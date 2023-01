Je trenerju Al Nassra s šalo o Messiju že uspelo užaliti Ronalda?

Glavni trener Al Nassra je Francoz Rudi Garcia, pred dnevi, ko so ga novinarji spraševali o prihodu Cristiana Ronalda, pa se je pošalil: "Želeli smo si pripeljati Lionela Messija neposredno iz Dohe." Francozu, ki je v karieri vodil tudi Saint-Etienne, Lille, Romo, Marseille in pred odhodom v Savdsko Arabijo tudi Lyon, se je šala zdela nadvse smešna, vprašanje pa je, če jo bo kot tako vzel tudi veliki Ronaldo.

