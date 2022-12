Messi na dopustu, Neymar izključen, Mbappe rešil PSG

​​​​​​

PSG, ki je pred tekmo objavil podaljšanje pogodbe z italijanskim vezistom Marcom Verrattijem do leta 2026, igral pa brez novopečenega svetovnega prvaka Lionela Messija, je imel kar nekaj težav s Strasbourgom. Povedel je sicer v 14. minuti, ko je Marquinhos zadel po podaji Neymarja.

Marquinhos je v 51. minuti nato dosegel avtogol, za nameček pa je Neymar v 62. minuti zaradi simuliranja dobil drugi rumeni karton in moral iz igre. Parižani, ki so kljub igralcu manj imeli več kot 70 odstotkov časa žogo v posesti, so do zmage prišli v 95. minuti, ko je najstrožjo kazen uspešno izvedel Kylian Mbappe, s 13 goli prvi strelec lige.

Miha Blažič je v prvem krogu nadaljevanja francoske nogometne lige po premoru zaradi svetovnega prvenstva ostal praznih rok. Skupaj s soigralci iz Angersa je v 16. krogu izgubil na gostovanju v Ajacciu z 0:1. Edini gol na tekmi je dosegel Youcef Belaili, ki je v 40. minuti izkoristil enajstmetrovko. Angers, pri katerem je Blažič igral celo tekmo, tako še naprej zaseda zadnje mesto z osmimi točkami, medtem ko jih ima Ajaccio, ta je bil na tekmi sicer statistično nekoliko slabši, po novem 15.

Drugi Lens bo v četrtek na delu pri Nici, Rennes pa čaka srečanje z Reimsom.

Francosko prvenstvo, 16. krog:

Sreda, 28. december:

Četrtek, 29. december: