Ronaldo presenetil in se vrnil v Madrid

Kot je poročal dobro obveščeni nogometni novinar Fabrizio Romano, se je Cristiano Ronaldo po odhodu iz Katarja vrnil v Madrid, kjer je igral devet let med letoma 2009 in 2018. Danes je sam opravil trening v športnem centru Valdebes, kjer trenira tudi Real Madrid. Ronaldo je treniral na posebnem igrišču, stran od prve ekipe madridskega kluba z željo, da bi ohranil formo za drugo polovico sezone. Za to je dobil vsa ustrezna dovoljenja kluba.

