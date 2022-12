Ne le Ronaldo, Savdijci želijo še enega legendarnega asa!

Bliža se zimski nogometni prestopni rok, ki bi lahko poskrbel za številne odmevne posle in selitve. Svetovno nogometno javnost že dalj časa zanima, kje bo nadaljeval kariero Cristiano Ronaldo. Namigovanj o tem, da bi lahko izbral mikavno ponudbo savdskega kluba Al-Nassr, je vse več, zdaj pa so oživele še govorice, da bi se lahko portugalskemu superzvezdniku na Arabskem polotoku pridružil tudi nekdanji soigralec pri madridskem Realu, sloviti Španec Sergio Ramos.

Manchester United je pred začetkom svetovnega prvenstva v Katarju končal sodelovanje z nezadovoljnim napadalcem Cristianom Ronaldom. Sedemintridesetletni Portugalec v iskrenem in zelo odmevnem intervjuju ni skrival razočaranja nad rdečimi vragi, zlasti njegovim vodstvom in trenerjem Erikom ten Hagom, za ''nagrado'' pa je ostal brez delodajalca in prvič v karieri na veliko tekmovanje – SP 2022 v Katarju – odpotoval brez kluba. Ima proste papirje in bi lahko kadarkoli sklenil sodelovanje z novim delodajalcem, vseeno pa je vse več namigov, da bi bilo lahko dvomov o tem, kje bo v prihodnje služil nogometni kruh, konec že prvi dan novega leta. Takrat se bo v številnih državah na svetu uradno začel zimski prestopni rok.

V Al-Nassru ne manjka znanih imen

Vincent Aboubakar je prispeval zmagoviti zadetek na tekmi SP 2022 med Kamerunom in Brazilijo. Foto: Reuters Ronalda povezujejo z bogatim savdskim klubom Al-Nassr, ki ni bil prvak svoje države od leta 2019, v njegovih vrstah pa ne manjka znanih nogometnih imen. Trener je Francoz Rudi Garcia, med tujci pa izstopajo Brazilec Talisca (nekdanji napadalec Benfice je z letno plačo v višini 10 milijonov evrov, za zdaj tudi najdražji igralec Al-Nassra), njegov rojak Luiz Gustavo (nekdaj Bayern, Marseille, Fenerbahče …), španski branilec Alvaro Gonzalez (nekdaj Villarreal, Marseille …), kolumbijski vratar David Ospina (nekdaj Arsenal, Napoli, Nice …) in aktualni kamerunski reprezentant Vincent Aboubakar (nekdaj Porto, Bešiktaš …).

Igralska zasedba bi lahko v kratkem postala bogatejša za enega od najbolj priljubljenih športnikov 21. stoletja. CBS Sports najavlja, da je v Riadu vse pripravljeno za njegov zdravniški pregled, po katerem bi lahko sledila sklenitev pogodbe. Športni direktor kluba je Portugalec Marcelo Salazar. O prihodu CR7, ki ga zelo spoštuje, v teh dneh noče veliko govoriti, je pa poudaril, kako je v petih letih, odkar deluje s Savdijci, prijetno presenečen nad kakovostjo prvenstva kot tudi kakovostjo življenja v Riadu.

Sergio Ramos in Cristiano Ronaldo sta z Realom osvojila ogromno lovorik. Foto: Reuters

Če bo Ronaldo sklenil sodelovanje z Al-Nassrom, ga čakajo bogati prejemki. Ocenjuje se, da bi lahko z vsemi mogočimi zaslužki postal bogatejši za vsaj 170 milijonov evrov na leto! S tem bi se tudi sklenilo obdobje, v katerem je izstopal v najmočnejših klubskih tekmovanjih v Evropi, največji pečat pa pustil v ligi prvakov, kjer je serijsko osvajal naslove z madridskim Realom, bil najboljši tudi z Unitedom, še vedno pa je najboljši strelec vseh časov.

Savdijci se zanimajo tudi za Španca

Špancu po koncu sezone poteče pogodba s PSG. Foto: Reuters Po poročanju španskega športnega dnevnika Marca želi Al-Nassr v zimskem prestopnem roku pripeljati še eno slovito nogometno ime. Če se mu bodo uresničile želje, bi lahko tako Ronaldu v slačilnici in na igrišču delal družbo njegov dolgoletni soigralec (in kapetan) pri madridskem Realu Sergio Ramos. Španski branilec nastopa pri pariškem PSG, kjer zaradi številnih zdravstvenih težav ne nastopa tako redno, kot bi si želel, po koncu sezone 2022/23 pa mu bo potekla pogodba s francoskim velikanom.

Pri Marci so prepričani, da bi lahko zato 36-letni Andaluzijec, ki je v karieri nosil le drese treh klubov (Sevilla, Real Madrid in PSG), sprejel ponudbo Al-Nassra in se, podobno kot Ronaldo, odločil za povsem nov izziv v nogometni karieri. Obeta se torej še kako zanimiv vstop v nogometno leto 2023.