmago galskih petelinov. Vratar Argentine Emiliano Martinez je ubranil njegov strel z nogo, nekdanji napadalec Nantesa pa se je prijel za glavo. Rdeči vragi bi lahko za 24-letnega Francoza ponudili 60 milijonov evrov.

Med kandidati, s katerimi bi lahko Nizozemec Erik ten Hag po odhodu CR7 okrepil napad Uniteda, omenjajo tudi mladega Srba Dušana Vlahovića (Juventus) in še enega Francoza, ki je nastopal na SP 2022, dejaven je bil tudi v finalu, Marcusa Thurama (Borussia Mönchengladbach).

Iz Lizbone v London?

Trener Chelseaja Graham Potter bi lahko v kratkem v klubu pozdravil kar nekaj odmevnih okrepitev. Foto: Reuters Rekorden posel v zgodovini angleškega prvenstva bi lahko izvedel Chelsea. Londončani so Benfici za odkup 21-letnega Argentinca Enza Fernandeza, najboljšega mladega nogometaša na SP 2022, ki je prejšnji mesec postal svetovni prvak v Katarju, ponudili kar 127 milijonov funtov. To je še več od vsote, zapisane v odkupni klavzuli Argentinca (120 milijonov) pri portugalskem velikanu, ki se je v ligi prvakov uvrstil med najboljših 16. Če bi bil posel sklenjen, bi bil to rekordni nakup kateregakoli angleškega kluba v zgodovini. Za zdaj je rekorder Manchester City, ki je Aston Villi leta 2021 za prestop Jacka Grealisha plačal 113 milijonov evrov (100 milijonov funtov).

Za Fernandeza se zanimajo tudi Newcastle, Liverpool in Manchester United, a je vse bližje Chelseaju. Italijanski novinar Gianluca Di Marzio, ki je tesno vpet v dogajanje na nogometnem trgu in zelo dobro informiran, poroča, da je za končni dogovor med Benfico in Chelseajem treba urediti le še nekaj podrobnosti. Fernandez se tako včeraj že ni udeležil treninga Benfice.

Če vendarle ne bi sklenili dogovora, bi lahko Chelsea odprl vrata še enemu svetovnemu prvaku, Fernadezovemu reprezentančnemu soigralcu Alexisu Macu Allisterju, odkritju SP 2022, ki že dobro pozna otoški nogomet, saj nastopa v dresu Brightona.

Modri so se sicer že dogovorili z Monacom glede prihoda 21-letnega branilca, dvakratnega francoskega reprezentanta Benoita Badiashileja (40 milijonov evrov). Pripeljali so tudi Davida Datra Fofano, mladega napadalca Moldeja iz Norveške, ki prihaja iz Slonokoščene obale, za nameček pa so tudi pred sklenitvijo dogovora z brazilskim čudežnim dečkom Andreyem Santosom, 18-letnikom, ki navdušuje pri Vasco da Gami.

Topničarji so se ogreli za Ukrajinca

Mihajlo Mudrik je navduševal v skupinskem delu lige prvakov. Njegov trener je sicer Hrvat Igor Jovičević, ki je pred leti vodil tudi Celjane. Foto: Reuters Največ denarja, s tem pa tudi možnosti, da v svoje klube privabljajo najboljše igralce na svetu, imajo tako angleški klubi. Njihove proračune že vrsto let polnijo megalomanski zaslužki od prodaj televizijskih pravic. Svojo že tako dobro uigrano ekipo, ki je v tej sezoni najboljša v angleškem prvenstvu, tako želi okrepiti tudi vodilni Arsenal. Vsaj do konca februarja bo pogrešal poškodovanega Brazilca Gabriela Jesusa, v London pa želi pripeljati vročega ukrajinskega krilnega napadalca Mihajla Mudrika, ki je jeseni izstopal v ligi prvakov. 21-letni zvezdnik Šahtarja je že od otroštva navijač topničarjev, za zdaj pa naj bi Arsenal ponudil premalo (okrog 62 milijonov evrov), a je po zadnjih poročanjih z Otoka v Ukrajino poslal novo ponudbo. Jo bo Šahtar sprejel?

Še vedno pa obstaja tudi možnost selitve Joaa Felixa na Otok, in sicer kot posojenega napadalca Atletica. Za 23-letnega Portugalca se zanimajo Chelsea, Arsenal in Manchester United.

Grealish za mladega Portugalca?

Jack Grealish je z Anglijo na SP 2022 izpadel v četrtfinalu. Podobno velja tudi za Portugalca Rafaela Leaa. Foto: Guliverimage Tottenham, ki mu v tej sezoni ne gre vse po načrtih, je vrgel oko na Španca Pedra Porra (Sporting Lizbona). Angleški velikan je 24-letnega desnega bočnega branilca dobro spoznal že v skupinskem delu lige prvakov. Njegova odkupna klavzula znaša 45 milijonov evrov. Tottenham se zanima tudi za Maročana Sofyana Amrabata, ki igra pri Fiorentini, in Nizozemca Denzela Dumfriesa, Handanovićevega soigralca pri Interju.

Kaj pa Manchester City? Iz Italije je prišla zanimiva govorica, da angleški prvak ponuja Milanu Jacka Grealisha v zameno za Portugalca Rafaela Leaa. Anglež, za zdaj najdražja okrepitev v zgodovini premier league, ima eno največjih plač na Otoku, vseeno pa zaradi močne konkurence nima zagotovljenega standardnega mesta v začetni enajsterici.

Na Otoku velja tako v prihodnjih tednih pričakovati še ogromno podobnih zgodb, ki bi vključevale odhode znanih imen. Če gre soditi dan po jutru, po začetku leta 2023, bomo v Angliji na nogometni tržnici priča noremu dogajanju. In tako bo vse do zadnjega januarskega dne.