Konec ugibanj: tukaj je Ronaldo s svojim novim dresom

Kot je poročala Marca, naj bi Cristiano Ronaldo v klubu igral dve leti in pol, kasneje pa naj bi tam ostal kot ambasador savdske kandidature za svetovno prvenstvo - skupaj kar sedem let. Savdska Arabija se skupaj z Egiptom in Grčijo namreč poteguje za SP 2030. Po športni plati je sicer za nogometaša, ki je zablestel v dresu domačega Sportinga, nosil tudi drese Manchester Uniteda, Real Madrida in torinskega Juventusa, prestop velik korak nazaj.

"Piše se zgodovina," sporočajo iz kluba. "Ta podpis ne bo povzdignil samo našega kluba, da doseže velike stvari, ampak bo navdihnil celotno našo ligo, našo državo in naslednje generacije, fante in dekleta. Dobrodošel Cristiano v svojem novem domu."

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC