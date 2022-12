Kam odhaja Ronaldo? Sodeč po potezi Katančevega varovanca ni več dvomov.

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo pri 37 letih išče novega delodajalca. O tem, kje bi lahko nadaljeval kariero, bi lahko veliko povedala odločitev Jaloliddina Masharipova. Ta nastopa za bogati savdijski klub Al-Nassr, s katerim so v preteklosti že povezovali CR7. Izbranec Srečka Katanca v reprezentanci Uzbekistana je v klubu nosil številko 7, a jo pred kratkim spremenil v 77, s tem pa ogrel domišljijo navijačev Al-Nassra, ki so po tem dejanju vse bolj prepričani, da bo eden najboljših nogometašev na svetu nadaljeval kariero prav pri njih.

Nazadnje je Cristiano Ronaldo v klubskem svetu branil barve Manchester Uniteda, nato pa po odmevnem intervjuju s Piersom Morganom ostal brez delodajalca. Sledil je nastop na svetovnem prvenstvu, kjer je doživel razočaranje. Ne le, da je izpadel iz začetne enajsterice reprezentance, za katero se je vpisal med strelce še na petem zaporednem svetovnem prvenstvu in s tem poskrbel za rekord, ampak je nepričakovano v četrtfinalu klonil še proti Maroku. Tako je končal mundial v solzah, v nekaterih izborih je padel celo v enajsterico najslabše ocenjenih nogometašev na prvenstvu.

Pri 37 letih še noče reči zadnje nogometu. Svet se sprašuje, kje bo nadaljeval kariero. Čeprav je med svetovnim prvenstvom novinarjem dal vedeti, da govorice o tem, kako je že sklenil pogodbo z Al-Nassrom, niso resnične, pa najnovejše prigode pri omenjenem savdijskem klubu pričajo o tem, da bi lahko resnično v prihodnosti oblekel njegov dres.

Niti ene ponudbe iz Evrope

Za enega redkih svetlih trenutkov s SP 2022 je poskrbel zadetek na tekmi proti Gani, s katerim je CR7 dosegel rekord, saj se je kot prvi na svetu vpisal med strelce na petih zaporednih mundialih. Foto: Reuters Po poročanju španskega športnega dnevnika AS je Ronaldo prejel ponudbo Al-Nassra za sklenitev pogodbe do leta 2025, ki pa naj ne bi bila tako bajna (200 milijonov evrov na leto), kot se je sprva poročalo. Niti iz savdijskega kluba niti tabora CR7 niso nikoli potrdili, da bi bilo kaj od tega resnično, španski novinarji pa dodajajo, kako Ronaldo po 22. novembru, ko je z njim prekinil pogodbo Manchester United, ni prejel niti ene ponudbe evropskega kluba. Na roko mu je šel le nekdanji klub Real Madrid in mu omogočil, da se je nekaj dni po vrnitvi iz Katarja posvetil treningom.

Podobno je bilo tudi pri preostalih evropskih velikanih, ki so se od poletnega prestopnega roka naprej omenjali kot možni snubci portugalskega kapetana. To so Atletico Madrid, Barcelona, Bayern München, Chelsea in Napoli. AS poroča, da sta v tem obdobju na naslov Ronalda prispeli le dve ponudbi. Tista Al-Nassra, zanj pa se naj bi zanimal tudi katarski klubski velikan Al-Sadd.

''Dogaja se 'limonada' glede morebitnega prihoda Ronalda. To je zelo pomembna promocija Al-Nassra,'' je nedavno dejal trener savdijskega kluba, znani francoski strateg Rudi Garcia. Bi lahko v prihodnosti treniral tudi Ronalda? Sodeč po dejanju enega izmed njegovih varovancev, bi se trenutek, o katerem sanja na milijone navijačev v Savdski Arabiji, lahko uresničil. Eden izmed napadalcev Al-Nassra, uzbekistanski reprezentant Jaloliddin Masharipov, je namreč donedavno igralno številko 7 zamenjal s 77. Tako odslej pri Al-Nassru nosi na dresu številko 77, sedmica pa je prosta. Jo je osvobodil zaradi tega, ker prihaja nogometni superzvezdnik, ki je v karieri zelo navezan na omenjeno številko in predstavlja del njegove znamke?

Jaloliddin Masharipov (desno) se je tako v dresu Uzbekistana pred leti meril z zvezdnikom Maroka Achrafom Hakimijem. Masharipovov selektor je Srečko Katanec. Za izbrano vrsto je odigral 45 tekem in prispeval 10 zadetkov, prihodnje poletje pa ga čaka nastop na azijskem prvenstvu, ki ga bo gostil Katar. Foto: Guliverimage

Ne gre tudi prezreti, da bo Riad kmalu v središču zanimanja svetovne nogometne javnosti, saj bo od 11. do 15. januarja gostil zaključni turnir španskega nogometnega superpokala. Na njem bodo nastopili Real Madrid, Barcelona, Valencia in Betis Sevilla. Bi lahko takrat Al-Nassr dokončno predstavil javnosti najbolj zvenečo okrepitev, kar so jo kadarkoli dočakali klubi s tega dela sveta?